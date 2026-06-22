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Pháp luật

Đang xem bóng đá, người đàn ông bị em vợ dùng dao đâm tử vong

  • Thứ hai, 22/6/2026 20:31 (GMT+7)
  • 1 phút trước

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hưng Yên công bố thông tin ban đầu vụ án mạng xảy ra đêm 21/6 tại xã Đông Tiền Hải, gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P (sinh năm 1965, trú thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải) đang ngồi xem bóng đá cùng 2 người khác tại nhà riêng, bất ngờ em vợ là Đào Xuân Hải (sinh năm 1985) trèo qua dậu đột nhập vào nhà. Hải dùng con dao dạng gọt trái cây dài khoảng 20 cm đâm nhiều nhát vào anh rể.

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Nghi phạm Đào Xuân Hải tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Hải nhanh chân trèo dậu bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại ông P trọng thương ở vùng bụng, lưng và cẳng tay. Ông được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhưng do vết thương quá nặng nên qua đời tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp các ngành chức năng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ gây án.

Khoảng 7h30 ngày 22/6, nghi phạm Đào Xuân Hải chủ động ra đầu thú tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra vụ án và xử lý.

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https://vtcnews.vn/dang-xem-bong-da-nguoi-dan-ong-bi-em-vo-dung-dao-dam-tu-vong-ar1025007.html

Theo Tiến Thắng/VTC News

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