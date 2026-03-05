Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Trí Phan, Hà My cùng dàn KOL mở khóa 4 chế độ không khí từ Daikin

  • Thứ năm, 5/3/2026 11:01 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Ngày 16/1, Daikin Vietnam tổ chức sự kiện “Air Unlocked” để giới thiệu hệ sinh thái điều hòa Air Creator, đánh dấu bước chuyển mình trong việc thấu hiểu nhu cầu người dùng.

Nhung mau dieu hoa Daikin ban chay nam 2022 hinh anh

Những mẫu điều hòa Daikin bán chạy năm 2022

08:00 2/6/2022 08:00 2/6/2022

0

Tích hợp các chức năng bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thoải mái, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm điện và bền bỉ là những yếu tố giúp điều hòa Daikin được lòng người dùng.

Đắc An

Air Creator Daikin Vietnam Daikin

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý