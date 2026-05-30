Điều kỳ diệu: 4 người mắc kẹt tự bò ra ngoài hang động ở Lào

Sau nhiều ngày mắc kẹt trong hang ngập nước ở Lào, 4 người dân làng đã tự bò ra ngoài an toàn trước khi lực lượng cứu hộ giải cứu họ, tạo nên một cuộc thoát hiểm được mô tả là kỳ diệu.

Người mắc kẹt thoát ra khỏi hang ôm chầm lấy thành viên đội cứu hộ. Ảnh cắt từ video.

Theo CNN, lực lượng cứu hộ quốc tế đã đưa thêm 4 người đàn ông mắc kẹt trong hang ngập nước ở Lào ra ngoài an toàn vào chiều 30/5, nâng tổng số người được giải cứu lên 5 người.

Thông tin trên được xác nhận sau khi người mắc kẹt đầu tiên đã được các thợ lặn dẫn đường thoát khỏi hang vào tối 29/5. Trước đó, giới cứu hộ cảnh báo nhiệm vụ giải cứu rất phức tạp do mực nước dâng cao và điều kiện thời tiết khó lường.

Theo ông Bounkham Luanglath thuộc Hiệp hội Tình nguyện Nhân dân Lào, nhóm cứu hộ đang chuẩn bị vào hang hỗ trợ 4 người còn lại thì bất ngờ các nạn nhân đã tự đi bộ và bò ra ngoài.

Nguyên nhân là mực nước trong hang đã giảm đáng kể, tạo điều kiện để họ tự tìm đường thoát thân.

Thợ lặn cứu hộ người Australia Josh Richards cho biết đây là kết quả ngoài mong đợi, bởi trước đó các chuyên gia nhận định rất khó có thể đưa toàn bộ những người mắc kẹt ra ngoài trong ngày 30/5.

Trong khi đó, hai người dân làng khác vẫn mất tích và chưa được tìm thấy.

Theo lực lượng cứu hộ, hai người này được cho là đã đi vào hang từ trước và không ở cùng nhóm 5 người vừa được giải cứu.

Các đội tìm kiếm đang đánh giá tình hình và lên phương án tiếp cận mới. Một nhóm đang cố đưa máy bơm vào sâu hơn trong hang để rút bớt nước, trong khi các đội khác khảo sát sườn núi đối diện nhằm tìm lối tiếp cận thay thế.

Người dân địa phương cho biết từng nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng người nói chuyện từ khu vực được cho là gần vị trí của hai người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang xác minh thông tin này để xác định liệu có tồn tại một đường vào khác dẫn tới nơi họ bị mắc kẹt hay không.

Trước đó, theo giới chức Lào, nhóm 5 người mất tích đã vào hang từ tuần trước để tìm vàng - hoạt động khai thác tự phát đang gia tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trận mưa lớn đã gây lũ quét bên trong hệ thống hang động và chặn đường thoát của họ. Ngoài ra còn có thêm 2 người khác được cho là đã vào hang trước đó và hiện vẫn mất tích.

Sau khi nhận tin báo mất tích, một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn do Lào dẫn đầu nhanh chóng được triển khai. Đội cứu hộ quy tụ nhiều thợ lặn hang nổi tiếng quốc tế, trong đó có những người từng tham gia giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang ở Thái Lan năm 2018.

Để tiếp cận cửa hang, đội cứu hộ phải đi bộ khoảng 4 km xuyên rừng rậm ở khu vực cách thị trấn du lịch Vang Vieng khoảng 55 km.

Theo lực lượng cứu hộ, nhóm mắc kẹt may mắn đã trú trên gờ đá cao có luồng không khí lưu thông liên tục. Ngoài tình trạng đói nghiêm trọng, sức khỏe của họ nhìn chung vẫn ổn định.

Con đường tiếp cận người gặp nạn vô cùng nguy hiểm. Cửa hang dốc xuống khoảng 45 độ, trong khi nhiều đoạn hẹp tới mức người cứu hộ phải nghiêng người, cúi thấp hoặc bò sát đất mới có thể đi qua. Đội lặn phải vượt các dòng nước ngầm, bùn lầy và những khe đá chỉ rộng khoảng 60cm.

Bên cạnh đó, đội cứu hộ còn đối mặt với rủi ro từ khí hydrogen sulfide – loại khí có mùi hôi phát sinh từ phân dơi phân hủy trong hang. Một số thành viên cứu hộ đã bị ngất do hít phải khí này.

Đến tối 29/5, người mắc kẹt đầu tiên đã được nhóm cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.