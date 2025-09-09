Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

  • Thứ ba, 9/9/2025 13:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tiến Dũng.

Căn cứ Quyết định số 10978/QĐ-VKSTC-V3 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Cao Tiến Dũng, ngày 9/9 xét đề nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị xem xét tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tiến Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cao Tien Dung Dong Nai anh 1

Ông Cao Tiến Dũng.

Theo thông tin ban đầu, ông Cao Tiến Dũng bị khởi tố vì có hành vi vi phạm trong việc thực hiện dự án nhà ở tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai (nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) do công ty cổ phần Free Land làm chủ đầu tư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Ông Cao Tiến Dũng (53 tuổi), cựu Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 30/8/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.Tháng 3/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo một số nguyên lãnh đạo và lãnh đạo đương chức của tỉnh Đồng Nai, trong đó có ông Cao Tiến Dũng. Sau đó ông Cao Tiến Dũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có đơn xin từ chức. Đến ngày 1/8/2023, ông thôi giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/2, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động các cán bộ chủ chốt sau khi hợp nhất và kết thúc một số ban đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã có quyết định bổ nhiệm ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Theo thông cáo của Văn phòng TW Đảng, ngày 22/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra TW về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

18:45 22/8/2025

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải.

15:54 12/8/2025

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, một cán bộ CSGT Đắk Lắk bị điều chuyển

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển một cán bộ ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vì phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân; đồng thời tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo quy định.

16:51 6/8/2025

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

