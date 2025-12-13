Điều không ngờ về mỹ nhân Running Man

Song Ji Hyo tiết lộ cô từng hẹn hò suốt 8 năm nhưng không thành viên nào trong chương trình Running Man biết chuyện đó.

Ngày 12/12, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Song Ji Hyo mới đây tiết lộ về đời sống riêng. Trong buổi ghi hình mới đây cho chương trình Running Man của đài SBS, khi được đàn anh Ji Suk Jin hỏi: “Mối quan hệ gần nhất của em là khi nào”, nữ diễn viên tiết lộ cô đã có chuyện tình cảm kéo dài 8 năm.

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù thời điểm nữ diễn viên hẹn hò trùng với thời gian cô tham gia Running Man, nhưng không ai trong số các thành viên của chương trình nhận ra điều đó.

Song Ji Hyo từng hẹn hò 8 năm nhưng đồng nghiệp không hay biết. Ảnh: Osen.

Do đó, Ji Suk Jin rất kinh ngạc khi nghe chia sẻ của đàn em. Anh thậm chí lẩm bẩm một mình với vẻ mặt ngơ ngác, khiến mọi người trên trường quay bật cười.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001 thông qua MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của JTL.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Truyền thuyết Jumong, Song hoa điếm, Cặp đôi oan gia, Thiên mệnh… Cô đặc biệt nổi tiếng qua chương trình giải trí Running Man. Tại đây, nữ diễn viên được yêu mến nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và hết mình.

Vừa qua, nữ diễn viên thực hiện chương trình "Mợ ngố" khen ngon! tại Việt Nam. Trong chương trình, nữ diễn viên khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam. Cô ăn bánh xèo, cơm tấm, thịt nướng, trứng vịt lộn… và rất thích thú với ẩm thực Việt.