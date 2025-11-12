Đoàn cán bộ tuyên giáo TP.HCM thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

|
Ngày 12/11, Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh gồm hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, quản lý, các nhà báo tiêu biểu, đại diện cho các cơ quan báo chí - xuất bản Thành phố và các cơ quan Trung ương thường trú tại Thành phố đã ghé thăm Khu di tích lịch sử quốc gia tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, Thái Nguyên - nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam.
|
Tham gia đoàn có ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, cùng nhiều đại biểu, cán bộ, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí khác.
|
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM - cho rằng hành trình “Về nguồn” năm 2025 của những người làm báo tiêu biểu Thành phố là cơ hội để đoàn đặt chân đến nhiều địa chỉ đỏ, trong đó có di tích lịch sử nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. "Đây không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao của lớp nhà báo đi trước đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay", ông Tăng Hữu Phong phát biểu.
|
Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM dâng hương tại khu di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam.
|Đoàn cán bộ trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho ban quản lý Khu di tích lịch sử để lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại khuôn viên khu.
|
Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí - xuất bản thăm khu di tích. Khu di tích lịch sử quốc gia này ghi dấu sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam vào năm 1950 - một dấu mốc trọng đại khẳng định vị trí, vai trò, bản lĩnh và tinh thần yêu nước của những người làm báo cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. Nơi đây, những nhà báo cách mạng đầu tiên đã cùng nhau khẳng định sứ mệnh của báo chí cách mạng: là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là tiếng nói của dân tộc và của nhân dân.
|
Khu di tích trưng bày nhiều tư liệu về hành trình xây dựng và phát triển của nền báo chí Việt Nam. Qua hơn 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lưu giữ và giới thiệu tại nhà trưng bày lưu niệm, các thành viên trong đoàn có dịp ôn lại dấu mốc lịch sử và chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam.
|
Hành trình "Về nguồn" đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ báo chí - xuất bản TP.HCM, từ đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của báo chí nước nhà.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.