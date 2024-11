Điều thú vị lưu trong sổ tay của các nhà văn lỗi lạc

Sổ tay của Henry James là nơi tụ họp của các nhân vật cũng như những mẩu chuyện phiếm trong các tác phẩm của ông. Một ghi chú có nội dung: “Bọn người hầu, độc ác và đồi trụy, làm hư hỏng và suy đồi lũ trẻ. Lũ trẻ thì xấu xa, quỷ quyệt đến mức nham hiểm” - suy ngẫm sau này sẽ truyền cảm hứng cho tiểu thuyết kinh dị The Turn of the Screw (tựa tiếng Việt: Chuyện ma ám ở trang viên Bly).