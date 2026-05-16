Điều hiếm thấy xuất hiện tại World Cup 2026

Tunisia vừa công bố danh sách tham dự World Cup 2026 với quyết tâm tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá nước này.

Rani Khedira (áo đỏ) và anh trai.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng tại Qatar 2022, “Đại bàng Carthage” bước vào giải đấu năm nay với sự tự tin lớn hơn cùng mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Cái tên Rani Khedira thu hút sự chú ý đặc biệt. Em trai của nhà vô địch World Cup Sami Khedira sẽ có lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng Tunisia. Với cột mốc này, anh em nhà Khedira trở thành một trong số ít cặp anh em từng dự World Cup cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau, tương tự trường hợp nổi tiếng của Jerome Boateng (Đức) và Kevin- Prince Boateng (Ghana).

Người được xem là linh hồn của Tunisia tiếp tục là đội trưởng Ellyes Skhiri. Tiền vệ đang khoác áo Eintracht Frankfurt đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chiến thuật của HLV Sabri Lamouchi nhờ khả năng đánh chặn, điều tiết nhịp độ và tư duy chiến thuật ổn định. Không chỉ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa, Skhiri còn sở hữu những cú sút xa nguy hiểm có thể tạo đột biến ở các trận cầu lớn.

Dù rơi vào bảng đấu được đánh giá khó khăn với Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển, Tunisia vẫn được xem là đối thủ không dễ bị đánh bại. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở tính tổ chức và hàng phòng ngự kỷ luật.

Trong suốt chiến dịch vòng loại, Tunisia không để thủng lưới bất kỳ bàn nào, cho thấy sự chắc chắn đáng nể của đại diện châu Phi. Ký ức về chiến thắng lịch sử 1-0 trước tuyển Pháp tại World Cup 2022 vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho đội bóng này.

Danh sách cầu thủ dự World Cup của Tunisia.