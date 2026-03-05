Công nghệ
Trí Phan, Hà My cùng dàn KOL mở khóa 4 chế độ không khí từ Daikin
Ngày 16/1, Daikin Vietnam tổ chức sự kiện “Air Unlocked” để giới thiệu hệ sinh thái điều hòa Air Creator, đánh dấu bước chuyển mình trong việc thấu hiểu nhu cầu người dùng.
Máy lạnh Daikin xứng đáng để đầu tư nhờ cung cấp giải pháp nâng cao sức khỏe, tạo không gian sống thoải mái với khả năng tối ưu nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió và tinh lọc không khí.
Dòng điều hòa mới ra mắt của Daikin FTKY chinh phục người dùng nhờ tích hợp nhiều công nghệ lọc khí để bảo vệ sức khỏe, đồng thời tiết kiệm điện.
Tích hợp các chức năng bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thoải mái, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm điện và bền bỉ là những yếu tố giúp điều hòa Daikin được lòng người dùng.
