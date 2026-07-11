Djokovic không thể vào chung kết Wimbledon

Đêm 10/7, Novak Djokovic bị Janik Sinner đánh bại chỉ sau 3 hiệp tại bán kết Wimbledon 2026.

Sinner đánh bại Djokovic sau 3 set, qua đó góp mặt tại chung kết Wimbledon 2026.

Trên sân trung tâm, Djokovic được dự báo sẽ có một trận đấu không dễ dàng trước tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP. Về phần Sinner, anh đang là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp Grand Slam thứ 3 trong năm.

Hai tay vợt thể hiện sự thận trọng trong nửa đầu set 1. Bước ngoặt đến ở game đấu bản lề, "Nole" (biệt danh của Djokovic) để đối thủ có break point. Sinner tận dụng cơ hội thành công duy nhất để bẻ game giao bóng, qua đó giành chiến thắng với tỷ số 6-4.

Hai set sau đó diễn ra với kịch bản tương tự. Tay vợt từng giành 24 Grand Slam liên tục bị bẻ break ở game thứ 4 của mình. Sinner chỉ cần như thế để kết thúc chóng vánh trận bán kết chỉ sau 3 set, với tỷ số mỗi set là 6-4, 6-4, 6-4. Hành trình của tay vợt người Serbia tại Wimbledon kết thúc trong tiếng vỗ tay của những khán giả và sự tôn trọng từ đối thủ.

Ở tuổi 39, việc Djokovic vẫn lọt vào đến bán kết của giải sân cỏ lớn nhất trong năm khiến nhiều khán giả khâm phục. Đã gần 3 năm kể từ US Open 2023, danh hiệu Grand Slam gần nhất mà "Nole" đạt được, và anh vẫn cho thấy sự bền bỉ của mình khi không chịu lép vế trước những tay vợt trẻ đang lên.

Với Sinner, anh đang đứng trước cơ hội có lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch Wimbledon. Năm 2025, anh đã đánh bại Carlos Alcaraz với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục. Tại giải đấu lần này, Alcaraz không thể góp mặt vì chấn thương. Đối thủ của Sinner trong trận chung kết là Alexander Zverev, tay vợt giàu kinh nghiệm và vừa giành chiếc cúp Roland Garros hồi đầu tháng 6. Trận đấu sẽ diễn ra vào tối 12/7, cũng tại sân trung tâm.