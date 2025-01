Phim Hàn sửa sai

Điện ảnh xứ kim chi lấy lại vị thế nhờ loạt bom tấn nội địa. Tổng doanh thu ghi nhận con số 619 tỷ won (477 triệu USD) với 63,97 triệu lượt xem.

Sau một năm đầy khó khăn và thách thức, điện ảnh Hàn Quốc đã tìm được "chìa khóa" vượt qua cơn khủng hoảng.

Báo cáo cuối năm của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho thấy tổng doanh thu phim cán mốc 619 tỷ won ( 477 triệu USD ), tăng 155 tỷ won so với năm 2023 (tính đến sáng 4/1). Trong khi đó, tổng lượt xem là 63,97 triệu, theo Korea Times.

Thành tích này có được phần lớn nhờ vào những bom tấn nội địa, có thể kể đến như Exhuma: Quật mộ trùng ma (11,91 triệu), The Roundup: No Way Out (11,5 triệu), gần nhất có Harbin, Firefighters... Trong khi đó, những dự án điện ảnh Hollywood đang bị thờ ơ tại Hàn Quốc.

"Cứu tinh"

Sau sự khởi đầu chậm chạp, bức tranh điện ảnh Hàn Quốc chuyển sang gam màu tươi sáng với nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng nối đuôi nhau trình làng từ quý hai của năm 2024. Những cột mốc doanh thu, kỷ lục người xem dần được thiết lập.

Mới nhất, Harbin (Cáp Nhĩ Tân), bom tấn được đầu tư 23 triệu USD với sự góp mặt của dàn ngôi sao như Hyun Bin, Park Jung Min, Lee Dong Wook... chính thức vượt mốc 3 triệu lượt xem sau 9 ngày trình làng. Dự án đến từ Woo Min Ho cũng thiết lập những kỷ lục: đứng đầu bảng xếp hạng đặt vé trước với hơn 110.000 lượt, mang về doanh thu hơn 1,1 tỷ won; cán mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày công chiếu...

"Điểm sáng" lớn nhất của màn ảnh Hàn Quốc năm qua phải kể đến Exhuma: Quật mộ trùng ma - bom tấn kinh dị huyền bí do Jang Jae-hyun đạo diễn. Theo thống kê từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tổng lượt xem phim ghi nhận con số 11,91 triệu, đứng đầu bảng tổng sắp.

Exhuma: Quật mộ trùng ma gây bão tại phòng vé Hàn Quốc và nhiều quốc gia trong thời gian dài.

Tác phẩm không chỉ càn quét phòng vé Hàn trong thời gian dài, mà còn gây sốt ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Doanh thu Exhuma: Quật mộ trùng ma trên toàn cầu vượt 81,4 triệu USD . Riêng tại thị trường nội địa, bom tấn kinh dị thu về hơn 50 triệu USD . Exhuma là một trong những tác phẩm điện ảnh Hàn có doanh thu cao nhất năm qua.

Tiếp đó là The Roundup: Punishment với 11,5 triệu lượt xem, giúp ê-kíp "dắt túi" 76,4 triệu USD . Phim có sự góp mặt của ngôi sao Ma Dong-seok được ví là "cứu tinh" của thị trường điện ảnh nước này trong năm 2024.

Các bộ phim ăn khách khác như I, the Executioner, Pilot, Escape và Handsome Guys cũng vượt qua điểm hòa vốn, góp phần vào sự phục hồi chung của ngành.

The Roundup: Punishment có Ma Dong-seok ghi nhận con số 11,5 triệu lượt xem.

Những "cú hit" phòng vé được tạo ra, thổi một luồng sinh khí mới mẻ cho ngành nghệ thuật thứ 7, giúp lôi kéo khán giả nước này ra rạp sau một thời gian ảm đạm từ sau đại dịch.

Dễ nhận thấy, "bữa tiệc" điện ảnh Hàn năm qua có sự góp mặt của nhiều dự án chất lượng, với các thể loại phim khác nhau, đáp ứng sở thích của từng đối tượng khán giả riêng biệt. Đơn cử, Exhuma thu hút lượng lớn người xem với thể loại kinh dị huyền bí, trong khi đó The Roundup: Punishment mang đến những thước phim mãn nhãn, cảnh hành động hoàn hảo. Còn Pilot hay Handsome Guys lại quyến rũ khán giả bằng sự hài hước, nhẹ nhàng.

Những bộ phim như Love in the Big City khai thác chủ đề về LGBTQ+ một cách chân thành, mở rộng phạm vi câu chuyện trong nền điện ảnh Hàn Quốc.

Phim ngoại bị khán giả thờ ơ

Xu hướng khán giả Hàn quay lại với điện ảnh nội địa ngày càng trở nên rõ nét hơn. Theo thống kê, tỷ lệ khán giả đến rạp xem phim Hàn Quốc chiếm 58,1%, trong khi đó, con số này với dự án điện ảnh quốc tế là 41,9%.

Theo nhà phê bình văn hóa Kim Heon-sik, đây là thực tế không quá khó đoán. Năm qua, chất lượng và sự đa dạng của phim Hollywood bị ảnh hưởng lớn bởi những cuộc đình công trong ngành. Ngoài ra, việc quá phụ thuộc vào những dự án phim nhượng quyền thương mại, với công thức cũ kỹ khiến khán giả Hàn Quốc không còn mặn mà khi phát hành tại rạp.

Harbin có Hyun Bin đóng chính cũng đang ăn khách ngoài rạp.

"Với những dự án nói trên, khán giả chỉ muốn xem chúng tại các nền tảng trực tuyến hơn là đến rạp để coi", chuyên gia nhận định.

Ông Kim Heon-sik nói thêm: "Những bộ phim giả tưởng của Hollywood đang thống lĩnh thị trường nhưng lại khó thu hút người xem Hàn Quốc. Các nhà làm phim đang phải vật lộn để tạo được sự đồng cảm với khán giả theo cách thực tế hơn và hấp dẫn về mặt cảm xúc. Khi điện ảnh Hàn giành lại vị thế của mình trên sân nhà, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc liệu đà tăng trưởng này có tiếp tục được duy trì khi bước sang năm 2025 hay không?".