Đình Tú và Ngọc Huyền sau khi kết hôn

Đình Tú và Ngọc Huyền lần đầu đóng chung phim sau khi kết hôn. Họ đảm nhận vai chính trong "Ngược đường ngược nắng".

Ngược đường ngược nắng đánh dấu sự trở lại của Đình Tú - Ngọc Huyền sau khi kết hôn. Cặp diễn viên đảm nhận 2 vai chính là Mai và Trung. Họ tạo nên chuyện tình yêu mang màu sắc “oan gia ngõ hẹp” quen thuộc nhưng được đặt trong bối cảnh làng nghề truyền thống. Đây cũng là lần đầu 2 diễn viên thành đôi trong một bộ phim truyền hình.

Trong họp báo giới thiệu phim, Đình Tú chia sẻ: “Thời điểm chưa kết hôn, tôi cũng tự hỏi nếu tôi và Ngọc Huyền sau này thành vợ chồng rồi, vẫn đóng vai người yêu trên phim sẽ thế nào nhỉ. Không ngờ, anh Vũ Minh Trí đã cho chúng tôi cơ hội đóng vai yêu nhau thật. Bình thường, chúng tôi vui vẻ lắm, nhưng khi đóng tình cảm, cả 2 khá lo lắng.

Anh quay phim thậm chí bảo chúng tôi là hôn nhau mà sao cứ nhắm mắt thế. Anh ấy nói chúng tôi phải mở mắt ra. Chúng tôi cũng khá áp lực nhưng vì phim có thêm vợ chồng anh Anh Tuấn, chị Nguyệt Hằng nên cả 2 cũng đỡ lo lắng hơn”.

Ngược đường ngược nắng khai thác câu chuyện gia đình trong không gian làng nghề truyền thống. Phim khắc họa mâu thuẫn thế hệ, xung đột giữa các dòng họ và khát vọng đổi mới.

Tâm điểm của phim là gia đình ông Phúc, chủ xưởng hương Tâm Phúc lâu năm trong làng. Sau biến cố mất vợ, ông một mình nuôi 2 con gái trưởng thành. Hai chị em có tính cách hoàn toàn đối lập. Vân là chị cả sống chừng mực, nguyên tắc, đang làm cán bộ xã. Trong khi đó, Mai lại đại diện cho lớp trẻ năng động, sẵn sàng thử nghiệm những hướng đi mới.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành marketing, Mai quyết định không ở lại thành phố mà trở về quê hương. Với cô, xưởng hương của gia đình không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn gắn với ký ức gia đình và niềm tự hào về nghề truyền thống. Từ đó, nhân vật bắt đầu hành trình làm mới thương hiệu hương Tâm Phúc bằng tư duy quảng bá hiện đại, hướng đến việc đưa sản phẩm làng nghề tiếp cận thị trường rộng hơn.

Tuy nhiên, lựa chọn của Mai làm căng thẳng thêm mâu thuẫn vốn kéo dài nhiều năm giữa gia đình ông Phúc và ông Trực, bà Diện. Gia đình ông Trực cũng làm nghề tăm hương trong cùng địa phương. Những bất đồng cũ, cộng thêm cạnh tranh trong sản xuất, khiến 2 bên liên tục rơi vào thế đối đầu.

Trong bối cảnh đó, tuyến tình cảm giữa Mai và Trung tạo thành nút thắt đáng chú ý của phim. Trung là con trai ông Trực, cũng là người trẻ chọn trở về quê thay vì theo đuổi cuộc sống nơi đô thị. Ban đầu, Trung và Mai liên tục va chạm vì mâu thuẫn từ 2 gia đình. Nhưng qua những lần cộng tác bất đắc dĩ, họ dần nhận ra sự tương đồng trong suy nghĩ. Cả 2 cùng mong muốn giữ nghề truyền thống nhưng theo cách phù hợp với nhịp sống mới. Từ đây, họ dần nảy sinh tình cảm.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, phim lựa chọn khai thác sự chuyển động của nông thôn hiện đại, nơi lớp trẻ trở về quê không chỉ để nối nghiệp gia đình mà còn tìm cách tái định vị giá trị truyền thống trong đời sống mới.