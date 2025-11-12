Đoàn cán bộ tuyên giáo TP.HCM thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM - cho rằng hành trình “Về nguồn” năm 2025 của những người làm báo tiêu biểu Thành phố là cơ hội để đoàn đặt chân đến nhiều địa chỉ đỏ, trong đó có di tích lịch sử nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. "Đây không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao của lớp nhà báo đi trước đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay", ông Tăng Hữu Phong phát biểu.