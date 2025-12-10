Do đâu các ngôi sao Real Madrid không thích Xabi Alonso?

Căng thẳng bùng lên ở Real Madrid khi nhiều ngôi sao phản ứng với cách làm việc cứng rắn của Xabi Alonso.

Xabi Alonso lúng túng giữa quyền lực các sao Real Madrid

Những phàn nàn xuất hiện dày đặc, phòng thay đồ xôn xao và kết quả đi xuống. Mối quan hệ rạn nứt giữa Xabi Alonso và các siêu sao Real Madrid phơi bày một sự thật: Bernabeu không phải nơi dễ chấp nhận một HLV trẻ, tỉ mỉ và muốn siết lại mọi thứ từ nền móng.

Vấn đề của Xabi Alonso

Sự nhiễu loạn quanh phòng thay đồ Real Madrid đang tới mức khó che giấu. Các chương trình radio đêm muộn, Cadena SER, COPE, liên tục đề cập những căng thẳng giữa Xabi Alonso và nhóm ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất CLB. Tâm lý bất mãn không còn là tin rải rác. Nó đã thành chủ đề chính trong những cuộc thảo luận về Real Madrid, ngay khi đội bóng sa sút và đối diện áp lực từ khán giả nhà.

Thất bại 0-2 trước Celta Vigo tại Bernabeu cuối tuần trước là điểm rơi gây chấn động. Hai thẻ đỏ lãng nhách, bàn thua mà Williot Swedberg gần như “đi bộ” đưa bóng vào lưới, cùng những tiếng la ó từ khán đài khiến hình ảnh Real trở nên hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, cáo buộc “Alonso quá mềm với cầu thủ” xuất hiện. Nhưng nghịch lý là cùng lúc đó, một bộ phận lớn cầu thủ lại phàn nàn về việc ông… quá khắt khe.

Điểm đứt lớn nhất nằm ở Vinicius Junior. Tiền đạo người Brazil đang mắc kẹt trong tiến trình gia hạn hợp đồng và có thể rời CLB theo dạng tự do năm 2027.

Theo các nguồn tin Tây Ban Nha, Vini không tìm thấy tiếng nói chung với Alonso. HLV người Tây Ban Nha yêu cầu sự tuân thủ lớn hơn trong chuẩn bị thi đấu, kiểm soát chặt các chi tiết trong chiến thuật và hạn chế sự “tự do biểu diễn” mà Vini từng hưởng dưới thời Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti.

Vini được cho là bất mãn với Xabi Alonso.

Không chỉ Vini, các thành viên trong ê-kíp của anh cũng mất đi sự tiếp cận quen thuộc vào khu vực nội bộ đội bóng. Với một siêu sao vận hành như một “công ty riêng”, điều đó đồng nghĩa quyền lực bị thu hẹp. Và đây là nguồn cơn của nhiều lời rỉ tai về “khó hợp tác” khi làm việc cùng Alonso.

Kylian Mbappe, cầu thủ lớn nhất đội về giá trị thương mại, cũng không hoàn toàn thoải mái. Không phải vì xung đột công khai, mà bởi Real Madrid thay đổi quy trình di chuyển ở các trận sân khách. Đội phải bay đi từ ngày hôm trước để phục vụ lịch tổ chức trận NFL tại Bernabeu. Điều này khiến lịch thi đấu vốn dày đặc nay còn mệt mỏi hơn, và một số cầu thủ muốn được di chuyển trong ngày thi đấu thay vì chờ đợi kéo dài.

Real Madrid không phải Leverkusen

Điểm bất mãn khác, nghe qua có vẻ nhỏ nhặt nhưng bị nhắc đi nhắc lại: Alonso yêu cầu nói chuyện cùng toàn đội mỗi sáng tại trung tâm huấn luyện. Một số cầu thủ xem đó là gánh nặng không cần thiết. Ở Leverkusen, các buổi gặp gỡ như vậy được đón nhận tích cực, vì cầu thủ coi Alonso là người truyền cảm hứng.

Nhưng Real Madrid không phải Leverkusen. Môi trường nơi mỗi siêu sao là một thương hiệu, mỗi hành động nhỏ đều bị soi chiếu, luôn là vùng đất khó cho những HLV muốn đi sâu vào từng chi tiết.

Trên thực tế, Alonso đến Real Madrid với bộ hồ sơ quá hoàn hảo: hơn 700 trận đỉnh cao, một World Cup, hai Champions League, và cú sốc lịch sử khi phá vỡ sự thống trị 11 năm của Bayern Munich cùng Leverkusen. Ông không chỉ là cựu danh thủ mẫu mực mà còn là đại diện cho thế hệ HLV hiện đại, khoa học, cấu trúc, dữ liệu, yêu cầu sự kỷ luật tuyệt đối.

Không dễ để Xabi Alonso quản lý phòng thay đồ toàn ngôi sao của Real Madrid.

Nhưng môi trường Real Madrid lại đối lập với mô hình đó. Zidane hay Ancelotti thành công không phải vì xây dựng hệ thống nghiêm ngặt, mà vì biết điều tiết cái tôi lớn trong phòng thay đồ. Họ để cầu thủ thở, tạo cảm giác tự do, không đòi hỏi những quy trình cứng nhắc mỗi ngày. Và họ giành sáu Champions League trong 13 năm. Khi Real Madrid chọn Alonso, họ chọn thay đổi. Khi cầu thủ phản ứng, họ cho thấy chưa chắc họ muốn điều đó.

Sự so sánh với thời Leverkusen càng làm Alonso gặp khó. Ở Đức, Florian Wirtz chủ động ở lại sau buổi tập để làm việc riêng với HLV. Grimaldo thăng hoa trong hệ thống của Alonso. Cầu thủ xem ông như biểu tượng. Nhưng tại Bernabeu, sự nể phục không đi kèm sự chấp nhận. Không phải vì Alonso sai, mà bởi ranh giới quyền lực quá phức tạp.

Phía sau bức màn còn có Florentino Perez. Chủ tịch 78 tuổi đang bận với kế hoạch chuyển đổi một phần Real Madrid thành mô hình PLC, một nhiệm vụ đầy rủi ro và cần sự can thiệp lập pháp. Với ông, mâu thuẫn nội bộ của cầu thủ có thể chưa phải ưu tiên hàng đầu. Nhưng một thất bại nữa, đặc biệt trước Man City, sẽ đủ để làm thay đổi không khí.

Các siêu sao Real đã quen với việc được định hình CLB theo ý họ. Những giai đoạn Real thay HLV liên tục trong thập niên 2000 đến từ chính sức ép đó. Và Real vẫn chưa chứng minh họ có thể trao quyền tuyệt đối cho một HLV trẻ, dù người đó tên là Xabi Alonso.

Câu hỏi không còn là “Alonso có giỏi không?” mà là: cấu trúc quyền lực ở Real có bao giờ thật sự cho phép một HLV trẻ và tỉ mỉ như ông tồn tại đúng với triết lý của mình?