Mang theo niềm tin của Tổ quốc, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức lên đường tranh tài tại ASEAN Para Games 13, diễn ra tại Thái Lan.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASEAN Para Games 13.

Sáng 16/12, tại Hội trường Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Lễ xuất quân Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tới dự, phát biểu chỉ đạo và trao Cờ Tổ quốc, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới toàn đoàn trước giờ lên đường.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; ông Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam; bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, cùng đông đảo cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Trước lễ xuất quân, các đại biểu và toàn đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thể hiện sự tri ân và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho hành trình phía trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường với khí thế quyết tâm cao nhất, thi đấu bằng nghị lực, ý chí vượt lên số phận, khát vọng chiến thắng và tinh thần thể thao cao thượng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chăm lo cho người khuyết tật và thể thao người khuyết tật là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” và giá trị nhân văn của phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và thành tích ấn tượng của thể thao người khuyết tật Việt Nam suốt 30 năm qua, khẳng định các vận động viên không chỉ mang về huy chương mà còn lan tỏa cảm hứng sống tích cực cho xã hội. Ông yêu cầu toàn đoàn thi đấu đoàn kết, trung thực, nỗ lực hết mình để tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực.

Theo báo cáo của Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 184 thành viên, trong đó có 140 vận động viên, tranh tài ở 11 môn tại ASEAN Para Games 13. Đại diện vận động viên, lực sĩ Lê Văn Công khẳng định quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc. Trong nghi thức thiêng liêng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao Cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn, chính thức giao nhiệm vụ cho đoàn lên đường làm nhiệm vụ quốc gia.