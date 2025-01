DJ Mie 'trắng tay' ở Chị đẹp

Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió chứng kiến cuộc đấu giữa các đội thi với chủ đề "Tâm bão". DJ Mie và ca sĩ Minh Tuyết thất bại tại thử thách quan trọng.

Công diễn 5 và cũng là công diễn cuối cùng của Chị đẹp đạp gió 2024, chính thức lên sóng vào tối 4/1. Trước khi bước vào cuộc đấu, dàn nữ nghệ sĩ tiến hành trình diễn trước dàn cố vấn đặc biệt, để giành cơ hội lựa chọn thứ tự biểu diễn, bài hát.

Đường đua cấp bậc - Mỹ Linh; đường đua 2-1 - Thu Phương và đường đua đội trưởng là 3 phần của Công diễn 5, chủ đề Tâm bão. Thành tích cuối cùng của mỗi đội được tính bằng tổng điểm hoa sóng của cả 3 tiết mục. Hai đội có tổng điểm cao nhất sẽ an toàn. Đội có tổng điểm thấp nhất rơi vào vòng nguy hiểm, bắt buộc có thành viên phải ra về.

Tóc Tiên thắng áp đảo

Từ chối nhẹ nhàng thôi của đội Tóc Tiên là tiết mục mở màn đêm thi. Với một ca khúc mang âm hưởng dân gian, Tóc Tiên cho rằng đó không phải là thế mạnh của cô. Vì thế, nữ ca sĩ giao toàn quyền cho Bùi Lan Hương để nữ ca sĩ có cơ hội tỏa sáng ở chặng nước rút của chương trình.

Bùi Lan Hương đảm nhận phần X-part của tiết mục này. Giọng ca Bùa mê cho thấy sự táo bạo khi phổ nhạc theo phong cách dân ca Bắc Bộ như quan họ, chèo, nảy hạt cho Tự tình II của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương và một câu chèo cổ.

Đội Tóc Tiên trình diễn Từ chối nhẹ nhàng thôi.

Concept của tiết mục dàn dựng khá bắt mắt. Các chị đẹp diện đầm đỏ gợi cảm, thể hiện một số điệu múa để phô diễn kỹ năng. Dương Hoàng Yến còn chơi đàn hạc.

Sự đầu tư chỉn chu của đội Tóc Tiên nhận kết quả mỹ mãn khi giành 3.160 điểm hoa sóng từ khán giả.

Đối đầu với đội Tóc Tiên là Don't you go đến từ Kiều Anh. Ba thành viên Phương Thanh, Xuân Nghi, Tuimi hóa thân thành những cô nàng cao bồi hát và đánh đàn. Ở phần mở màn, bộ đôi ca sĩ - producer Tuimi và Xuân Nghi còn trổ tài "looping" trong thời gian ngắn, tạo sự hứng khởi cho khán giả. Phương Thanh trở lại với sở trường rock. Trên sân khấu, Phương Thanh khá xúc động. Cô nói: "Ai cũng biết mà rock hiện tại không thịnh hành như những dòng nhạc khác. Mọi người cũng nói tôi nên chạy theo thị trường một xíu nhưng không. Người nào thành công ở chỗ nào, dòng nhạc nào thì họ phải duy trì, bảo trì chất liệu và cảm xúc đó".

Song Don't you go chỉ nhận 2.710 điểm hoa sóng, xếp sau đội của Tóc Tiên.

Tiết mục In The Dark đến từ bộ ba Thảo Trang, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi.

Sân khấu Dance & Show thuộc Đường đua cấp bậc - Mỹ Linh là tiết mục In The Dark đến từ bộ ba Thảo Trang, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi (đội Mie). Cả ba cố gắng làm mới bản thân bằng việc học nhạc cụ mới như đàn tranh, đàn bầu. Hoàng Yến Chibi viết lại lời ca khúc cũng như thực hiện màn múa cầu lụa. Song tiết mục không gây ấn tượng cho khán giả, dẫn đến số điểm hoa sóng thấp (2.620). Đội của DJ Mie thất bại trong đường đua đầu tiên.

Mie 'phòng thủ' thất bại

Trên Đường đua 2-1 của Thu Phương, đội Tóc Tiên và Kiều Anh là đội tấn công, còn đội Mie phòng thủ. Theo luật chơi, đội Mie sẽ thắng nếu cao điểm hơn cả 2 đội. Ngược lại, chỉ cần thấp điểm hơn 1 trong 2 đội tấn công, đội Mie sẽ thua.

Bộ ba Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến là đội xuất quân với Ngày không anh. Minh Hằng muốn thay đổi ca khúc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương theo hướng mới nên nhờ Hậu Hoàng hỗ trợ viết rap để thể hiện.

Sân khấu được dàn dựng công phu, lồng ghép các yếu tố văn hóa Thái Lan như điệu múa bóng cùng nhiều câu nói quen thuộc. Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến lần lượt thể hiện một số điệu nhảy vui nhộn. Tiết mục ghi điểm ở yếu tố giải trí. Song đáng tiếc, phần hát và rap của Minh Hằng mờ nhạt.

Kết quả, đội Minh Hằng nhận 3.020 điểm hoa sóng.

Sau phần mở màn sôi động, sân khấu Chị đẹp lắng đọng với tiết mục Em không thể đến từ 6 chị đẹp gồm Kiều Anh (đội trưởng), Xuân Nghi, Phương Thanh, Thiều Bảo Trâm, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm.

Bộ 6 hát và thực hiện vũ đạo khá đồng đều kết hợp đàn sến trên nền nhạc hiện đại pha âm hưởng dân gian. Ngọc Thanh Tâm có phần ca cải lương cùng ban nhạc đờn ca tài tử. Tiết mục nhận đánh giá cao từ Mỹ Linh lẫn Thu Phương. Sau cùng, Em không thể nhận 2.800 điểm hoa sóng.

Mie thất bại trong lần đầu làm đội trưởng.

Màn trình diễn cuối cùng khép lại tập 12 đến từ đội Mie với Gone gone gone. Lần đầu làm đội trưởng, Mie khá lo lắng. May mắn, các thành viên trong đội hỗ trợ nhiệt tình cho nữ DJ. Trong quá trình chuẩn bị, một số vấn đề về nhân sự xảy đến với đội Mie. Họ không mời được diễn viên kịch tham gia dẫn chuyện cho tiết mục. Phút cuối, Minh Tuyết gọi điện nhờ Cẩm Ly và được chị đồng ý tham gia.

Sân khấu được dàn dựng theo bối cảnh của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, với vũ hội tuyển phi cho hoàng tử xứ Ba Tư. Dàn chị đẹp thể hiện vũ đạo sôi động, quyến rũ.

Tuy nhiên, đội Mie vẫn nhận kết quả phòng thủ thất bại khi Gone gone gone chỉ mang về 2.870 điểm hoa sóng. Đồng nghĩa, đội Tóc Tiên và Kiều Anh thắng, mỗi đội mang về 1 bông hoa đạp gió.

Kết thúc 2 đường đua, đội Tóc Tiên giành được 2 vị trí, đội Kiều Anh 1. Ở tập sau, các chị đẹp còn đường đua đội trưởng với 3 tiết mục.