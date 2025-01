Phim của Hyun Bin không có đối thủ

Phim điện ảnh "Cáp Nhĩ Tân" với sự tham gia của Hyun Bin đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi liên tục lập kỷ lục phòng vé kể từ khi ra mắt.

Theo Herald Corp, Harbin (Cáp Nhĩ Tân) hiện là phim điện ảnh khuấy đảo phòng vé Hàn những ngày qua. Số liệu từ Hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho thấy bộ phim chính thức vượt mốc 3 triệu lượt xem sau 9 ngày trình làng.

Tác phẩm lập kỷ lục về số lượng người xem, vượt qua thành tích của bộ phim Mùa xuân Seoul (3 triệu lượt xem trong 10 ngày) trước đó. Harbin trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua. Phim cán mốc 2 triệu lượt xem vào 17h56 ngày 28/12, chỉ sau 5 ngày công chiếu.

Một cảnh trong phim Harbin có Hyun Bin đóng chính. Ảnh: CJ.

Xếp thứ hai trong bảng tổng sắp là Bogota: Land of Last Chance (đạo diễn Kim Seong-je), với tổng lượt xem là 219.399. Firefighters của Kwak Kyeong-taek có 24.580 người xem trong ngày, cán mốc 3.422.720 sau một tháng phát hành.

Harbin cũng nhận những phản hồi tích cực từ giới phê bình và khán giả xứ kim chi. Ngoài bối cảnh được đầu tư, kịch bản chặt chẽ, diễn xuất của dàn ngôi sao như Hyun Bin, Park Jung Min góp phần làm nên thành công của tác phẩm.

Bộ phim được đầu tư 23 triệu USD , do Woo Min Ho cầm trịch. Đạo diễn từng thành công với Inside Men (2015) và The Managers of Namsan (2020).

Tác phẩm lấy bối cảnh vào năm 1909 xoay quanh hành trình của một nhóm người do Ahn Jung Geun dẫn đầu đến Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để thực hiện nhiệm vụ ám sát chỉ huy Nhật Bản.

Ngoài Hyun Bin, phim còn có Lee Dong Wook, Park Jung Min, Jo Woo Jin và Jeon Yeo Bin. Tác phẩm được quay vào năm 2023, tại Mông Cổ và Latvia trong khoảng 4 tháng.