Điều nên làm để có một tinh thần giàu có

Đọc sách không làm bạn giàu có về tiền bạc, nhưng nó khiến tinh thần trở nên phong phú hơn. Đọc sách, ta có thể tìm thấy nhiều câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề đang thắc mắc.

Đọc sách được ví như việc tập thể dục cho tinh thần, giúp bạn nâng cao hiểu biết. Ảnh minh họa: T.Y.

Tôi đã nói đọc sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có, nhưng có lẽ không giúp bạn giàu có về tiền bạc.

Bởi sung túc không chỉ bao gồm giàu có về tiền bạc, còn là sự phong phú và viên mãn nơi sâu thẳm tâm hồn. Khi nhận ra trên thế giới này ngoài việc nhiều tiền, còn có những điều thú vị khác nữa, thì việc đọc sách đã có tác dụng.

Khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra một điều mới, rằng thời đại hiện nay rất thú vị, đọc sách cũng có thể làm người ta trở nên giàu có về mặt tiền bạc.

Nhất là sau khi quen Phàn Đăng, tôi phát hiện ra có thể vừa đọc sách, vừa nói chuyện về sách, và vừa kiếm tiền.

Về sau, tôi nhận thấy nhiều người đọc sách đang biến những kiến thức họ học trở thành một năng lực, cuối cùng cũng thành công trong việc kiếm tiền.

Chúng ta cần kiếm tiền. Đừng nói kiếm tiền là vô ích, hay những câu đại loại như tâm hồn quan trọng hơn vật chất.

Việc kiếm tiền rất quan trọng, nhưng cải thiện, nâng cao về mặt tinh thần cũng không thể thiếu.

Do đó, trong các thể loại sách, có một thể loại gọi là sách tài chính.

Tôi đã đọc qua các cuốn Những điều dễ dàng nhất trong đầu tư; The Snowball: Warren Buffett and the Business of life (Tạm dịch: Quả cầu tuyết: Warren Buffett và cuộc đời kinh doanh); Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger (Tạm dịch: Almanack đáng thương của Charlie: Trí tuệ và sự khôn ngoan của Charles T. Munger) và còn đọc một cuốn có tựa đề giật gân: MONEY Master the Game (Tạm dịch: Tiền làm chủ cuộc chơi).

Không nghi ngờ gì nữa, những cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm của tôi về mối quan hệ giữa đọc sách và tiền bạc. Chúng nói với tôi rằng, ngay cả những việc như kiếm tiền, cũng có thể tìm thấy câu trả lời thông qua đọc sách.

Kiếm tiền đến cùng chính là sự khác biệt trong nhận thức của mỗi người.

Đọc sách có thể mang lại tiền bạc, thậm chí là danh tiếng. Nhưng đừng quên, càng đọc nhiều sách, càng phải nhớ đường về nhà.

Nhiều cuốn sách có thể tác động mạnh mẽ đến bạn tại thời điểm quan trọng nào đó, đưa ra giải pháp cho cuộc sống đang bế tắc, chỉ ra con đường tiến lên cho bản thân khi bạn đang mịt mù.

Đừng sợ đọc xong sách thì sẽ quên mất, những thứ tưởng như bị lãng quên đó sẽ lưu lại trong tiềm thức, đó là điều thuộc về bạn.

Trong những năm qua, tôi luôn đề nghị các học viên của mình khi ở độ tuổi hai mươi nếu đọc sách thì đừng nên đọc theo thể loại, mà cái gì cũng đọc, bởi lẽ thế giới này không còn chia thành nhiều phần riêng rẽ, không liên quan đến nhau như trước đây nữa. Ngược lại, tất cả đều có liên hệ với nhau. Một sinh viên khoa học xã hội cũng cần hiểu về vật lý, hóa học, sinh viên khoa học tự nhiên cũng nên hiểu một chút về lịch sử và địa lý.

Điều còn thiếu trong thời đại này chính là những nhân tài có hiểu biết toàn diện như thế.

Vì vậy, khoản đầu tư lớn nhất ở tuổi đôi mươi chính là đặt mình vào các lĩnh vực khác nhau, đọc sách điên cuồng, phấn đấu hết mình để trưởng thành. Hãy để những suy nghĩ này phát triển trong bạn, hãy để những con chữ này được khắc sâu trong gene.

Bốn năm đại học, thư viện là nơi nên đến thường xuyên nhất. Ngay cả khi đã tốt nghiệp, hiệu sách cũng nên là nơi định kỳ lui tới.

Ở nơi đó, bạn sẽ gặp một bản thân tốt hơn.

Quy luật của thế giới này như sau: Sức tập trung chú ý của con người rất hạn chế. Nếu không dành thời gian đọc sách, sẽ có xu hướng dành thời gian cho các tin tức giải trí, tin đồn thất thiệt, tin giật gân,... Những loại tin tức này sẽ cản trở sự trưởng thành ở độ tuổi vốn nên trau dồi tri thức này, khiến trình độ của rất nhiều người đã bị đứng im tại chỗ.