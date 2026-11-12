Doanh số ảm đạm của mùa sale lớn nhất năm tại Trung Quốc

Dù tung ra nhiều chương trình ưu đãi, lễ hội sale lớn nhất năm tại Trung Quốc 11/11 vẫn ghi nhận doanh số "dậm chân tại chỗ" so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những năm gần đây, Đông Nam Á đang trở thành thị trường đầy tiềm năng của mùa sale 11/11. Ảnh: Wency Chen/SCMP.

Theo Asharq AI-Awsat, thực tế này phản ánh rõ nét tâm lý thắt chặt chi tiêu và sự thận trọng ngày càng tăng của người tiêu dùng Trung Quốc trước những biến động kinh tế.

Doanh thu ảm đạm

Dữ liệu từ nền tảng Syntun tính đến 31/10, tổng doanh thu của mùa sale năm nay tại Trung Quốc chỉ dừng lại ở mức hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 154 tỷ USD ), đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Để cứu vãn tình hình, các nhà bán lẻ buộc phải kéo dài mùa sale, nhờ đó tổng doanh thu của lễ hội giảm giá đã đạt gần 1.700 tỷ nhân dân tệ ( 254 tỷ USD ).

Dù các nhà bán lẻ tìm đủ mọi cách để kích cầu mua sắm, nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân đến từ niềm tin của người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản cùng nhiều áp lực kinh tế khác.

Nhận định về tình hình, ông Max Zenglein, nhà kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại The Conference Board cho rằng niềm tin về sự phục hồi của nhu cầu nội địa đã giảm dần. Những cải thiện về tâm lý thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Khi người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu, các "ông lớn" thương mại điện tử Trung Quốc buộc phải tìm đến giải pháp công nghệ. Cụ thể, Alibaba đã tích hợp trí tuệ nhân tạo Qwen vào các nền tảng Taobao và Tmall ngay trước thềm chiến dịch.

Trợ lý AI này hỗ trợ đặt hàng và đề xuất sản phẩm, biến mỗi cú click chuột thành cơ hội tối ưu hóa dòng tiền và khơi gợi lại nhu cầu chi tiêu của khách hàng.

Lần đầu tiên trong Ngày lễ Độc thân, các kế hoạch huy động vốn bằng token AI đã xuất hiện và được quảng bá rầm rộ, đánh dấu một bước ngoặt mới của mùa mua sắm năm nay.

Sức hấp dẫn càng được minh chứng rõ nét khi truyền thông Trung Quốc đưa tin: chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa giờ livestream, "Vua son môi" Li Jiaqi đã ghi nhận doanh số bán ra tương đương khoảng 2.000 tỷ token.

Dù nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng phần lớn động lực này lại đến từ sự bùng nổ của xuất khẩu. Trong khi thị trường nội địa lại ảm đạm với doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng chỉ tăng vỏn vẹn 1,1%.

Thị trường tiêu dùng nội địa khổng lồ của Trung Quốc đang gánh chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài nhiều năm qua, trực tiếp ảnh hưởng đến tài sản các hộ gia đình.

Theo thống kê, giá nhà đã "bốc hơi" khoảng 20% so với mức đỉnh lịch sử năm 2021. Đáng chú ý, những khu vực gánh chịu tổn thất nặng nề nhất lại tập trung ở các thành phố nhỏ và thị trường nhà ở thứ cấp, nơi người dân cảm nhận rõ nhất sự sụt giảm của tài sản.

Dù giá nhà tại các đô thị lớn đang ổn định trở lại, phần lớn các chủ nhà vẫn thiếu niềm tin và lo ngại rằng thị trường bất động sản sẽ đối mặt với những đợt sụt giảm tiếp theo trước khi chạm đáy.

Dư thừa sản xuất

Tại Phật Sơn, trung tâm sản xuất đồ nội thất ở miền nam Trung Quốc, cô gái 24 tuổi Gabby Liang không còn mặn mà với những chiến dịch giảm giá.

"Tôi đã mua sắm trực tuyến ít hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với những mặt hàng không thiết yếu", Liang chia sẻ.

Sự thay đổi rõ rệt nhất hiện lên qua chính giỏ hàng của cô: "Trong Ngày lễ Độc thân năm ngoái, tôi đã mua khá nhiều sản phẩm chăm sóc da. Nhưng năm nay tôi dự định sẽ mua ít hơn".

Không chỉ ở các đô thị, tâm lý "thắt lưng buộc bụng" còn lan rộng đến thủ đô Bắc Kinh, theo chia sẻ của Kong Min: "Tôi không còn hào hứng săn đuổi những thương hiệu nổi tiếng hay cao cấp như trước nữa".

Theo ông Shaun Rein, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc tại Thượng Hải, tầng lớp trung lưu Trung Quốc đã mất đi rất nhiều niềm tin, khiến các chương trình giảm giá dịp lễ hội không còn đủ sức hấp dẫn như trước.

Đồng quan điểm, bà Yaling Jiang, người sáng lập công ty nghiên cứu thị trường ApertureChina, nhận định: “Ngày càng nhiều người mua sắm cảm thấy mệt mỏi vì giảm giá”.

Khi các ưu đãi xuất hiện quanh năm suốt tháng, hiệu ứng độc quyền và sự hào hứng từng có của ngày 11/11 đang phai nhạt dần.

Mặt khác, sức mua yếu không phải là áp lực duy nhất, thị trường Trung Quốc đang gánh chịu tình trạng dư cung diện rộng, từ ôtô, TV cho đến giày dép và thiết bị điện tử.

Cơn bão thắt chặt chi tiêu tại Trung Quốc cũng đã làm rung chuyển những biểu tượng xa xỉ hàng đầu thế giới. Tập đoàn LVMH (sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Fendi) và Kering (đứng sau Gucci, Balenciaga, Saint Laurent) đều đồng loạt báo cáo nhu cầu mua sắm của khách hàng tại thị trường tỷ dân đã sụt giảm trong những tháng gần đây.