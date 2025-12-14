Đổ xô bắt cá 'khủng' khi thủy điện lớn nhất miền Nam đóng đập xả tràn

Sau 1 tuần xả tràn điều tiết lũ, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai đóng đập ngưng xả tràn, người dân lại được dịp bắt cá khủng.

Nhiều người tập trung bắt cá sau khi nhà máy thủy điện ngưng xả tràn.

Ngày 14/12, Công ty Thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) đóng đập sau khoảng 1 tuần xả tràn đợt 3.

Cũng như thường lệ, biết tin nhà máy ngưng xả tràn, hàng trăm người dân đến từ nhiều địa phương lại tập trung về chân đập mang theo ngư cụ bắt cá.

Nhiều người bắt được cá lớn, có con nặng hơn chục kg, chủ yếu là cá mè nhưng đợt này lượng cá không nhiều vì thời gian ngắn, lượng nước xả không lớn.

Cá "khủng" có trọng lượng cả chục kg được đánh bắt.

Sau khi nhà máy đóng đập, ngưng xả tràn, lưu lượng nước về hồ chứa Trị An đạt 380 m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 0 m3/s, mực nước thượng lưu đạt 61,485 m.

Hồ Trị An có diện tích mặt nước rộng hơn 323 km2 nằm trên dòng sông Đồng Nai, được thiết kế để cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Trị An có công suất 400 MW với sản lượng điện hàng năm 1,7 tỷ kWh. Ngoài ra hồ có điều tiết lũ cho vùng hạ du, ngăn xâm nhập mặn và cung cấp nguồn nước ngọt cho tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Lượng cá không có nhiều do lượng nước xả thấp.