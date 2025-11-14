Doãn Quốc Đam đóng phim tái hiện vụ án Mr Pips

Sau vai tổng tài trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Doãn Quốc Đam trở lại với dự án mới khai thác đề tài phòng, chống tội phạm mạng.

Bộ phim truyền hình Tường lửa Tràng An lên sóng khung giờ vàng của Đài Hà Nội đánh dấu sự trở lại của Doãn Quốc Đam trong vai sở trường.

Tường lửa Tràng An là dự án truyền hình khai thác câu chuyện phòng, chống tội phạm mạng - dạng tội phạm đang gia tăng mạnh và ngày càng tinh vi tại Việt Nam. Phim được triển khai trong thời điểm Công ước Hà Nội về hợp tác quốc tế chống tội phạm không gian mạng vừa được ký kết, mở ra giai đoạn mới trong phối hợp điều tra xuyên biên giới.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết nhiều chi tiết trong phim được lấy cảm hứng từ các chuyên án thật. Nổi bật là vụ việc truy bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có đối tượng được xem là “mắt xích quan trọng” như Mr Pips, ẩn náu tại Philippines.

Nhiều nghi phạm khác bị phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore hay Campuchia, buộc lực lượng điều tra phải phối hợp với cảnh sát các nước và tiến hành thủ tục dẫn độ.

Trong họp báo giới thiệu bộ phim vào ngày 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cũng thông tin kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong họp báo sáng 14/11. Ảnh: NSX.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với cảnh sát Philippines để bắt giữ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đồng phạm của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam - trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia. Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất thủ tục dẫn độ Mr Hunter về nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh phim không đơn thuần kể chuyện phá án mà muốn phản ánh góc khuất của lực lượng công an khi đối đầu tội phạm công nghệ cao. Đó là cuộc chiến kéo dài, áp lực và đòi hỏi sự kiên trì.

Theo ông, tội phạm mạng có đặc điểm “không gặp mặt” và ẩn sau lớp dữ liệu, tài khoản giả mạo, khiến việc lần ra dấu vết vô cùng khó. Không ít chiến sĩ phải đọc hàng trăm nghìn bình luận, theo dõi dấu vết nhiều tháng trời để tìm được một mảnh ghép nhỏ dẫn đến nghi phạm thật sự.

Một số chuyên án có quy mô đặc biệt lớn, số tiền thiệt hại bị chiếm đoạt lên đến hơn 5.000 tỷ đồng - con số hiếm thấy trước đây. Những chiến công này trở thành chất liệu để ê-kíp xây dựng bộ phim có hơi thở thời sự và độ chính xác cao.

Phim cũng đặt người xem vào những tình huống lừa đảo phổ biến: giả danh công an, tòa án, viện kiểm sát; tạo tình huống cấp cứu để yêu cầu chuyển tiền; dụ dỗ đầu tư tài chính; chiêu trò đánh vào tâm lý hoảng loạn… Tất cả được tái hiện dựa trên các vụ án có thật mà Công an TP Hà Nội từng phá.

Phim có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, Thùy Anh, Doãn Quốc Đam… NSƯT Hoàng Hải trở lại với hình tượng chiến sĩ công an sau hơn 20 năm. Lần này, anh vào vai một đại tá nhiều trải nghiệm, sống trong mâu thuẫn giữa nhiệm vụ và cuộc sống gia đình.

Hình ảnh Doãn Quốc Đam trong phim mới. Ảnh: NSX.

Diễn viên Thùy Anh đảm nhiệm vai Diệu Linh - nhân vật nằm giữa ranh giới thiện, ác - liên quan trực tiếp đến đường dây của Mr. Pips. Đây được xem là vai diễn nhiều chiều, có nhiều đất diễn cảm xúc.

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam vào nhân vật chủ chốt trong đường dây. Với kinh nghiệm đã đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, Doãn Quốc Đam hứa hẹn thể hiện trọn vai ông trùm lần này.