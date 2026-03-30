Điều khiến doanh nghiệp lo sợ hơn cả giá xăng dầu tăng

Giá xăng dầu biến động mạnh kéo theo chi phí đầu vào leo thang. Nhưng điều khiến doanh nghiệp lo ngại hơn là tình trạng “tát nước theo mưa” khi giá tăng thì nhanh, nhưng giảm lại chậm, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ một doanh nghiệp dự kiến tuyển mới 200 lao động mỗi tháng để đảm bảo đơn hàng xuất khẩu, mới đây, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (KCN Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) phải tạm dừng kế hoạch tuyển dụng khi đối mặt với hàng loạt khó khăn do biến động giá xăng dầu.

Xoay xở thế nào?

Ông Nguyễn Văn Phu - Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam - cho biết đơn hàng xuất khẩu đi thị trường Mỹ của doanh nghiệp giảm khoảng 30% do giá xăng dầu cao, người dân Mỹ thắt chặt chi tiêu.

Doanh nghiệp gặp khó do chi phí đầu vào tăng. Ảnh: Giang Thanh.

Bên cạnh đó, tất cả các đối tác cung cấp nguyên liệu đều yêu cầu tăng giá từ 20-60%. “Doanh nghiệp đang phải đối mặt với “cú sốc kép”, phải tạm dừng kế hoạch tuyển dụng mới. Dù trước đó chỉ một tuần, mọi thứ đều rất khả quan”, ông Phu nói.

Bên cạnh đó, ông Phu cũng bày tỏ lo ngại về bài toán nhân sự khi chi phí, giá cả tăng cao khiến công nhân, người lao động khó khăn hơn nhưng doanh nghiệp cũng đang gồng gánh nhiều chi phí, chưa thể tăng lương hoặc có những chính sách hỗ trợ kịp thời.

Theo bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), giá xăng dầu biến động liên tục đang kéo theo hàng loạt chi phí khác tăng khiến doanh nghiệp gặp khó. Trong đó, nghịch lý là mức tăng của cước vận tải quốc tế không lớn nhưng chi phí vận tải nội địa lại tăng rất mạnh.

“Cước tàu xuất khẩu đi Nhật Bản vẫn giữ ở mức khoảng 22 triệu đồng/container 40 feet. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển nguyên liệu tôm từ Bạc Liêu, Cà Mau về Đà Nẵng trước đây khoảng 37 triệu đồng/container, nay đã tăng lên 44-50 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn”, bà Phi Anh nói.

Theo bà Phi Anh, vấn đề đáng lo ngại hơn đó là hiện tượng một số đơn vị lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá vượt mức hợp lý. Ví dụ, chi phí bao bì có trường hợp tăng đến 40%, trong khi tỷ trọng xăng dầu trong cấu thành giá không tương ứng. Đặc biệt, khi giá đã tăng thì rất khó giảm xuống, gây thêm áp lực cho doanh nghiệp sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hớn - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng - thừa nhận thực tế, nhiều doanh nghiệp xây dựng đang gặp khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu tăng cao trong khi đơn giá các công trình, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn nhà nước chưa được điều chỉnh kịp thời.

Đề xuất kiểm soát biên độ biến động giá

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng 30-50% tổng chi phí vận tải.

Ông Dương Tiến Lâm - Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam tại Đà Nẵng - cho hay, doanh nghiệp vận tải không thể điều chỉnh tăng, giảm theo kịp với độ biến động giá. Thông thường, các hợp đồng vận tải thường đều được “chốt” từ trước, đặc biệt với khách hàng xuất khẩu, nên việc điều chỉnh giá là rất hạn chế.

Ông Lâm cũng nhìn nhận có xuất hiện tình trạng một số đơn vị “tát nước theo mưa”, lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá dịch vụ. Khi giá đã tăng thì rất khó giảm xuống, gây méo mó thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ thực tiễn này, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam tại Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ cần có các giải pháp mang tính vĩ mô nhằm kiểm soát biên độ biến động giá, đặc biệt là xăng dầu, theo hướng ổn định, chu kỳ dài hơn để doanh nghiệp có thời gian thích ứng. Cần tăng cường kiểm soát các loại phụ phí trong lĩnh vực logistics và vận tải, tránh tình trạng tăng giá thiếu minh bạch.

Theo ông Lâm, ở nhiều quốc gia, các hãng tàu, hãng hàng không quốc tế đều phải đăng ký và công khai các khoản thu, bao gồm cước phí và phụ phí, với cơ quan quản lý. Đây là kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo để tăng tính minh bạch thị trường, tránh tình trạng “tát nước theo mưa” làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng - kiến nghị Chính phủ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ ổn định và thời gian dài hơn (ít nhất trong khoảng 30 ngày trở lên), thay vì lên xuống theo sát biến động thế giới như hiện nay. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, có kế hoạch ứng phó để giải quyết khó khăn trước mắt.