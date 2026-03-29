Xoay xở khi hàng xuất khẩu kẹt trong kho, nội địa khó tăng giá

Doanh nghiệp đang tìm đường xuất khẩu sang các thị trường khác ngoài Trung Đông, trong khi ở nội địa, không dễ điều chỉnh giá bán dù chi phí đầu vào và logistics gia tăng.

Trong lúc cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran liên tục leo thang hơn 4 tuần qua, nhiều đơn hàng xuất khẩu đi khu vực Trung Đông của các doanh nghiệp dệt may, thực phẩm đều bị gián đoạn do cước vận chuyển tăng cao, thậm chí không có tàu để chuyển hàng đến tay khách.

Doanh nghiệp "kẹt" dòng tiền

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, hàng hóa đi Trung Đông vẫn chưa thể tìm được tàu vận chuyển.

"Hàng đã sản xuất nhưng phải 'nằm im trong kho'. Vì vậy, chúng tôi cũng không lấy được tiền của khách, bị 'kẹt' dòng tiền", ông Quang Anh bày tỏ, nhấn mạnh dòng tiền là "mạch máu", là điều khiến doanh nghiệp trăn trở nhất hiện nay.

Tạm thời, Dony đã đề xuất khách hàng hỗ trợ thanh toán một phần, dù hàng vẫn chưa thể vận chuyển.

Trong lúc này, chi phí logistics leo thang cũng kéo giá nguyên liệu đầu vào như sợi bông, sợi cotton tăng. Đặc biệt, những nguyên liệu chiết xuất từ dầu như sợi polyester gặp biến động mạnh. Nhiều đơn hàng dệt may thậm chí bị gián đoạn do thiếu nguyên liệu.

Tình trạng này khiến doanh nghiệp khó lên báo giá chính xác. "Nếu báo giá ở ngưỡng cao để trừ hao thì khách hàng không chịu mua. Còn khi báo giá ở ngưỡng thấp hoặc giá ở thời điểm hiện tại thì đến khi khách chốt đơn, giá lại thay đổi làm công ty lỗ", ông Quang Anh nói thêm.

Hàng hóa kẹt trong kho khiến doanh nghiệp bị chôn vốn. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bài toán cân đối giữa giá bán và chi phí cũng đang là thách thức lớn cho nhiều doanh nghiệp.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất khép kín trong nước, từ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất đến chế biến và phân phối ra thị trường, chủ yếu dựa trên nguồn nguyên liệu tự nhiên nội địa. Nhờ đó, TH ít phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu như sữa bột và giảm bớt tác động từ biến động của thị trường thế giới so với nhiều đơn vị khác.

Tuy vậy, các xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, đã đẩy giá xăng dầu tăng cao, kéo theo chi phí logistics gia tăng đáng kể. Theo ông Hải, cấu phần này hiện chiếm gần 10% tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Ở giai đoạn hiện tại, TH chưa tính phần chi phí tăng thêm này vào giá bán. Thay vào đó, tập đoàn tập trung tối ưu quản trị, nâng cao hiệu suất sản xuất và tiết giảm các chi phí nội bộ để bù đắp.

"Tập đoàn ưu tiên giữ mức giá ổn định cho người tiêu dùng. Ngay cả khi chi phí logistics tăng lên đột biến, doanh nghiệp có thể lựa chọn chờ đợi cho đến khi chi phí giảm xuống thay vì nhất thiết phải tăng giá theo biến động thị trường", ông nói.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh và kéo dài, doanh nghiệp có thể phải cân nhắc điều chỉnh giá bán.

Cùng quan điểm, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Nguyên, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sài Gòn, cũng cho biết nhiều doanh nghiệp thực phẩm kí kết hợp đồng với các hệ thống siêu thị và đơn vị phân phối từ đầu năm, mỗi năm thường chỉ điều chỉnh giá bán một lần.

Dĩ nhiên, trong trường hợp bất khả kháng như xung đột ở Trung Đông kéo dài, gây ảnh hưởng đến giá xăng dầu và chi phí đầu vào, doanh nghiệp có thể đàm phán lại và thực hiện việc điều chỉnh giá. Nhưng khi đó, gánh nặng sẽ đổ về phía người tiêu dùng. Hiện, doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực cân đối để giữ nguyên giá bán.

Còn với thị trường xuất khẩu, ông Vũ cho biết Tập đoàn Xuân Nguyên đang đẩy mạnh mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á để ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay ở Trung Đông.

Chuyển hướng thị trường

Trong lĩnh vực dệt may, ông Quang Anh cho hay Dony đang lên kế hoạch tăng cường lượng đơn hàng từ các thị trường khác, nhằm bù đắp phần doanh thu thiếu hụt từ khu vực Trung Đông.

Suốt 10 năm qua, các sản phẩm dệt may xuất đi Trung Đông chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Dony. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của công ty, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, xung đột Mỹ-Israel và Iran đã làm đảo lộn kế hoạch "đánh mạnh" vào thị trường Trung Đông và châu Phi của công ty trong năm nay.

Dù vậy, ông thừa nhận việc chuyển đổi sang thị trường khác không phải là điều có thể thực hiện ngay "trong chớp mắt".

Bên cạnh kế hoạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, Dony cũng lên chiến lược đẩy mạnh doanh thu nội địa tăng từ 10% lên khoảng 20% trong năm nay.

"Chúng tôi không đưa ra quá nhiều thay đổi trong giai đoạn này, bởi đây là thời điểm công ty vẫn đang sản xuất những đơn hàng đã ký từ trước Tết. Chúng tôi đang theo dõi tình hình để đưa ra các quyết định chiến lược", Giám đốc Dony nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM, khi bước sang năm 2026, ngành dệt may được kỳ vọng khởi sắc hơn. Tuy nhiên, khi xung đột Mỹ-Israel và Iran nổ ra, các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu phải chịu "cú sốc" lớn. Việc nguyên liệu tăng giá, cước phí logistics tăng thêm 15-20% khiến doanh thu của toàn ngành bị ảnh hưởng.

Ông cho biết các doanh nghiệp đang theo dõi tình hình sát sao để có thể giữ kế hoạch sản xuất, vận hành. Từ phía hiệp hội, ông khẳng định sẽ liên tục cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông cho rằng việc kết nối giữa các doanh nghiệp để chia sẻ đơn hàng cũng là cách giúp ngành dệt may giữ ổn định tạm thời trong bối cảnh này.