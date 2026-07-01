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Xã hội

Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân trận động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

  • Thứ tư, 1/7/2026 15:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Playa Grande (bang La Guaira của Venezuela), ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam xác định 11 vị trí nghi có nạn nhân.

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Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

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Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.
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Trong hai ngày 29 và 30/6 (giờ địa phương), đoàn đã tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.
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Đoàn Việt Nam xác định vị trí nghi có nạn nhân.
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Hiện trường xảy ra động đất.
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Tích cực tìm kiếm nạn nhân trận động đất.

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Phát hiện vị trí nạn nhân.

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https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/doan-viet-nam-dua-11-nan-nhan-trong-tran-dong-dat-tai-venezuela-ra-khoi-dong-do-nat-1047080

Theo Hoàng Vũ/Quân đội nhân dân

động đất đoàn việt nam cứu hộ động đất Venezuela

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