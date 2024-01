Điều tiếc nuối của 'Người Sắt'

Vai Iron Man cứu sự nghiệp bê bối của Robert Downey Jr., song vẫn không khiến anh cảm thấy "đã" vì giới chuyên môn ít mặn mà với thể loại siêu anh hùng.

Trong podcast Literally! With Rob Lowe, Robert Downey Jr. thừa nhận Tony Stark/Người Sắt ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel là một trong những vai diễn xuất sắc của sự nghiệp, nhưng "nhân vật không được chú ý nhiều vì thuộc thể loại siêu anh hùng".

"Tôi nghĩ rằng mình từng thực hiện những tác phẩm hay nhất ở đó (Marvel). Tuy nhiên, do phim thuộc thể loại này, nhiều người đã bỏ qua nó", Downey Jr. nói. Anh mô tả việc rời hãng phim giống như tự kéo mình ra khỏi tấm thảm. Trải nghiệm môi trường mới, anh học được nhiều điều hay và cảm giác "sự tự tin và an toàn trước đó đã bốc hơi".

Tại buổi trò chuyện, tài tử Hollywood cười khẩy khi người dẫn chương trình Rob Lowe cố giả giọng anh để đưa ra yêu sách với Marvel nếu hãng muốn Downey Jr. trở lại.

"Đây là những gì cậu sẽ nói với họ: 'Tôi sẽ quay lại và đóng vai Tony Stark một lần nữa vì các người đã làm hỏng mọi thứ. Nhưng tôi muốn có 1 tỷ USD . Tôi biết con số đó phải là bao nhiêu'", Lowe trêu chọc Downey Jr.

Hình ảnh Downey Jr. gắn liền với vai diễn Người Sắt. Ảnh: Variety.

Vào tháng trước, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - tuyên bố không yêu cầu Downey Jr. quay trở lại MCU vì muốn bảo toàn cái kết đầy cảm xúc của Tony Stark ở Avengers: Endgame (2019).

"Tất cả đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm liền để đạt được cảm xúc đó, và chúng tôi sẽ không bao giờ muốn thay đổi cái kết kỳ diệu này bằng cách khác", ông cho biết.

Tuy nhiên, theo Variety, khẳng định của Feige không ngăn được tin đồn Marvel rất muốn Iron Man trở lại để khôi phục MCU về thời huy hoàng. 2023 bị coi là năm khó khăn của hãng với thất bại của nhiều tác phẩm có doanh thu kém như Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels.

Downey Jr. gắn bó với nhân vật Người Sắt trong 11 năm. Sau khi bộ phim Marvel cuối cùng của anh khép lại, Downey Jr. đóng tác phẩm có kinh phí đầu tư 175 triệu USD Dolittle, xuất hiện trong một số dự án khác nhau. Tại Quả cầu Vàng vừa qua, anh thắng giải Nam phụ xuất sắc cho diễn xuất trong Oppenheimer.