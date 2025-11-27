Doanh nghiệp trả tiền để nhân viên ngắt kết nối hoàn toàn

Công ty phần mềm có trụ sở tại Denver, nơi trả cho nhân viên 7.500 đôla để họ đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, với ba điều kiện, một trong ba điều kiện đó là "ngắt kết nối".

Vì sao ngắt kết nối khó hơn chúng ta nghĩ?

Bạn có hay kiểm tra điện thoại sau khi tan làm không? Nội dung câu trả lời sẽ hé lộ năng suất làm việc của bạn trong tương lai đấy.

Theo nghiên cứu thực hiện vào năm 2010 được công bố trên tờ Journal of Applied Psychology (Tạp chí Tâm lý học Ứng dụng), những người càng khó tách rời tâm lý khỏi công việc trong thời gian nghỉ ngơi thì càng dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ cảm xúc trong vòng mười hai tháng.

Giữ kết nối là một hoạt động gây nghiện. Nó giúp chúng ta cảm thấy mình là người quan trọng và có ích. Thế nhưng, việc thường xuyên trả lời e-mail, tin nhắn và nhận điện thoại sẽ khiến trí não của chúng ta liên tục cảm thấy căng thẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trạng thái cảm xúc và suy nghĩ.

Nếu không thể hoàn toàn thoát khỏi công việc, chúng ta sẽ không thể hoàn toàn hồi phục tâm trí.

Để nhân viên ngắt kết nối với công việc vào giờ nghỉ ngơi là chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Ảnh: Generations Recruitment.

Jim Loehr là một nhà Tâm lý học thể thao nổi tiếng, người từng có kinh nghiệm huấn luyện cho những vận động viên hàng đầu thế giới. Vào thời điểm bắt đầu sự nghiệp, ông đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các vận động viên quần vợt ưu tú, cố gắng tìm ra điều khác biệt nào khiến họ trở nên xuất sắc hơn những người khác.

Kết quả thật sự hết sức bất ngờ. Loehr chia sẻ rằng điểm khác biệt đó không nằm ở kỹ năng giao bóng, vô lê bóng hay lên lưới. Nó cũng không đến từ kinh nghiệm hay tài năng thiên bẩm. Nó là cách phản ứng sau mỗi lượt đánh. Một số vận động viên rất giỏi xoa dịu cảm xúc, giữ vững sự bình tĩnh cũng như sự tập trung xuyên suốt trận đấu, và đó chính là những người có thành tích tốt nhất.

Phát hiện quan trọng này của Loehr không chỉ áp dụng được trên sân quần vợt, nó còn có thể áp dụng tại văn phòng công sở. Theo đó, sự cân bằng giữa làm việc và hồi phục tâm trí là vô cùng cần thiết cho dù công việc của bạn yêu cầu kỹ năng về thể chất hay trí tuệ. Từ chối quá trình “sạc pin” năng lượng tinh thần, trong bất cứ trường hợp nào, cũng sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng và hiệu quả làm việc.

Dù vậy, đối với nhiều công ty, việc luôn ở tư thế sẵn sàng làm việc suốt ngày đêm đã trở thành một yêu cầu bất thành văn. Khi người quản lý quyết định gửi e-mail vào tối muộn, điều đó có nghĩa là anh ta ngầm tán thành với văn hóa làm việc cả ngày lẫn đêm, đồng thời cho phép sự căng thẳng xâm chiếm cuộc sống cá nhân, cho phép một chiếc e-mail cộc lốc có thể phá hỏng cả bữa tối hay tâm trạng cuối tuần.

Trong quá trình đi làm, chắc chắn sẽ có những thời điểm chúng ta bắt buộc phải luôn duy trì kết nối với đồng nghiệp, thế nhưng, tình trạng này không nên xảy ra quá thường xuyên. Khi nhân viên được nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng, doanh nghiệp sẽ là người hưởng lợi. Một nơi yêu cầu nhân viên làm việc đến đêm và cả cuối tuần sẽ không thể giữ chân các nhân tài, khó có được những thành viên trung thành và đóng góp lâu dài cho công ty.

Trước đây, những người quản lý thường có xu hướng bắt ép, yêu cầu nhân viên phải làm việc chăm chỉ hơn. Ngày nay, câu chuyện đã hoàn toàn đảo ngược. Trong thời đại mà chìa khóa để giữ các nhân tài ở lại công ty là ngăn họ làm việc quá sức, nhiều công ty đã chủ động tạo điều kiện cho nhân viên tách khỏi công việc sau giờ làm, thậm chí bắt họ phải nghỉ và nạp lại năng lượng.

Ví dụ, công ty Volkswagen yêu cầu các bộ phận tắt máy chủ e-mail ba mươi phút sau khi kết thúc ca làm việc, và chỉ mở lại ngay trước lúc bắt đầu ca tiếp theo. Một số doanh nghiệp khác, chẳng hạn như Empower Public Relations tại Chicago, cũng ngắt hoạt động e-mail vào buổi tối, bởi họ nhận thấy việc đó giúp tâm trạng nhân viên thoải mái hơn khi đi làm sáng hôm sau.

Hay như Daimler, hãng sản xuất ôtô của Đức, đã lập trình máy chủ của họ để tự động xóa e-mail gửi tới các nhân viên đang trong kỳ nghỉ, đồng thời thông báo lại cho người gửi về người mà họ có thể liên hệ thay thế vào thời gian này. Ngay cả công ty tư vấn hàng đầu thế giới, Boston Consulting Group, cũng bắt đầu tiến hành theo dõi thời gian nghỉ phép có lương của nhân viên (PTO) - không phải để đánh giá nhân viên nào nghỉ quá nhiều, mà là để đánh dấu những nhân viên đang dành quá ít thời gian cho bản thân.

Bạn có tò mò là công ty nào có chính sách nghỉ cho nhân viên tốt nhất không? Đó chính là FullContact, công ty phần mềm có trụ sở tại Denver, nơi đầu tiên đưa ra quy định trả cho nhân viên 7.500 đôla để họ đi nghỉ dưỡng cùng gia đình vào năm 2012. Tuy nhiên, muốn nhận được ưu đãi này, nhân viên phải đáp ứng ba yêu cầu nghiêm ngặt, như được chia sẻ trên blog của Tổng Giám đốc Điều hành FullContact, Bart Lorang:

1. Bạn phải đi nghỉ dưỡng hoặc bạn sẽ không nhận được tiền.

2. Bạn phải hoàn toàn ngắt kết nối.

3. Bạn không được phép làm việc trong thời gian nghỉ dưỡng.

Khi được hỏi vì sao công ty lại hào phóng như vậy, Bart Lorang giải thích: “Lý do rất đơn giản, bởi vì chúng tôi sẽ trở thành một công ty tốt hơn nếu nhân viên được ngắt kết nối.”