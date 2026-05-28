Cuộc giải cứu nghẹt thở ở hang động bị ngập tại Lào

Thợ lặn đã tìm thấy 5 người còn sống trong hang động bị ngập tại Lào, tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại.

Sau một tuần tìm kiếm đầy nguy hiểm, lực lượng cứu hộ hôm 27-5 đã tìm thấy 5 trong số 7 người dân mắc kẹt tại một hang động ngập nước sâu dưới lòng đất thuộc tỉnh Xaisomboun, miền trung nước Lào. Lối ra của hang đã bị chặn hoàn toàn sau một trận mưa lớn gây lũ quét đột ngột vào thứ Tư tuần trước.

Vỡ òa khi tìm thấy 5 người còn sống trong hang động ngập nước ở Lào Thợ lặn cứu hộ Thái Lan Kengkad Bongkawong cập nhật trên trang cá nhân lúc 16h30 giờ địa phương: "Đã tìm thấy 5 người còn sống. Công tác tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang tiếp tục".

Nhóm cứu hộ địa phương mang tên Tình nguyện viên Cứu hộ vì Người dân xác nhận 5 người đàn ông tại một khoang ngầm hiện "còn sống và hoàn toàn an toàn".

Đoạn phim ghi lại từ hiện trường cho thấy khoảnh khắc các thợ lặn chuyên bám hang nhô lên khỏi mặt nước, tiếp cận nhóm dân làng đang ngồi trên một gờ đá tối tăm, bao quanh bởi nước lũ.

Dù thể trạng suy yếu và rất đói sau nhiều ngày cô lập, các nạn nhân vẫn giữ được tinh thần tốt và không mắc bệnh lý nghiêm trọng. Nhận được tin, các đội cứu hộ phía trên mặt đất đã vỡ òa hạnh phúc, ôm nhau bật khóc ăn mừng.

Khoảnh khắc vỡ òa khi camera hành trình GoPro ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí nhóm người bị nạn. Giữa hang tối, tiếng nhân viên cứu hộ liên tục vang lên trấn an: “Đừng khóc, đừng khóc!”.

Đội cứu hộ này có sự tham gia của hơn 100 nhân sự, bao gồm 15 thợ lặn và chuyên gia kỳ cựu từng hỗ trợ cuộc giải cứu hang động kịch tính năm 2018 tại Thái Lan.

Để tiếp cận vị trí các nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã phải di chuyển qua một đường hầm tối đen dài 340 mét. Nhiều đoạn hầm ngập nước và chật hẹp đến mức chiều rộng chỉ khoảng 58cm, buộc nhân viên cứu hộ phải tháo bỏ toàn bộ trang bị bảo hộ mới có thể lách qua.

Dù đã tìm thấy các nạn nhân, thợ lặn Phần Lan Mikko Paasi nhận định đây mới chỉ là "sự nhẹ nhõm ngắn ngủi" bởi hành trình đưa họ ra ngoài vẫn còn rất nhiều thách thức phía trước.

Hiện tại, nhóm cứu hộ phải lập tức lặn ngược trở lại để tiếp tế nhu yếu phẩm cùng thức ăn dạng lỏng và gel giúp các nạn nhân hồi phục thể lực. Song song đó, các chuyên gia y tế sẽ tiến hành đánh giá thể trạng chi tiết để thiết lập phương án đưa họ ra ngoài an toàn.

Đội cứu hộ Thái Lan. Ảnh: CNN.

Được biết, nhóm dân làng này (đều là nam giới) đã vào hang để tìm vàng trước khi gặp nạn. Theo Thông tấn xã Lào (KPL), vị trí họ mắc kẹt là một gờ đá cao có lợi thế nhờ luồng không khí lưu thông liên tục, giúp duy trì sự sống.

Lực lượng cứu hộ hiện đang khẩn trương duy trì chiến dịch để tìm kiếm 2 người còn lại trong bối cảnh các điều kiện thời tiết tại khu vực đang có dấu hiệu xấu đi.