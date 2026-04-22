Digiworld lấn sân phân phối dầu nhớt, chưa vội bán xe điện

Ưu tiên dầu nhớt thay vì xe điện, Digiworld chọn hướng đi thận trọng khi mở rộng ngành hàng, tập trung vào thị trường hậu mãi giàu tiềm năng.

Chủ tịch Đoàn Hồng Việt cho biết DGW sẽ tham gia phân phối dầu nhớt, sau đó mở rộng sang săm lốp, ác quy, phụ tùng... Ảnh: DGW.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 22/4, Chủ tịch Đoàn Hồng Việt của CTCP Thế giới Số - Digiworld (HoSE: DGW) cho biết doanh nghiệp sẽ mở rộng sang ngành hàng dầu nhớt.

Đây là bước đi đầu tiên trong chiến lược tham gia lĩnh vực automotive (công nghiệp ôtô, liên quan đến thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng và kinh doanh các phương tiện cơ giới).

Theo ông Việt, thị trường dầu nhớt có quy mô hàng tỷ USD, tăng trưởng kép khoảng 8% mỗi năm và còn rất phân mảnh, tạo dư địa lớn cho các nhà phân phối.

“Bước chân đầu tiên của Digiworld vào ngành hàng automotive là với dầu nhớt, sau này có thể mở rộng sang săm lốp, ắc quy, phụ tùng xe máy… với cơ hội rộng mở trong tương lai”, ông nói.

Lãnh đạo Digiworld cho biết đây chưa phải thời điểm phù hợp để tham gia thị trường xe điện, dù có sẵn quan hệ với nhiều nhà sản xuất công nghệ lớn.

“Chúng tôi có quan hệ tốt với các hãng như Huawei hay Xiaomi, những đơn vị đang chuyển sang sản xuất xe điện. Tuy nhiên, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để bán xe điện vì người Việt Nam chưa sẵn sàng mua xe Trung Quốc với mức giá khoảng 2 tỷ đồng ”, ông nhận định.

Bên cạnh đó, hạ tầng trạm sạc vẫn là điểm nghẽn. Hiện BYD đang tiên phong đầu tư hệ thống trạm sạc và các dòng xe Trung Quốc có thể dùng chung, song thị trường vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Song song với việc mở rộng ngành hàng, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng trong năm 2026, tăng lần lượt 18% và 20%.

Đáng chú ý, mảng hàng gia dụng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhất, tới 71%, trong khi điện thoại chỉ tăng khoảng 2%, cho thấy dấu hiệu bão hòa. Các ngành hàng như thiết bị văn phòng và laptop, tablet tiếp tục đóng vai trò động lực nhờ nhu cầu đầu tư công nghệ và AI từ doanh nghiệp.

Trong quý I, Digiworld ghi nhận doanh thu 8.595 tỷ đồng , tăng 54% so với cùng kỳ và hoàn thành 27% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ laptop, tablet (tăng hơn 100%), thiết bị văn phòng (tăng hơn 90%) và hàng gia dụng (tăng khoảng 80%).

Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục duy trì đà này trong quý II, với mục tiêu doanh thu 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng , tăng gần 40%. Theo kế hoạch, Digiworld có thể hoàn thành khoảng một nửa chỉ tiêu doanh thu và hơn 50% lợi nhuận ngay trong nửa đầu năm.

Việc lấn sân sang dầu nhớt, cùng với tăng tốc ở mảng gia dụng và thiết bị doanh nghiệp, cho thấy Digiworld đang từng bước tái định vị mô hình kinh doanh trong bối cảnh thị trường điện thoại chững lại. Từ một nhà phân phối ICT, công ty mở rộng sang các ngành hàng tiêu dùng và dịch vụ hậu mãi - những lĩnh vực có biên độ tăng trưởng dài hạn và ít phụ thuộc chu kỳ hơn.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2026. Tổng mức cổ tức bằng 108 tỷ - trừ thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, Digiworld đã có 10 năm liên tiếp duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian triển khai dự kiến vào quý II và III, sau khi hoàn tất chi trả cổ tức tiền mặt và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.