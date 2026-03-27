Điều hiếm thấy sắp xảy ra ở World Cup 2026

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè này có thể chứng kiến một điều hiếm thấy trong lịch sử.

Edin Dzeko có thể làm nên lịch sử ở World Cup 2026.

Rạng sáng 27/3, Edin Dzeko cùng tuyển Bosnia vượt qua Xứ Wales để tiến đến trận tranh vé vớt World Cup 2026 gặp Italy. Nếu thắng trận đấu vào ngày 31/3, Bosnia sẽ chính thức góp mặt tại vòng chung kết diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời mở ra cơ hội để Dzeko ghi tên mình vào lịch sử.

Ở tuổi 40, Dzeko có thể trở thành một trong số rất ít cầu thủ ngoài 40 tuổi thi đấu tại World Cup. Trong lịch sử, chỉ có một cầu thủ ngoài sân làm được điều này là huyền thoại Roger Milla, người từng ra sân tại World Cup 1994 khi đã 42 tuổi, thậm chí còn ghi bàn.

Đáng chú ý, nếu góp mặt tại World Cup 2026, Dzeko có thể sánh vai cùng những ngôi sao ngoài độ tuổi 40 như Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Đây là hai gương mặt vẫn duy trì phong độ tốt và có khả năng cao góp mặt tại giải đấu lớn vào mùa hè tới.

Hiện tại, Ronaldo đã bước sang tuổi 41 từ đầu tháng 2, trong khi Modric cũng chuẩn bị chạm mốc này trong năm nay.

Việc các cầu thủ ngoài 40 tuổi thi đấu tại World Cup là điều hiếm gặp. Lịch sử từng ghi nhận nhiều thủ môn làm được điều đó, tiêu biểu như Essam El-Hadary, Faryd Mondragon hay Dino Zoff. Tuy nhiên, việc có hơn hai cầu thủ ngoài 40 tuổi góp mặt ở một vòng chung kết là điều rất hiếm trong lịch sử.

Với phong độ ổn định cùng bản lĩnh dày dạn kinh nghiệm, Dzeko đang đứng trước cơ hội biến giấc mơ World Cup thành hiện thực sau nhiều năm chờ đợi. Nếu vượt qua Italy, tiền đạo kỳ cựu này không chỉ giúp Bosnia làm nên lịch sử mà còn tự viết thêm một chương rực rỡ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

