12 tác phẩm được chuyển thể đáng chú ý đầu năm 2026

Bên cạnh hai tiểu thuyết kinh điển là “Đồi gió hú” và “Frankenstein” được chuyển thể, nhiều tác phẩm bán chạy khác cũng xuất hiện trên màn ảnh trong 3 tháng đầu năm 2026.

1. His & Hers (Alice Feeney)

His & Hers (Tạm dịch: Của anh ấy và cô ấy) là tiểu thuyết kinh dị tâm lý xoay quanh Anna Andrews - người dẫn chương trình tại BBC và Jack Harpers - thám tử.

Cả hai trở thành nghi phạm chính và vô tình bị cuốn vào quá trình điều tra án mạng tại làng Black Down (Anh). Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Anna Andrews, Jack Harpers và một nhân vật bí ẩn, khiến người đọc không thể đoán ra được ai mới là hung thủ thực sự.

Phim chuyển thể từ His & Her được chiếu trên Netflix từ 8/1.

2. Những người chúng ta gặp trong kỳ nghỉ (Emily Henry)

Những người chúng ta gặp trong kỳ nghỉ kể về đôi bạn thân có tính cách trái ngược Alex và Poppy. Trong suốt một thập kỷ, họ luôn dành mùa hè để đi du lịch cùng nhau. Thế nhưng, một chuyến đi thất bại khiến họ dần trở nên xa cách.

Sau hai năm không liên lạc, Alex và Poppy quyết định thực hiện chuyến đi cuối cùng đến Palm Springs để hàn gắn tình bạn và sửa chữa những sai lầm. Tiểu thuyết đan xen giữa hai dòng thời gian hiện tại và quá khứ, khám phá mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” của Alex và Poppy.

Phim chuyển thể từ Những người chúng ta gặp trong kỳ nghỉ được chiếu trên Netflix từ 9/1.

3. Kỳ án Bảy Mặt Đồng Hồ (Agatha Christie)

Mặc dù là tiểu thuyết trinh thám, Kỳ án Bảy Mặt Đồng Hồ khiến nhiều độc giả thích thú vì sự hài hước, dí dỏm.

Câu chuyện diễn ra tại biệt thự ở vùng quê của giới thượng lưu. Một trong những vị khách đến dự tiệc được phát hiện trong tình trạng đã chết.

Trên bệ lò sưởi đối diện giường của nạn nhân, bảy mặt đồng hồ được xếp thành hàng ngang. Bạn thân của nạn nhân cũng bị thủ tiêu ngay sau đó và để lại lời trăn rối: “Bảy Mặt Đồng Hồ… nói với… Jimmy Thesiger”.

Tiểu thư Eileen “Bundle” Brenton - con gái của chủ nhà đã hợp tác với Jimmy Thesiger để điều tra vụ án bí ẩn liên quan tới tổ chức Bảy Mặt Đồng Hồ.

Phim chuyển thể từ Kỳ án Bảy Mặt Đồng Hồ được chiếu trên Netflix từ 15/1.

4. Finding Her Edge (Jennifer Iacopelli)

Finding Her Edge (Tạm dịch: Tìm lại bản thân) xoay quanh Adriana Russo, vận động viên trượt băng nghệ thuật tài năng.

Cuộc sống của Adriana dần rơi vào bế tắc khi sân trượt băng của gia đình có nguy cơ bị phá sản. Để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, cô quyết định giả vờ hẹn hò cùng bạn diễn của mình - Brayden. Thế nhưng, Freddie - người yêu cũ và cũng là bạn diễn đầu tiên của Adriana - bất ngờ quay trở lại.

Phim chuyển thể từ Finding Her Edge được chiếu trên Netflix từ 22/1.

5. An Offer From a Gentleman (Julia Quinn)

Tiếp nối 3 mùa trước của series Bridgerton, mùa tiếp theo được chuyển thể dựa trên tác phẩm An Offer From a Gentleman (Tạm dịch: Lời mời của quý ông).

Tiểu thuyết kể về mối tình giữa cậu con trai thứ hai của gia đình Bridgerton - Benedict Bridgerton và Sophie Beckett.

Benedict vốn không có dự định kết hôn. Cho đến khi anh gặp Sophie tại vũ hội hóa trang và đem lòng yêu cô say đắm.

Thế nhưng, sau đêm vũ hội, Sophie lại biến mất. Họ gặp lại nhau vào 2 năm sau đó, khi Sophie trở thành người giúp việc cho bà Bridgerton.

Phần 4 của Bridgerton được chiếu trên Netflix từ 29/1.

6. Box Hill (Adam Mars-Jones)

Diễn ra vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, Box Hill (Tạm dịch: Đồi Box) xoay quanh chàng trai trẻ Colin.

Trên hành trình khám phá bản thân, Colin gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm với Ray, một tay đua xe quyến rũ, đầy tự tin. Ngoài ra, Box Hill còn đào sâu nhiều vấn đề xã hội như kỳ thị người đồng tính, phân biệt giai cấp, những mâu thuẫn từ bên trong gia đình…

Pillion (Tạm dịch: Người ngồi sau), phim chuyển thể từ Box Hill, ra rạp từ 6/2.

7. Broken (Don Winslow)

Nằm trong tập truyện ngắn Broken (Tạm dịch: Vỡ), Crime 101 (Tạm dịch: Tội ác 101) viết về cuộc đuổi bắt giữa thám tử Lou Lubesnick và tên trộm trang sức Mike Davis.

Mike Davis đã thực hiện nhiều vụ trộm trên Quốc lộ 101 - tuyến đường chính ở California và đang tìm kiếm phi vụ cuối cùng.

Phim chuyển thể từ Crime 101 ra rạp từ 13/2.

8. Frankenstein (Mary Shelley)

Frankenstein là kiệt tác văn học thuộc thể loại khoa học viễn tưởng mang phong cách gothic của Mary Shelley. Câu chuyện xoay quanh Frankenstein, quái vật được cậu sinh viên Victor Frankenstein tạo nên từ những bộ phận của người chết.

Frankenstein vốn dĩ hiền lành và luôn khao khát được yêu thương. Thế nhưng, nó luôn bị loài người ghẻ lạnh vì ngoại hình xấu xí. Frankenstein đã tìm đến Victor với hy vọng cậu có thể tạo ra một “cô dâu” cho mình.

Khi sắp hoàn thiện “cô dâu”, Victor lại quyết định hủy bỏ vì lo ngại Frankenstein và “cô dâu” của nó sẽ sinh ra một giống loài mới. Chính điều này khiến Frankenstein trở nên phẫn uất và tìm cách giết hại những người thân yêu của Victor.

The Bride! (Tạm dịch: Cô dâu), phim điện ảnh lấy cảm hứng từ Frankenstein, ra rạp từ 6/3.

9. Post-mortem (Patricia Cornwell)

Post-mortem (Tạm dịch: Sau cái chết) được lấy cảm hứng từ tội ác của “kẻ siết cổ khu Southside” - Timothy Wilson Spencer.

Tác phẩm theo chân bác sĩ pháp y Kay Scarpetta trên hành trình điều tra vụ án giết người hàng loạt ở Richmond, Virginia (Mỹ). Cuộc chạy đua với tên sát nhân ngày càng căng thẳng khi số lượng nạn nhân tăng lên và tính mạng của chính Scarpetta bị đe dọa.

Xuất bản vào năm 1990, Post-mortem mang về cho Patricia Cornwell nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Edgar, giải Creasy, giải French Prix du Roman d'Aventures… Cuốn sách là phần mở đầu của loạt truyện trinh thám 29 tập (tính đến năm 2025) về Kay Scarpetta.

Phim chuyển thể từ Post-mortem được chiếu trên Amazon Prime Video từ 11/3.

10. Đồi gió hú (Emily Brontë)

Đồi gió hú kể về mối tình cuồng nhiệt nhưng cũng tràn ngập hận thù giữa Catherin Earnshaw và Heathcliff.

Heathcliff vốn có xuất thân thấp kém và được gia đình Earnshaw nhận nuôi từ nhỏ. Trong thời gian lớn lên, Catherin và Heathcliff dần đem lòng yêu đối phương. Thế nhưng, mối quan hệ giữa cả hai bị cấm cản vì những định kiến xã hội. Heathcliff trở nên điên loạn và hủy hoại cuộc sống của Catherin.

Xuất bản vào năm 1847, Đồi gió hú là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh, nhạc kịch. Với phiên bản chuyển thể năm 2026, đạo diễn Emerald Fennell khẳng định bà muốn đưa lên màn ảnh cảm giác chân thực nhất mà bản thân trải nghiệm được khi đọc Đồi gió hú.

Phim chuyển thể từ Đồi gió hú ra rạp từ 13/3.

11. Hồi ức vụn vỡ (Colleen Hoover)

Kenna Rowan chịu án tù 5 năm vì lái xe trong tình trạng say rượu, làm bạn trai Scotty thiệt mạng. Trong thời gian thụ án, cô sinh con gái Diem nhưng mất quyền nuôi con. Đứa trẻ đã được cha mẹ của Scotty nhận nuôi.

Sau khi ra tù, Kenna trở về thị trấn cũ với khát khao được gặp con và cầu xin sự tha thứ từ gia đình của Scotty. Tại đây, cô rơi vào lưới tình với chủ quán bar địa phương Ledger Ward. Trớ trêu thay, Ledger lại là bạn thân của Scotty và cha đỡ đầu của Diem. Anh luôn mang sự oán giận với Kenna vì đã cướp mất người bạn thân của mình.

Câu chuyện trong Hồi ức vụn vỡ được kể luân phiên dưới góc nhìn của Kenna và Ledger, cho thấy những giằng xé trong nội tâm của cả hai khi mối quan hệ giữa họ ngày càng phát triển.

Phim chuyển thể từ Hồi ức vụn vỡ ra rạp từ 13/3.

12. Sứ mệnh Hail Mary (Andy Weir)





Sứ mệnh Hail Mary được độc giả New York Times bình chọn vào top 100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21.

Tác phẩm mở đầu khi Ryland Grace thức dậy trong một con tàu vũ trụ tối tân đang trôi dạt giữa không gian cùng với hai thi thể lạnh lẽo. Những mảnh ký ức dần trở lại cùng với một sự thật kinh hoàng rằng anh là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại. Ryland phải ngăn chặn chúng vi sinh vật ngoài hành tinh đang hút cạn năng lượng từ Mặt Trời trước khi Trái Đất bị diệt vong.

Phim chuyển thể từ Sứ mệnh Hail Mary ra rạp từ 20/3.