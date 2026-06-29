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Pháp luật

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

  • Thứ hai, 29/6/2026 20:42 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trưa 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị B (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Th (1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân).

Vụ việc đã làm anh Th tử vong, chị B bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

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Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ án mạng xảy ra ở xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngày 29/6, thông tin về vụ án trên, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trước đó, khoảng 12h ngày 28/6, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ đã dùng kiếm đâm vợ là chị Nguyễn Thị B và em vợ là Nguyễn Quốc Th.

Sau khi gây án, Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả, anh Th tử vong tại chỗ, chị B bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công đồng chí Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an xã Vạn Xuân phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, đối tượng Lễ đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

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https://cand.vn/cong-an-hung-yen-thong-tin-vu-chong-dung-kiem-dam-vo-va-em-vo-post815257.html

Theo V. Linh - X. Mai/Công an nhân dân

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