Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu

Daikin vừa ra mắt dòng điều hòa dân dụng cao cấp FTKM. Đây là cột mốc trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn “Perfecting the Air - Không khí lý tưởng mọi không gian”.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), con người dành phần lớn thời gian trong không gian kín, do đó chất lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác dễ chịu và trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh nhiệt độ, độ ẩm là một trong những yếu tố tác động đáng kể đến cảm nhận về không khí, dù thường khó nhận biết rõ ràng.

Khảo sát toàn cầu của Daikin năm 2024 cũng cho thấy người dùng ngày càng quan tâm hơn đến độ ẩm trong không gian sống, trong khi phần lớn thiết bị gia dụng hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào khả năng làm mát.

Trong bối cảnh đó, một số thương hiệu điều hòa bắt đầu mở rộng vai trò thiết bị từ làm mát sang kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến sự thoải mái tổng thể. Trong đó, Daikin là một trong những thương hiệu sớm phát triển công nghệ kiểm soát độ ẩm trên điều hòa dân dụng.

Không gian sống tiện nghi với điều hòa Daikin FTKM. Ảnh cắt từ website.

Trước đó, tính năng Humi Comfort được Daikin đưa vào một số dòng sản phẩm từ năm 2025, giúp người dùng làm quen với khả năng kiểm soát độ ẩm mục tiêu 65%. Tiếp nối hướng đi này, năm 2026, Daikin giới thiệu Humi Comfort Plus trên dòng FTKM, cho phép thiết lập nhiều mức độ ẩm thay vì duy trì ngưỡng cố định. Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn ba mức 45%, 55% và 65% tùy theo nhu cầu.

Cá nhân hóa trải nghiệm với khả năng tùy chỉnh độ ẩm cùng điều hòa Daikin FTKM. Ảnh cắt từ website.

Việc mở rộng khả năng tùy chỉnh độ ẩm xuất phát từ thực tế cảm nhận về không khí không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Theo tiêu chuẩn ASHRAE, độ ẩm trong khoảng 40-60% được xem là phù hợp, mang đến sự thoải mái. Ngay cả khi nhiệt độ không đổi, thay đổi độ ẩm vẫn có thể khiến không gian trở nên khô, oi hơn hoặc dễ chịu hơn.

Dựa trên nguyên lý này, FTKM được tích hợp cảm biến độ ẩm, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh môi trường không khí trực tiếp bằng remote hoặc thông qua ứng dụng Daikin Air Select.

Điều hòa Daikin FTKM cho phép điều chỉnh độ ẩm linh hoạt, góp phần nâng cao sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Cụ thể, mức 45% giúp không gian khô thoáng hơn, phù hợp khi sinh hoạt buổi sáng, dọn dẹp, làm việc tại nhà hoặc sử dụng tại khu vực dễ ẩm như bếp, phòng chứa đồ.

Mức 55% duy trì độ ẩm cân bằng, góp phần giảm cảm giác khô da khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài, phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng.

Trong khi đó, mức 65% tạo môi trường êm dịu hơn, giúp giảm cảm giác khô họng và phù hợp để thư giãn hoặc ngủ vào ban đêm.

Bên cạnh khả năng kiểm soát độ ẩm, FTKM còn được tích hợp nhiều tiện ích thông minh trên ứng dụng Daikin Air Select. Trong đó, Comfort Sleep cho phép thiết bị tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ nhằm duy trì môi trường ổn định xuyên suốt ban đêm. Theo Daikin, chế độ này được phát triển dựa trên nhịp thay đổi thân nhiệt tự nhiên trong khi ngủ.

Ngoài ra, GPS Interlock hỗ trợ điều hòa tự động bật khi người dùng sắp về đến nhà và tự tắt khi rời đi dựa trên định vị điện thoại. Tính năng Bill on Demand cho phép theo dõi mức tiêu thụ điện theo ngày, tháng hoặc năm, đồng thời thiết lập cảnh báo khi mức điện năng có xu hướng vượt ngưỡng dự kiến.

FTKM cũng được trang bị hệ thống lọc khí với công nghệ Streamer và phin lọc Enzyme Blue + PM2.5, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và tác nhân gây dị ứng. Các tính năng được tích hợp trong thiết kế hai tông màu trắng - xám, phù hợp nhiều phong cách nội thất.

Chế độ Comfort Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ. Ảnh cắt từ website.

Theo ông Yoshida Ryosuke, Phó giám đốc Khối Truyền thông tiếp thị Daikin Việt Nam, FTKM được phát triển theo hướng tăng khả năng tùy chỉnh môi trường không khí trong không gian sống, thông qua thiết lập độ ẩm linh hoạt và hệ thống tính năng kết nối trên ứng dụng. Theo hãng, đây là một trong những xu hướng đang được người dùng quan tâm bên cạnh nhu cầu làm mát thông thường.

Hiện dòng điều hòa FTKM được phân phối tại hệ thống siêu thị điện máy và đại lý Daikin trên toàn quốc.