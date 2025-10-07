Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Đoán trúng Nobel Văn học khó hơn trúng số'

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:46 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Giải Nobel Văn học là cuộc chơi của sự bất ngờ. Ai được nhắc tên càng nhiều thì khả năng trượt giải càng cao, theo Berliner.

Nhà văn Han Kang lại lễ trao giải Nobel 2024. Ảnh: Anadolu Agency.

Dự đoán người thắng giải Nobel Văn học mỗi năm là một thú vui lắt léo. Không có danh sách rút gọn chính thức hay gợi ý từ hội đồng chấm giải Nobel, người mê văn học chỉ có thể dựa vào cảm tính, quan sát xu hướng và loại bỏ những cái tên quá rõ ràng.

Theo Berliner, một số quy luật bất thành văn giúp tăng khả năng chọn đúng là đừng tin vào những cái tên xuất hiện trên báo Mỹ và đừng chọn ai đó quá nổi tiếng.

Từ năm 2018, giải thường sẽ được trao luân phiên cho nam và nữ. Năm 2024, nhà văn Hàn Quốc Han Kang được vinh danh. Nếu mô hình này tiếp tục, năm nay sẽ là một nhà văn nam.

Ngoài ra, hội đồng Nobel rất dè dặt với các ngôn ngữ liên quan đến xung đột hiện nay như Nga, Ukraine, Ả Rập hay Hebrew. Do đó, có khả năng tác giả đến từ các khu vực đó thắng giải là rất thấp.

giai nobel van hoc 2025 anh 1

Năm nay, một cái tên được nhiều người trong giới nhắc đến là nhà văn Ấn Độ Amitav Ghosh. Ảnh: Hindustan Times.

Điều đặc biệt của Nobel Văn học là sự ưu ái dành cho những tác giả "gần nổi", tức là đủ uy tín trong giới chuyên môn nhưng chưa bị thị trường hóa. Những cái tên như Haruki Murakami, Margaret Atwood hay Karl Ove Knausgaard từ lâu đã trở thành ví dụ kinh điển cho cụm từ “ứng viên vĩnh viễn”. Một khi truyền thông phương Tây bắt đầu gọi ai đó là "ứng viên sáng giá" thì khả năng họ thắng là rất thấp.

Việc hội đồng chọn những gương mặt ít ai ngờ đến như Abdulrazak Gurnah năm 2021 cũng phản ánh rõ quan điểm rằng Nobel không phải phần thưởng cho sự nổi tiếng, mà là một cú đẩy cho những tiếng nói cần được biết đến nhiều hơn.

Năm nay, một cái tên được nhiều người trong giới nhắc đến là nhà văn Ấn Độ Amitav Ghosh, người viết cả tiểu thuyết lẫn phi hư cấu về chủ nghĩa thực dân, biến đổi khí hậu và lịch sử Á - Âu. Tuy nhiên, một khi đã bị "gọi tên" quá sớm, khả năng Ghosh đoạt giải lại càng mong manh.

"Đoán trúng Nobel Văn học khó hơn trúng số. Không có công thức cố định nhưng khi gặp họ, bạn sẽ biết ngay. Và như tôi từng nói khi thấy Han Kang: 'Đây là một người thắng giải Nobel'. Có lẽ, với Nobel, linh cảm vẫn là thứ vũ khí tốt nhất", trích nhận định của Mathilde Montpetit trên tờ Berliner.

Dự đoán Nobel: Từ cá cược đến big data

Bên lề các giải thưởng Nobel luôn là những tranh cãi thú vị, bao gồm cả việc đặt cược và gần đây là dùng đến dữ liệu lớn (big data) để dự đoán người chiến thắng.

8 giờ trước

Đức An

giải nobel văn học 2025 Nobel Han Kang Abdulrazak Gurnah Margaret Atwood tiểu thuyết phi hư cấu dự đoán

  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

Đọc tiếp

Chuyen vo chong, me con cung duoc giai Nobel hinh anh

Chuyện vợ chồng, mẹ con cùng được giải Nobel

19:56 1/10/2025 19:56 1/10/2025

0

Có tới 5 cặp vợ chồng cùng được trao giải Nobel mà khởi đầu là vợ chồng bà Marie Curie. Gia đình khoa học này còn có con gái cũng được trao giải Nobel. Nhiều phụ nữ xuất chúng được trao giải Nobel từng trải qua những nghịch cảnh lớn lao…

Khi nhan vat van hoc di vao doi song hinh anh

Khi nhân vật văn học đi vào đời sống

1 giờ trước 17:12 7/10/2025

0

Nhiều nhân vật trong các tác phẩm kinh điển đã bước ra khỏi trang sách, trở thành biểu tượng mang tính đại diện cho một số kiểu người trong xã hội, khiến nhân vật đó sống mãi.

