Điều kiện để MU xây sân Old Trafford mới

Kế hoạch đầy tham vọng trị giá 2 tỷ bảng về một "Wembley phương Bắc" của MU đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.

MU cần sự hỗ trợ từ Chính phủ để xây dựng sân Old Trafford mới.

Giám đốc Điều hành Omar Berrada xác nhận rằng dự án sân vận động 100.000 chỗ ngồi chỉ được tiến hành nếu MU nhận được cam kết đầu tư từ Chính phủ.

Phát biểu trên tạp chí của người hâm mộ RedIssue, ông Berrada nhấn mạnh: "Chúng tôi xem sân vận động là chất xúc tác cho dự án tái thiết rộng lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi thực sự cần Chính phủ cam kết phát triển khu vực xung quanh để kế hoạch trở nên có ý nghĩa".

Theo Daily Mail, MU không thể đơn độc chi trả cho một siêu dự án mà lợi ích lan tỏa ra cả cộng đồng nếu không có sự chung tay từ nguồn vốn của Chính phủ.

Kế hoạch được MU công bố hồi đầu năm, không chỉ đơn thuần là xây một sân vận động mới bên cạnh sân Old Trafford lịch sử. Nó còn là một phần của dự án tái thiết khu vực quy mô lớn, bao gồm 17.000 ngôi nhà, cửa hàng, nhà hàng và khách sạn, qua đó hứa hẹn thúc đẩy nền kinh tế Anh thêm 7,3 tỷ bảng.

Tầm nhìn về sân vận động mới cực kỳ ấn tượng, với những hình ảnh phác thảo hé lộ một màn hình LED khổng lồ bao quanh sân, một bảo tàng ba tầng và một làng cổ động viên sầm uất với các nhà hàng ven kênh.

Một ưu điểm lớn của kế hoạch là MU có thể tiếp tục thi đấu tại Old Trafford trong suốt quá trình xây dựng. Sau khi chuyển sang ngôi nhà mới, "Quỷ đỏ" có thể phá dỡ "Nhà hát của những giấc mơ".

Sir Jim Ratcliffe chia sẻ Old Trafford phục vụ CLB một cách xuất sắc, song trở nên "tụt hậu so với những đấu trường tốt nhất thế giới." Việc xây dựng một sân vận động hiện đại ngay sẽ "bảo tồn được tinh hoa của Old Trafford" trong khi tạo ra một trải nghiệm đỉnh cao cho người hâm mộ.