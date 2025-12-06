Nhiều người cho rằng đồ uống pha chế có thể gây dị ứng, tiêu chảy, làm ta nhanh say rượu hơn. Thực tế, các phản ứng của cơ thể chủ yếu dựa vào cơ địa, đừng đổ lỗi cho đồ pha chế.

Đồ uống pha chế không nguy hiểm như nhiều người vẫn lầm tưởng. Ảnh minh họa: D.M.X.

"Đồ uống pha chế có nguy hiểm không?". Trong tất cả những sự mê tín dị đoan phổ biến liên quan đến rượu, quan niệm này là dai dẳng nhất và lan truyền rộng rãi nhất. Nếu bạn bắt đầu với gin, bạn phải trung thành với gin; nếu bạn bắt đầu với rum, bạn phải trung thành với rum, và tương tự.

Niềm tin tưởng chừng vô căn cứ này đã được các cơ quan y tế xác nhận, và các kết quả nghiên cứu của họ được công bố rộng rãi, không chỉ trên tờ báo chính thức của Hiệp hội Y Khoa Mỹ, mà còn cả những tạp chí khác. Dường như nhiều người hoặc không đọc những bài báo này, hoặc có đọc và biết sự thật, nhưng vẫn không chịu chấp nhận nó.

Về độ tin cậy y học trong vấn đề này tôi cũng có thể đảm bảo thêm bằng kinh nghiệm cá nhân bốn mươi năm của mình. Khi uống ở một quán bar nơi có sẵn nhiều lựa chọn tôi sẽ không nghĩ đến chuyện uống bốn hoặc năm, hoặc thậm chí hai, ly cocktail cùng loại, giống như trong một bữa ăn tôi sẽ không gọi bốn hoặc năm liễn xúp, hoặc bốn đến năm suất thịt bò nướng, hoặc bốn đến năm lát bánh chocolate.

Những người bạn đã uống với tôi trong nhiều dịp kiểu này có thể chứng thực rằng việc uống một ly Martini sang một ly Old-Fashioned, rồi tới một ly Daiquiri, và kết thúc bằng một ly Side Car đối với tôi không thể gây xây xẩm mặt mày bằng uống bốn ly cùng một loại. Thực ra, những điểm dưới đây mới xác định đồ uống của bạn tác động ra sao đến bạn, và “tác động” ở đây là gây tê liệt cục bộ tinh thần và thể xác (“say rượu” thực sự) hoặc làm rối loạn hệ tiêu hóa kèm theo cảm giác khó chịu, buồn nôn, và có thể nôn mửa:

Đầu tiên là độ nhạy của cá nhân bạn với chất cồn. Một người có thể mụ mẫm hoàn toàn chỉ với một ly cocktail; người khác có thể uống tám hoặc mười ly mà không hề hấn gì.

Thứ hai, và khá gần gũi với cái đầu, là tình trạng cơ thể bạn, nhất là tình trạng đường tiêu hóa của bạn. Tôi đã giải thích ảnh hưởng của thức ăn, cụ thể là chất béo, protein, và sữa, lên độ nhạy với chất cồn của bạn.

Trạng thái sức khỏe tổng thể của bạn cũng có ảnh hưởng lớn đến sức chống chịu của bạn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bạn có thể bị say khi ở trong tình trạng sức khỏe tốt và sẵn sàng chiến đấu hết mình nhanh hơn là khi đang chịu đựng một căn bệnh nào đó. Căn bệnh nào cũng làm giảm hoạt động của các cơ quan tiêu hóa đồng thời giảm tốc độ mà chất cồn được hấp thụ trong dạ dày và ruột và đi vào mạch máu.

Hơn nữa, một số loại cúm có đặc điểm gây tiêu chảy. Dịch nhầy khi đó bám vào thành đường ruột và cách ly nó với chất cồn giống như tác dụng của dầu ô liu và các chất béo khác. Tôi đã chỉ ra rằng uống quá nhiều rượu có thể gây tiêu chảy; đó là biện pháp của tự nhiên nhằm cách ly và bảo vệ hệ thống tiêu hóa trước tình trạng quá liều.

Thứ ba, trạng thái tinh thần của bạn, cũng như tình trạng sức khỏe, sẽ có ảnh hưởng lớn đến phản ứng của bạn với đồ uống pha chế. Hãy tưởng tượng một trò chơi khăm quen thuộc như thế này: Một người đến văn phòng của mình vào buổi sáng tràn đầy sức sống và năng lượng, những kẻ chơi khăm, lần lượt từng người, tỏ ra thương cảm, nói với anh ta rằng trông anh ta thật xanh xao và tiều tụy, và cứ thế, cho đến khi cuối cùng anh ta phải về nhà nằm thu lu trên giường.

Đây thuần là tâm lý, hậu quả của sức mạnh ám thị, nhưng nó rất thật đối với nạn nhân. Và tự kỷ ám thị có thể nguy hiểm như bất kỳ căn bệnh nào khác. Chứng nghiện rượu chủ yếu là nỗi khổ sở về tinh thần, luôn là vậy.

Nếu bạn tin chắc rằng bạn có thể say sữa, bạn hoàn toàn có thể say sữa. Và nếu bạn có thể say sữa, tất nhiên bạn có thể say khi pha gin với whisky và rum. Nhưng chính niềm tin ngu ngốc vào một điều mê tín mới khiến bạn say chứ không phải do bạn pha đồ uống.