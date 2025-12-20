Đồ uống 'tàn phá' não bộ số một, người trẻ vô tư uống hàng ngày

Các chuyên gia cho rằng dựa dẫm vào nước tăng lực như một giải pháp để tỉnh táo hơn có thể gây tác động ngược.

Nước tăng lực gây ra nhiều tác động đối với sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nước tăng lực có thể giúp tỉnh táo tức thì, nhưng các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thường xuyên có thể để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Từ rối loạn cảm xúc, khó ngủ và nguy cơ lệ thuộc caffeine, những “lợi ích nhanh” mà nước tăng lực mang lại đôi khi phải đánh đổi bằng sự ảnh hưởng sức khỏe kéo dài.

Dễ cáu gắt, khó kiểm soát cảm xúc

Phần lớn cảm giác “bừng tỉnh” sau khi uống nước tăng lực đến từ đường và caffeine, theo Every Well Mind. Đường giúp tăng năng lượng nhanh nhưng tác dụng này rất ngắn. Khi lượng đường trong máu giảm trở lại, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, cáu gắt, thiếu tập trung và tiếp tục thèm đồ ngọt.

Khi kết hợp hàm lượng cao caffeine, đường và các chất kích thích thảo dược trong nước tăng lực, hệ thần kinh có thể bị quá tải. Điều này khiến một số người trở nên dễ kích động, tâm trạng thất thường và khó kiểm soát căng thẳng. Trong trạng thái thiếu cân bằng, con người cũng dễ đưa ra những quyết định bốc đồng hoặc phản ứng cảm xúc không như mong muốn.

Có thể làm nặng thêm tình trạng trầm cảm

Caffeine ở mức vừa phải có thể giúp tăng tỉnh táo và phản xạ. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, chất này dễ gây bồn chồn, lo lắng, đánh trống ngực và đau đầu. Với những người đã có sẵn lo âu, các triệu chứng này có thể trở nên rõ rệt hơn.

Ở người có xu hướng trầm cảm, vòng lặp “tăng năng lượng - tụt năng lượng” sau khi uống nước tăng lực cũng có thể khiến tâm trạng và mức năng lượng trong ngày trở nên thất thường hơn. Việc uống nước tăng lực vào cuối ngày còn dễ làm rối loạn giấc ngủ, từ đó khiến lo âu và trầm cảm khó kiểm soát hơn.

Nguy cơ lệ thuộc caffeine

Sử dụng nước tăng lực thường xuyên có thể dẫn đến dung nạp caffeine, nghĩa là cơ thể cần liều cao hơn để đạt được cảm giác tỉnh táo như trước. Theo thời gian, điều này dễ hình thành sự lệ thuộc cả về thể chất lẫn tâm lý.

Những người lệ thuộc caffeine thường gặp các triệu chứng như đau đầu, “sương mù não”, cáu gắt và mệt mỏi khi không uống hoặc uống với lượng ít hơn hôm trước. Với một số trường hợp, sự lệ thuộc này còn ảnh hưởng đến hành vi, cách cân bằng cảm xúc, khiến họ khó hoạt động bình thường nếu thiếu caffeine.

Rối loạn giấc ngủ

Theo WebMD, hàm lượng caffeine và đường cao trong nước tăng lực có thể làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Giấc ngủ là yếu tố then chốt giúp não bộ xử lý cảm xúc và duy trì sự minh mẫn. Khi giấc ngủ bị xáo trộn, khả năng điều chỉnh cảm xúc, tập trung và kiểm soát căng thẳng đều suy giảm.

Mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy cơ địa, tốc độ chuyển hóa caffeine và các bệnh lý nền, nhưng nhìn chung, việc uống nước tăng lực thường xuyên, đặc biệt vào chiều tối, có thể khiến bạn có nguy cơ cao bị rối loạn giấc ngủ.

Những “lợi ích bổ sung” có thể bị thổi phồng

Nhiều loại nước tăng lực quảng bá các thành phần như nhân sâm, trà xanh, bạch quả, guarana hay vitamin nhóm B và taurine. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hàm lượng những chất này trong một lon nước tăng lực thường không đủ lớn để tạo ra tác động rõ rệt.

Vitamin nhóm B và taurine thực chất đã có sẵn trong chế độ ăn hàng ngày của đa số người khỏe mạnh. Cơ thể cũng có khả năng tự đào thải lượng dư thừa. Vì vậy, trừ khi bị thiếu hụt do bệnh lý đặc biệt, việc bổ sung qua nước tăng lực thường mang lại rất ít lợi ích thực sự.