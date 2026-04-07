Doanh nghiệp liên quan Sun Group làm dự án gần 10.000 tỷ ở Quảng Ngãi

Liên danh doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group vừa được duyệt làm nhà đầu tư dự án khu đô thị mới An Phú ở Quảng Ngãi.

Đảo Ngọc là cù lao nằm giữa sông Trà Khúc có diện tích khoảng 200 ha. Ảnh: NN/Tiền Phong.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng (thuộc hệ sinh thái Sun Group) vừa được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc).

Khu đô thị mới An Phú có diện tích khoảng 162 ha, tổng vốn đầu tư ước tính 9.700 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp gần 300 căn nhà ở liền kề, hơn 1.900 căn chung cư, khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, dự án còn có trên 1.270 lô đất ở liền kề và 585 lô đất ở biệt thự.

Ngoài quỹ đất ở, khu đô thị cũng dành diện tích cho đất thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến trong 8 năm kể từ khi nhà đầu tư được lựa chọn.

Theo định hướng, khu đô thị sẽ phát triển theo mô hình hỗn hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, gắn với phát triển nhà ở. Mục tiêu là hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và đảm bảo tính bền vững.

Đảo Ngọc là cù lao nằm giữa sông Trà Khúc có diện tích khoảng 200 ha, có vị trí được đánh giá đẹp hàng đầu tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi từng có chủ trương đầu tư phát triển đô thị và công trình có kiến trúc tạo điểm nhấn cảnh quan ở khu đất này.