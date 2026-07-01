Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân trận động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.