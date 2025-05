Doanh nghiệp đằng sau sản phẩm giảm cân của 'Ngân Collagen'

Ngân Collagen giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO của CTCP Xuất nhập khẩu N-Collagen. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng và liên tục thay đổi người đại diện pháp luật.

Ngân Collagen chuyên bán các sản phẩm giảm cân ở Cần Thơ. Ảnh: FBNV.

Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh Ngân Collagen quảng cáo.

Theo thông tin từ Cục, quá trình rà soát hoạt động hậu kiểm về công bố và quảng cáo thực phẩm đã phát hiện một số sản phẩm của CTCP Xuất nhập khẩu N-Collagen (địa chỉ tại 28 đường lô B, Khu tái định cư Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM) được quảng cáo sai quy định.

Doanh nghiệp liên tục đổi người đại diện pháp luật

Cụ thể, Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hai sản phẩm: "N-collagen Chanh plus" và "Kẹo táo thải mỡ bụng". Dù vậy, các sản phẩm này vẫn được giới thiệu công khai trên mạng xã hội với nhóm sản phẩm ghi nhãn là thực phẩm bổ sung.

Cả hai sản phẩm đều được phân phối bởi CTCP Xuất nhập khẩu N-Collagen. Trên mạng xã hội, Ngân Collagen thường được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO công ty này.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2018 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng . Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm.

Chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (sinh năm 1980).

Đáng chú ý, doanh nghiệp liên tục thay đổi người đại diện pháp luật chỉ trong thời gian ngắn. Sau chưa đầy một năm thành lập, người đại diện chuyển sang bà Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1984), sau đó tiếp tục thay đổi sang ông Trần Thái Nguyên (sinh năm 1981), ông Thang Quốc Em (sinh năm 1989) và hiện tại là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (sinh năm 1998).

Một pháp nhân khác liên quan là Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen, do Ngân Collagen thành lập năm 2017 tại Cà Mau, nhưng hiện đã giải thể.

Các sản phẩm của Ngân Collagen vẫn được một số đại lý bày bán trên sàn thương mại điện tử lớn. Ảnh: FBNV.

Với 2 sản phẩm đang vào tầm ngắm của cơ quan chức năng, thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng của "Kẹo táo thải mỡ bụng" là CTCP Hoàng Châu Pharm (trụ sở tại số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm VESCO, đặt tại Điểm công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Còn sản phẩm "N-collagen Chanh plus" được sản xuất bởi Công ty TNHH Dược phẩm VISCO, cùng đặt tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng là Công ty TNHH BEQUEN.

Ngân Collagen là ai?

Ngân Collagen, tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995, quê Cà Mau), được biết đến trong vai trò kinh doanh mỹ phẩm và sản phẩm giảm cân tại Cần Thơ. Bên cạnh đó, cô còn cùng chồng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và sở hữu một cửa hàng kinh doanh kim cương.

Trên mạng xã hội, Ngân Collagen thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, xa hoa như xây biệt thự hoành tráng, đập hộp cùng lúc hàng chục chiếc túi hiệu. Cô còn sở hữu nhiều siêu xe đến từ các thương hiệu như Range Rover, Maybach, Porsche...

Năm 2021, công ty của cô từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng vì hành vi "Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó", liên quan các sản phẩm "Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen", "Serum Skin Care" và "Whitening Perfect Cell".

Đến 2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật của sản phẩm Trà hỗ trợ giảm cân N-collagen để mua và sử dụng, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Gần đây, cái tên Ngân Collagen trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng khi xảy ra lùm xùm với DJ Ngân 98 - người cũng tham gia quảng bá, kinh doanh các sản phẩm giảm cân. Màn đối đầu giữa hai nhân vật trùng tên này thu hút sự chú ý lớn, khi cả hai liên tục livestream, đăng video đấu tố và tuyên bố đã nộp đơn lên cơ quan chức năng để "làm rõ trắng đen".

Trưa 26/5, cư dân mạng phát hiện tài khoản Facebook tick xanh mang tên "Trần Thị Bích Ngân" bất ngờ biến mất dù trước đó vài tiếng vẫn còn hoạt động. Trong khi đó, kênh TikTok của cô với hơn 620.000 người theo dõi vẫn tiếp tục đăng tải video ghi lại sinh hoạt thường ngày, nhưng phần bình luận đã bị khóa sau khi lùm xùm với DJ Ngân 98 nổ ra.

Đây được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh cơ quan chức năng chính thức vào cuộc sáng cùng ngày. Đến thời điểm hiện tại, phía Ngân Collagen vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tổng đài liên hệ của N-Collagen cũng không thể kết nối.