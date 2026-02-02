Đình Bắc gặp Quân A.P

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc gây bất ngờ khi gặp gỡ ca sĩ Quân A.P. Trước đó, cả hai có nhiều tương tác “gây sốt” trên mạng xã hội.

Đình Bắc "gây sốt" khi chia sẻ ảnh gặp ca sĩ Quân A.P. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Tối 2/2, Đình Bắc chia sẻ bức ảnh chụp hình thân thiết cùng Quân A.P kèm dòng chia sẻ hài hước: “Lửa gần rơm… Thì cũng sẽ bén thôi mà em”.

Cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật nổi tiếng lập tức thu hút sự chú ý. Một số đồng nghiệp của Đình Bắc cũng để lại bình luận vui. “Em trai song ca cùng thần tượng luôn chứ”, hậu vệ U23 Việt Nam Nguyễn Đức Anh bình luận. Trung vệ Nguyễn Hồng Phúc bày tỏ: “Phải 2 bài luôn chứ em trai”.

Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú, để lại ý kiến dưới bài đăng của Đình Bắc: “Cuối cùng họ cũng đã gặp nhau”, “Đã Quân A.P lại còn Đình Bắc”, “Gấp đôi visual”, “idol gặp idol”.

Trước đó, Quân A.P và Đình Bắc có nhiều màn tương tác “gây sốt” trên mạng xã hội. Sau hành trình đầy dấu ấn tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đăng tải video, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân. Anh sử dụng một đoạn trong ca khúc Lửa gần rơm của ca sĩ Quân A.P làm nhạc nền và chú thích: "Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần".

Sau đó, Quân A.P bất ngờ để lại bình luận dưới video này và gọi Đình Bắc là idol. Anh còn hẹn gặp chân sút của U23 Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Quân A.P còn chia sẻ lại video nói trên của Đình Bắc.

Tiền đạo mang áo số 6 gửi lời cảm ơn và cho biết "mất ngủ" trước hành động của Quân A.P.

Quân A.P (tên thật là Phạm Anh Quân) được biết đến với các ca khúc ballad tình cảm. Thế mạnh của anh là chất giọng trầm ấm, hợp thể hiện những giai điệu tình buồn với tinh thần nhẹ nhàng. Ngoài giọng hát ổn, người hâm mộ gọi Quân A.P là "hot boy" vì điển trai, nét thư sinh và hiền lành hợp nhãn số đông.

Đình Bắc (sinh năm 2004) hiện là ngôi sao của U23 Việt Nam. Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết. Anh sở hữu chiều cao 1,8 m, hình thể săn chắc. Đình Bắc thu hút lượng khán giả đông đảo. Trên trang cá nhân, anh thường đăng ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.