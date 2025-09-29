Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Đổ xăng tự thiêu, người đàn ông ở TP.HCM nguy kịch

  • Thứ hai, 29/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Ngày 29/9, UBND xã An Nhơn Tây (TP.HCM) cho biết Công an xã đang lập hồ sơ, điều tra nguyên nhân người đàn ông đổ xăng tự thiêu tại một căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm can xăng đứng trước căn nhà, tự đổ xăng lên người rồi bật quẹt khiến ngọn lửa bùng lên, bao trùm nạn nhân.

Ngọn lửa bùng lên bao trùm người đàn ông và căn nhà.

Một số người có mặt gần nơi xảy ra vụ việc đã cố ngăn cản nhưng không kịp. Người dân sau đó hô hoán, dập lửa và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo nội dung clip ghi lại, trước khi vụ việc xảy ra, giữa nạn nhân và chủ nhà xảy ra lớn tiếng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông T.T.T. (quê Vĩnh Long, tạm trú tại ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây).

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.

