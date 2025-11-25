Cô gái tạo ra cuộc cách mạng ngành đồ lót

Hôm đó, đứng trước tủ quần áo của mình chọn trang phục phù hợp cho buổi tiệc tối, Sara nhìn thấy chiếc quần màu kem mà cô muốn mặc. Chỉ có một vấn đề duy nhất: chiếc quần đã bị chật và không vừa vặn với người cô nữa.

Span và bí quyết của sự thành công

Vào năm 1998, Sara Blakely, khi đó là một cô gái hai mươi bảy tuổi, đã mang đến cuộc cách mạng trong ngành đồ lót phụ nữ chỉ với một chiếc kéo.

Hôm đó, khi đứng trước tủ quần áo của mình và cố gắng chọn bộ trang phục phù hợp cho buổi tiệc tối, Sara nhìn thấy chiếc quần màu kem mà cô hết sức muốn mặc. Chỉ có một vấn đề duy nhất: chiếc quần đã bị chật và không vừa vặn với người cô nữa. Cô cần một thứ gì đó mặc bên dưới có thể giúp cô làm gọn lại vóc dáng của mình.

Dù vậy, việc tìm ra thứ đó thật không hề dễ dàng.

“Các lựa chọn mà chúng ta [những người phụ nữ] có đều không thực sự ổn,” Sara chia sẻ trong khi kể lại về sự kiện này tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ của Tạp chí Inc. vào năm 2011. “Những món đồ lót định hình truyền thống luôn quá dày và để lại các đường gân hoặc chỗ phồng trên đùi. Quần lót thông thường thì để lại đường viền rất rõ. Và còn quần lót dây, loại đồ mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao nó lại được dùng tại nơi mà chúng ta đều không muốn đồ lót bị mắc vào.”

Quần tất bó chân là một trong những lựa chọn khả thi. Nhưng Blakely không muốn chất liệu nylon từ quần tất phá hỏng nét đẹp của đôi sandal cô định đi. Và chính vào thời khắc đó, nguồn cảm hứng xuất hiện. Cầm chiếc quần trong tay, Blakely với lấy kéo và cắt hai đường ngắn, tạo nên sản phẩm đầu tiên của thương hiệu mà ngày nay không một người hâm mộ đồ lót định hình nào không biết đến - Spanx.

Blakely về nhà vào đêm hôm đó với cảm giác tự hào của một nhà phát minh. “Tôi nhớ mình đã có suy nghĩ, đây chính là chiếc quần mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên sở hữu.”

Sara Blakely. Ảnh: Forbes.

Blakely hiện giờ đã trở thành một tỷ phú. Công ty cô hiện tại phân phối hơn hai trăm sản phẩm đồ lót định hình, từ quần định hình bắp đùi Skinny Britches, quần lót Undie-tectable đến trang phục định hình toàn thân. Nếu bạn muốn mua sản phẩm của Spanx, bạn cũng không cần phải di chuyển quá xa.

Spanx có hơn 10.000 cửa hàng tại Mỹ, xuất hiện trong những hệ thống bán lẻ cao cấp như Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus cho đến chuỗi cửa hàng bán lẻ bình dân như Target hay Walmart. Chưa hết, Spanx còn mở rộng mạng lưới cửa hàng đến ba mươi quốc gia khác. Blakely còn phát triển thêm dòng sản phẩm Spanx cho nam giới, với tên gọi được đặt một cách khéo léo là Zoned Performance.

Trong khoảng thời gian từ buổi tối Blakely nảy ra sáng kiến với tủ đồ cho đến vị thế hiện tại là chủ sở hữu của một công ty quyền lực trị giá hàng triệu đôla, cô đã trải qua vô số trở ngại lớn, từ việc không có một chút kinh nghiệm nào trong ngành dệt kim, chưa từng trải qua một khóa học kinh doanh nào, đến việc tài khoản ngân hàng ít ỏi chỉ có 5.000 đôla.

Khi được hỏi từ đâu mà cô có được lòng can đảm để vượt qua những khó khăn đáng kinh ngạc như vậy, Blakely đáp rằng phần lớn công lao thuộc về cha của cô. Cụ thể hơn, đó là nhờ một câu hỏi mà ông luôn đặt ra cho các con vào mỗi bữa tối.

Nhiều cha mẹ sẽ lựa chọn hỏi con cái rằng, “Ngày hôm nay của con có tốt không?” hoặc “Con học được gì ở trường?”. Thế nhưng, gia đình của Blakely không như vậy. Câu hỏi mà Sara và anh trai cô phải trả lời hàng tối là: “Hôm nay con đã thất bại trong việc gì?”

Điều đặc biệt là, khi cô và anh trai không có thất bại nào để chia sẻ, cha cô luôn tỏ rõ sự thất vọng.

“Cha tôi làm như vậy để định nghĩa lại cho tôi và anh trai tôi thất bại là gì,” Blakely chia sẻ với người dẫn chương trình của CNN - Anderson Cooper. “Thay vì xem thất bại là kết quả, chúng tôi xem thất bại là mình chưa cố gắng hết sức. Và chính suy nghĩ này đã thôi thúc tôi từ khi còn nhỏ là luôn mong muốn đẩy bản thân đi thật xa, thoát khỏi vùng an toàn của mình.”

Blakely đã được dạy, được rèn luyện để không coi thất bại là dấu hiệu cho thấy điểm yếu kém của bản thân, mà là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập và phát triển. Tư duy này đã chuẩn bị, bồi đắp cho cô khả năng chống chọi trước khó khăn vào thời điểm bắt đầu công việc kinh doanh. Khi thất bại được xem là con đường để học hỏi, khi chúng ta hiểu và tin rằng thất bại chỉ đơn giản là phản hồi cho thấy chúng ta nên làm gì tiếp theo, việc chấp nhận rủi ro trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Câu hỏi của cha đã dạy cho Blakely một bài học quan trọng: Nếu bạn không thất bại, bạn sẽ không trưởng thành.