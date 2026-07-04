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Pháp luật

Điều tra vụ án mạng tại khu nhà trọ ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 4/7/2026 13:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 4/7, Công an phường Bình Tân, TP.HCM, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực nhà trọ trên đường Lê Đức Anh.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/7, một nhóm người ngồi ăn uống ở nhà trọ trên đường Lê Đức Anh, gần cầu vượt Gò Mây (phường Bình Tân, TP.HCM).

Lúc này, một người đàn ông thuê trọ tại đây (được cho là đi nhậu về) đã xảy ra mâu thuẫn với người trong nhóm.

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Hiện trường vụ án.

Thấy lời qua tiếng lại, một người trong nhóm này đứng ra can ngăn và bị đối tượng đi nhậu về bất ngờ dùng hung khí đâm trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng đâm người đã rời khỏi hiện trường.

Theo người dân, trong lúc giằng co, đối tượng đâm người cũng bị thương.

Nạn nhân bị đâm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bước đầu, người tử vong được xác định là anh T.V.C. (20 tuổi, ở TP Cần Thơ).

Hung thủ sau khi rời khỏi hiện trường đến một bệnh viện trên địa bàn quận Bình Tân (trước đây) điều trị. Công an đang lấy lời khai người này để điều tra, làm rõ.

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https://www.sggp.org.vn/dieu-tra-vu-an-mang-tai-khu-nha-tro-post860687.html

Theo Mạnh Thắng - Kiến Văn/Sài Gòn Giải Phóng

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