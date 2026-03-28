Doanh nghiệp 'ngộp thở' vì loạt áp lực

Cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực dòng tiền, chi phí đầu vào, chịu ảnh hưởng rõ rệt từ chi phí logistics tăng và sự thay đổi trong chính sách nhập khẩu của các thị trường lớn.

Nhận định được ông Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (CBA) thông tin tại Hội nghị thường niên, chiều 27/3.

Ông Hào cho hay, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 tiếp tục là giai đoạn đầy biến động đối với kinh tế toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraine, chiến tranh Iran suốt thời gian qua làm đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, phân bón, năng lượng, logistics. Giá dầu tăng cao đẩy chi phí vận tải, sản xuất và logistics tăng mạnh, gây áp lực lớn đối với doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN xuất nhập khẩu và vận tải.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, theo ông Hào, chi phí tiền lương cơ bản tăng, mặt bằng lãi suất tăng, dẫn đến giá thành tăng, làm mất lợi thế cạnh tranh của hàng Việt, dẫn đến ít đơn hàng. Những tác động trên đang gây ra những khó khăn rất lớn cho DN.

Theo ông Hào, Cần Thơ có tỷ trọng lớn DN hoạt động trong các lĩnh vực nông, thủy sản, logistics và xuất khẩu. Những tác động của tình hình trên thể hiện rõ qua chi phí, thời gian giao hàng kéo dài, sự sụt giảm đơn hàng ở một số thị trường, chính sách nhập khẩu của các thị trường lớn tác động lên đơn hàng.

"Nhiều DN chia sẻ, họ đang phải đối mặt với áp lực dòng tiền, chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán khó điều chỉnh. Rủi ro tỷ giá, lãi suất, và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường quốc tế", ông Hào nói.

Những khó khăn, theo lãnh đạo CBA, sẽ không chỉ trong ngắn hạn. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh DN đang phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn như hiện nay, sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo địa phương, các sở ngành có ý nghĩa quan trọng.

"DN mong các cơ quan chức năng hỗ trợ nhiều hơn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho DN, giúp DN vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động, phục hồi tăng trưởng và đóng góp hiệu quả hơn vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", ông Hào nói.

Ông Vương Quốc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Theo ông Vương Quốc Nam - Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, DN đóng góp rất lớn cho kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết lao động, tạo công ăn việc làm, công tác an sinh xã hội, nộp ngân sách... Trong bối cảnh khó khăn chung, ông Nam mong cộng đồng DN tiếp tục kiên trì, năng động, sáng tạo, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

"Lãnh đạo thành phố tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện cũng như đồng hành cùng DN vượt khó, giúp DN yên tâm sản xuất, kinh doanh, cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số", ông Nam nói.