Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Điều hiếm thấy xuất hiện tại World Cup 2026

  • Thứ bảy, 16/5/2026 05:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tunisia vừa công bố danh sách tham dự World Cup 2026 với quyết tâm tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá nước này.

Rani Khedira (áo đỏ) và anh trai.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng tại Qatar 2022, “Đại bàng Carthage” bước vào giải đấu năm nay với sự tự tin lớn hơn cùng mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Cái tên Rani Khedira thu hút sự chú ý đặc biệt. Em trai của nhà vô địch World Cup Sami Khedira sẽ có lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng Tunisia. Với cột mốc này, anh em nhà Khedira trở thành một trong số ít cặp anh em từng dự World Cup cho hai đội tuyển quốc gia khác nhau, tương tự trường hợp nổi tiếng của Jerome Boateng (Đức) và Kevin- Prince Boateng (Ghana).

Người được xem là linh hồn của Tunisia tiếp tục là đội trưởng Ellyes Skhiri. Tiền vệ đang khoác áo Eintracht Frankfurt đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chiến thuật của HLV Sabri Lamouchi nhờ khả năng đánh chặn, điều tiết nhịp độ và tư duy chiến thuật ổn định. Không chỉ mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa, Skhiri còn sở hữu những cú sút xa nguy hiểm có thể tạo đột biến ở các trận cầu lớn.

Dù rơi vào bảng đấu được đánh giá khó khăn với Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển, Tunisia vẫn được xem là đối thủ không dễ bị đánh bại. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở tính tổ chức và hàng phòng ngự kỷ luật.

Trong suốt chiến dịch vòng loại, Tunisia không để thủng lưới bất kỳ bàn nào, cho thấy sự chắc chắn đáng nể của đại diện châu Phi. Ký ức về chiến thắng lịch sử 1-0 trước tuyển Pháp tại World Cup 2022 vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho đội bóng này.

World Cup anh 1

Danh sách cầu thủ dự World Cup của Tunisia.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đội tuyển châu Phi đầu tiên công bố danh sách dự World Cup 2026

Tối 15/5, Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà (FIF) công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Emerse Fae.

9 giờ trước

Duy Anh

World Cup World Cup Tunisia Sami Khedira

    Đọc tiếp

    Mainoo pha vo im lang ve Amorim hinh anh

    Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

    51 phút trước 06:52 16/5/2026

    0

    Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

    Thoi diem Chelsea chot HLV moi hinh anh

    Thời điểm Chelsea chốt HLV mới

    55 phút trước 06:48 16/5/2026

    0

    Chelsea muốn chốt HLV trưởng mới chỉ ít ngày sau chung kết FA Cup, với Xabi Alonso đang là ứng viên sáng giá nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý