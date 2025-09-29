Đổ xăng tự thiêu, người đàn ông ở TP.HCM nguy kịch

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm can xăng đứng trước căn nhà, tự đổ xăng lên người rồi bật quẹt khiến ngọn lửa bùng lên, bao trùm nạn nhân.
Ngọn lửa bùng lên bao trùm người đàn ông và căn nhà.
Một số người có mặt gần nơi xảy ra vụ việc đã cố ngăn cản nhưng không kịp. Người dân sau đó hô hoán, dập lửa và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo nội dung clip ghi lại, trước khi vụ việc xảy ra, giữa nạn nhân và chủ nhà xảy ra lớn tiếng.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông T.T.T. (quê Vĩnh Long, tạm trú tại ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây).
Nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.
