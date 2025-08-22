Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

  • Thứ sáu, 22/8/2025 18:45 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Theo thông cáo của Văn phòng TW Đảng, ngày 22/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra TW về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 (đến tháng 02/2025) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nhiều cán bộ, đảng viên tại Cục An toàn thực phẩm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: ông Nguyễn Đức Quyền, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký Quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ông Lê Đức Giang, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Hồng Sơn trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của Uỷ ban nhân dân các quận, huyện.

Ông Ngô Công Tước, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng trái quy định pháp luật.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định, các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Đỗ Đức Duy và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, xử lý kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến theo thẩm quyền.

15:35 17/7/2025

https://tienphong.vn/bo-chinh-tri-ban-bi-thu-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham-post1771632.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bộ Chính trị kỷ luật Tp. Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Bộ Chính trị Ban Bí thư Kỷ luật cán bộ

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

