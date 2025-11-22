Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Anh nông dân thành siêu sao bóng chày

Thành công này khiến anh vụt sáng như một siêu sao bóng chày. Thậm chí, hiệu ứng của nó kéo dài tới mức gần nửa thế kỷ sau, vào năm Johnson mất, anh vẫn nhận được tầm 50 lá thư xin chữ ký mỗi tuần.

Vì sao những môi trường làm việc tuyệt vời trân trọng các thất bại?

Silas Johnson chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ trở nên nổi tiếng.

Ở tuổi 29, anh chỉ đơn giản cảm thấy biết ơn vì được chơi bóng chày. Mới vài năm trước đó, anh vẫn đang cùng cha làm việc vất vả trên nông trại của gia đình từ lúc những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện cho đến khi lưng của anh đau nhức vì mệt mỏi. Trong những tuần công việc thuận lợi hơn, anh và cha có thể dành ra một vài phút để chơi ném bắt bóng ở gần chiếc cối xay gió cũ. Mỗi ngày trôi qua với anh đều như vậy, rất dài nhưng chẳng có gì mới.

Thế rồi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ buổi sáng anh nhìn thấy tin quảng cáo trên tờ báo Republican-Times của thành phố Ottawa. Khi đó, đội bóng Rock Island Islanders đang tổ chức thi tuyển thành viên.

Tại sao không? Anh nghĩ. Đây là cơ hội đáng để thử một lần.

Khi đến nơi thi tuyển, anh nhận ra mình sẽ phải cạnh tranh với 81 ứng viên khác - một con số lớn gấp nhiều lần tổng số lượng thành viên trong đội bóng. Johnson biết rằng đây là cơ hội không hề dễ dàng để giành được. Thế nhưng, thật thần kỳ, anh lại trở thành ứng viên duy nhất được chiêu mộ cho vị trí chính thức trong câu lạc bộ.

Giờ đây, cho dù đang là cầu thủ ném bóng đầu trận của đội bóng Cincinnati Reds, anh vẫn sẵn sàng nói với bất kỳ ai muốn lắng nghe rằng: anh luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm ra cách dễ dàng hơn để có thu nhập 20 USD mỗi tháng.

bong chay anh 1

Bóng chày là môn thể thao hấp dẫn. Ảnh: Vecteezy.

Chuyện đó diễn ra vào năm 1935. Ngày 26/5, Johnson đang chuẩn bị lượt ném trên sân nhà Crosley Field. Johnson không hề biết rằng anh sắp sửa trải qua trận đấu đáng nhớ nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Johnson mặc đồng phục, buộc dây giày và chỉnh mũ, giống như cách anh vẫn làm trước mỗi trận đấu. Sân nhà Cincinati hôm nay có tới 24.000 khán giả đến cổ vũ, một con số lớn bất thường so với hàng ngày. Ngay cả khi chưa bắt đầu ném, anh đã nghe rõ tiếng hò reo, ồn ào từ khán đài.

Anh biết rằng họ tới đây không phải để cổ vũ cho anh hay đội bóng Cincinati. Họ tới để xem một cầu thủ ở đội bạn. Cầu thủ bảo vệ cánh trái. Anh ta là tay đánh thứ ba, người đang đứng ở khu vực chờ, tập vung gậy để chuẩn bị cho lượt của mình.

Johnson không mất quá nhiều thời gian để loại tay đánh trước và trực tiếp đối mặt với cầu thủ nổi tiếng đó. Ngay khi anh ta vừa tiến đến vị trí dĩa nhà, người hâm mộ đã hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Chuyện này không có gì là bất ngờ, bởi anh ta luôn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý bất cứ khi nào bước ra sân.

Thế nhưng vào ngày Chủ nhật đặc biệt đó, những tiếng cổ vũ đã không thể kéo dài được lâu. Đó là do cú ném của Johnson.

Thành thật mà nói, Johnson không phải một vận động viên quá ưu tú. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh có tổng số trận thua nhiều hơn số thắng, và trung bình vỏn vẹn ba lần loại trực tiếp tay đánh đội bạn trong một trận đấu. Nếu là cầu thủ ở thời điểm hiện tại, rất khó để Johnson có thể trở thành người ném bóng đầu trận của câu lạc bộ.

Chính vì thế mà khi Johnson loại trực tiếp cầu thủ bảo vệ cánh trái nổi tiếng hàng đầu thời điểm ấy ngay tại hiệp đấu thứ nhất, một số khán giả đã nhướng mày ngạc nhiên. Sau đó vài hiệp, anh tiếp tục loại tay đánh đó lần thứ hai, và lần thứ ba, chỉ trong vòng một trận đấu. Thành công này khiến anh vụt sáng như một siêu sao. Thậm chí, hiệu ứng của nó kéo dài tới mức gần nửa thế kỷ sau, vào năm Johnson mất, anh vẫn nhận được tầm 50 lá thư xin chữ ký mỗi tuần.

Johnson đã trở thành thần tượng của nhiều người sau màn trình diễn xuất thần đó. Thế nhưng, đối với những cầu thủ trực tiếp đứng trên sân, cuộc đấu này đáng nhớ bởi một lý do khác. Họ được chứng kiến tay đánh kia ghi danh vào sách kỷ lục với thất bại tồi tệ nhất mọi thời đại - danh hiệu mà không một tay đánh bóng chày nào muốn bị gán với cái tên của họ: tay đánh bị loại trực tiếp nhiều nhất trong lịch sử.

Tuy vậy, điều đáng nói là: Chẳng ai quan tâm cả. Thậm chí rất ít người chú ý đến sự kiện này. Bởi lẽ với cầu thủ bảo vệ cánh trái đó, số lần bị loại trực tiếp không phải kỷ lục duy nhất anh ta đạt được. Trước đó chưa đến 24 giờ đồng hồ, anh ta đã thực hiện cú đánh ăn điểm trực tiếp thứ 714 của mình, thiết lập kỷ lục cao nhất lịch sử bóng chày và ấn định tên mình trên Đại lộ Danh vọng.

Dù có thất bại hay không, cầu thủ này vẫn luôn là một huyền thoại sống. Người đó chính là Babe Ruth.

Ron Friedman/Bách Việt Books – NXB Thanh Hoá

