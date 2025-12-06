Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cocktail

Cuốn sách này được xem là bách khoa toàn thư về cocktail của thế kỉ XX. Xuất bản lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng được giới mộ điệu yêu thích, sách trở thành một trong những tác phẩm về cocktail được tham khảo và trích dẫn nhiều nhất. Tới hiện tại, cuốn sách vẫn được xem là “Kinh thánh” cho dân pha chế.

Xuất bản

Đồ uống pha chế có nguy hiểm không?

  • Thứ bảy, 6/12/2025 20:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều người cho rằng đồ uống pha chế có thể gây dị ứng, tiêu chảy, làm ta nhanh say rượu hơn. Thực tế, các phản ứng của cơ thể chủ yếu dựa vào cơ địa, đừng đổ lỗi cho đồ pha chế.

Do uong pha che anh 1

Đồ uống pha chế không nguy hiểm như nhiều người vẫn lầm tưởng. Ảnh minh họa: D.M.X.

"Đồ uống pha chế có nguy hiểm không?". Trong tất cả những sự mê tín dị đoan phổ biến liên quan đến rượu, quan niệm này là dai dẳng nhất và lan truyền rộng rãi nhất. Nếu bạn bắt đầu với gin, bạn phải trung thành với gin; nếu bạn bắt đầu với rum, bạn phải trung thành với rum, và tương tự.

Niềm tin tưởng chừng vô căn cứ này đã được các cơ quan y tế xác nhận, và các kết quả nghiên cứu của họ được công bố rộng rãi, không chỉ trên tờ báo chính thức của Hiệp hội Y Khoa Mỹ, mà còn cả những tạp chí khác. Dường như nhiều người hoặc không đọc những bài báo này, hoặc có đọc và biết sự thật, nhưng vẫn không chịu chấp nhận nó.

Về độ tin cậy y học trong vấn đề này tôi cũng có thể đảm bảo thêm bằng kinh nghiệm cá nhân bốn mươi năm của mình. Khi uống ở một quán bar nơi có sẵn nhiều lựa chọn tôi sẽ không nghĩ đến chuyện uống bốn hoặc năm, hoặc thậm chí hai, ly cocktail cùng loại, giống như trong một bữa ăn tôi sẽ không gọi bốn hoặc năm liễn xúp, hoặc bốn đến năm suất thịt bò nướng, hoặc bốn đến năm lát bánh chocolate.

Những người bạn đã uống với tôi trong nhiều dịp kiểu này có thể chứng thực rằng việc uống một ly Martini sang một ly Old-Fashioned, rồi tới một ly Daiquiri, và kết thúc bằng một ly Side Car đối với tôi không thể gây xây xẩm mặt mày bằng uống bốn ly cùng một loại. Thực ra, những điểm dưới đây mới xác định đồ uống của bạn tác động ra sao đến bạn, và “tác động” ở đây là gây tê liệt cục bộ tinh thần và thể xác (“say rượu” thực sự) hoặc làm rối loạn hệ tiêu hóa kèm theo cảm giác khó chịu, buồn nôn, và có thể nôn mửa:

Đầu tiên là độ nhạy của cá nhân bạn với chất cồn. Một người có thể mụ mẫm hoàn toàn chỉ với một ly cocktail; người khác có thể uống tám hoặc mười ly mà không hề hấn gì.

Thứ hai, và khá gần gũi với cái đầu, là tình trạng cơ thể bạn, nhất là tình trạng đường tiêu hóa của bạn. Tôi đã giải thích ảnh hưởng của thức ăn, cụ thể là chất béo, protein, và sữa, lên độ nhạy với chất cồn của bạn.

Trạng thái sức khỏe tổng thể của bạn cũng có ảnh hưởng lớn đến sức chống chịu của bạn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bạn có thể bị say khi ở trong tình trạng sức khỏe tốt và sẵn sàng chiến đấu hết mình nhanh hơn là khi đang chịu đựng một căn bệnh nào đó. Căn bệnh nào cũng làm giảm hoạt động của các cơ quan tiêu hóa đồng thời giảm tốc độ mà chất cồn được hấp thụ trong dạ dày và ruột và đi vào mạch máu.

Hơn nữa, một số loại cúm có đặc điểm gây tiêu chảy. Dịch nhầy khi đó bám vào thành đường ruột và cách ly nó với chất cồn giống như tác dụng của dầu ô liu và các chất béo khác. Tôi đã chỉ ra rằng uống quá nhiều rượu có thể gây tiêu chảy; đó là biện pháp của tự nhiên nhằm cách ly và bảo vệ hệ thống tiêu hóa trước tình trạng quá liều.

Thứ ba, trạng thái tinh thần của bạn, cũng như tình trạng sức khỏe, sẽ có ảnh hưởng lớn đến phản ứng của bạn với đồ uống pha chế. Hãy tưởng tượng một trò chơi khăm quen thuộc như thế này: Một người đến văn phòng của mình vào buổi sáng tràn đầy sức sống và năng lượng, những kẻ chơi khăm, lần lượt từng người, tỏ ra thương cảm, nói với anh ta rằng trông anh ta thật xanh xao và tiều tụy, và cứ thế, cho đến khi cuối cùng anh ta phải về nhà nằm thu lu trên giường.

Đây thuần là tâm lý, hậu quả của sức mạnh ám thị, nhưng nó rất thật đối với nạn nhân. Và tự kỷ ám thị có thể nguy hiểm như bất kỳ căn bệnh nào khác. Chứng nghiện rượu chủ yếu là nỗi khổ sở về tinh thần, luôn là vậy.

Nếu bạn tin chắc rằng bạn có thể say sữa, bạn hoàn toàn có thể say sữa. Và nếu bạn có thể say sữa, tất nhiên bạn có thể say khi pha gin với whisky và rum. Nhưng chính niềm tin ngu ngốc vào một điều mê tín mới khiến bạn say chứ không phải do bạn pha đồ uống.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

Đồ uống pha chế Rum Chất cồn Hiệp hội Y khoa Đồ uống pha chế

    Đọc tiếp

    'Ban giao huong doc dao' mang ten vang khai vi hinh anh

    'Bản giao hưởng độc đáo' mang tên vang khai vị

    14:56 23/11/2025 14:56 23/11/2025

    0

    Không nổi tiếng như vang đỏ và vang trắng, nhưng vang khai vị là một loại rượu có quy trình sản xuất rất cầu kỳ. Nó được kết hợp với nhiều loại thảo mộc, nhằm kích thích vị giác.

    Sac mat cho ban biet nhung dieu gi? hinh anh

    Sắc mặt cho bạn biết những điều gì?

    39 phút trước 20:40 6/12/2025

    0

    Sắc mặt không chỉ liên quan đến vẻ bề ngoài. Nó phản ánh một cách khá chính xác tình trạng của các phủ tạng trong cơ thể. Đó có thể là dấu hiệu tim, thận đang có vấn đề.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý