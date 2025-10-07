'Đoán trúng Nobel Văn học khó hơn trúng số'

Giải Nobel Văn học là cuộc chơi của sự bất ngờ. Ai được nhắc tên càng nhiều thì khả năng trượt giải càng cao, theo Berliner.

Nhà văn Han Kang lại lễ trao giải Nobel 2024. Ảnh: Anadolu Agency.

Dự đoán người thắng giải Nobel Văn học mỗi năm là một thú vui lắt léo. Không có danh sách rút gọn chính thức hay gợi ý từ hội đồng chấm giải Nobel, người mê văn học chỉ có thể dựa vào cảm tính, quan sát xu hướng và loại bỏ những cái tên quá rõ ràng.

Theo Berliner, một số quy luật bất thành văn giúp tăng khả năng chọn đúng là đừng tin vào những cái tên xuất hiện trên báo Mỹ và đừng chọn ai đó quá nổi tiếng.

Từ năm 2018, giải thường sẽ được trao luân phiên cho nam và nữ. Năm 2024, nhà văn Hàn Quốc Han Kang được vinh danh. Nếu mô hình này tiếp tục, năm nay sẽ là một nhà văn nam.

Ngoài ra, hội đồng Nobel rất dè dặt với các ngôn ngữ liên quan đến xung đột hiện nay như Nga, Ukraine, Ả Rập hay Hebrew. Do đó, có khả năng tác giả đến từ các khu vực đó thắng giải là rất thấp.

Năm nay, một cái tên được nhiều người trong giới nhắc đến là nhà văn Ấn Độ Amitav Ghosh. Ảnh: Hindustan Times.

Điều đặc biệt của Nobel Văn học là sự ưu ái dành cho những tác giả "gần nổi", tức là đủ uy tín trong giới chuyên môn nhưng chưa bị thị trường hóa. Những cái tên như Haruki Murakami, Margaret Atwood hay Karl Ove Knausgaard từ lâu đã trở thành ví dụ kinh điển cho cụm từ “ứng viên vĩnh viễn”. Một khi truyền thông phương Tây bắt đầu gọi ai đó là "ứng viên sáng giá" thì khả năng họ thắng là rất thấp.

Việc hội đồng chọn những gương mặt ít ai ngờ đến như Abdulrazak Gurnah năm 2021 cũng phản ánh rõ quan điểm rằng Nobel không phải phần thưởng cho sự nổi tiếng, mà là một cú đẩy cho những tiếng nói cần được biết đến nhiều hơn.

Năm nay, một cái tên được nhiều người trong giới nhắc đến là nhà văn Ấn Độ Amitav Ghosh, người viết cả tiểu thuyết lẫn phi hư cấu về chủ nghĩa thực dân, biến đổi khí hậu và lịch sử Á - Âu. Tuy nhiên, một khi đã bị "gọi tên" quá sớm, khả năng Ghosh đoạt giải lại càng mong manh.

"Đoán trúng Nobel Văn học khó hơn trúng số. Không có công thức cố định nhưng khi gặp họ, bạn sẽ biết ngay. Và như tôi từng nói khi thấy Han Kang: 'Đây là một người thắng giải Nobel'. Có lẽ, với Nobel, linh cảm vẫn là thứ vũ khí tốt nhất", trích nhận định của Mathilde Montpetit trên tờ Berliner.