Điều gì xảy ra khi ngày nào cũng uống cà phê sữa?

Một ly cà phê sữa thơm béo mỗi ngày là thói quen yêu thích của nhiều người Việt. Uống đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và khởi đầu ngày mới hiệu quả.

Cà phê là đồ uống không thể thiếu mỗi sáng của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Cà phê từ lâu đã trở thành "nghi thức" buổi sáng không chỉ của người Việt mà toàn thế giới. Với những người không thể uống cà phê đen do vị đắng, họ thích thêm sữa hoặc đường để dễ uống. Thêm sữa cũng giúp tạo nên kết cấu sánh mịn cho tách cà phê, kích thích vị giác tốt hơn.

Ngoài gia tăng hương vị, việc kết hợp cà phê và sữa cũng có nhiều tác động khác nhau cho cơ thể.

Tăng khả năng tập trung, bổ sung năng lượng

Theo The Healthsite, cà phê sữa chứa caffeine, chất kích thích thần kinh tự nhiên, giúp tăng cường sự tỉnh táo và sự tập trung. Trong khi đó, sữa chứa protein và carbohydrate giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sự gia tăng năng lượng này càng rõ rệt hơn khi kết hợp với caffeine từ cà phê.

Sự kết hợp này cũng giúp cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ, cho phép bạn tập trung vào công việc lâu hơn. Thưởng thức một lượng cà phê sữa thích hợp mỗi buổi sáng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Chứa các hợp chất chống viêm

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Agriculture and Food Chemistry năm 2023 chỉ ra thêm sữa vào cà phê giúp tăng khả năng kháng viêm tự nhiên của cơ thể, theo Healthline. Hạt cà phê tự nhiên chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol, và sữa chứa protein. Khi hai chất này được trộn lẫn, nó có thể giúp chống viêm, giảm sưng tấy và đau khớp.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã chỉ ra chỉ cần thêm sữa vào cà phê buổi sáng, bạn có thể giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm gấp đôi so với việc chỉ nhấp một tách cà phê đen.

Giảm tính axit

Hàm lượng axit cao trong cà phê đôi khi có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến axit và các vấn đề tiêu hóa khác. Tuy nhiên, khi pha cà phê với sữa, độ axit tổng thể của cà phê sẽ giảm đi do protein trong sữa có tác dụng trung hòa axit.

Uống cà phê với sữa cũng có thể giúp duy trì hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như sữa làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Bổ sung dinh dưỡng

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của việc uống cà phê với sữa là bổ sung thêm chất dinh dưỡng vào chế độ ăn uống. Sữa chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu như canxi, vitamin D và protein.

Khi thêm sữa vào cà phê, bạn sẽ được bổ sung caffeine và các chất dinh dưỡng thiết yếu này, giúp duy trì xương chắc khỏe và sức khỏe tổng thể. Điều này đặc biệt có lợi cho những người không tiêu thụ đủ các sản phẩm từ sữa trong chế độ ăn uống thường ngày.

Hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu

Sữa chứa lactose, loại đường tự nhiên cung cấp năng lượng cho cơ thể. Lactose cũng có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp giải phóng glucose từ từ vào máu thay vì gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Kết hợp với hàm lượng caffeine trong cà phê, nó tạo ra tác dụng điều hòa lượng đường trong máu mạnh mẽ hơn. Caffeine kích thích tiết insulin và tăng cường độ nhạy insulin, giúp tế bào hấp thụ glucose tốt hơn và giảm tình trạng kháng insulin.

Kết hợp cà phê với sữa có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể. Ảnh: Pexels.

Những tác dụng phụ cần lưu ý

Theo Doctor Network, đối với một số người, các tác dụng kích thích của caffeine có thể gây khó chịu, bồn chồn. Tiêu thụ cà phê sữa quá mức làm trầm trọng thêm:

Cảm giác lo lắng và bồn chồn

Tim đập nhanh

Tăng huyết áp

Run rẩy hoặc hốt hoảng

Những người bị rối loạn lo âu trước đó hoặc sự nhạy cảm với caffeine nên đặc biệt chú ý đến lượng cà phê sữa của họ.

Đặc biệt, nếu uống lúc đói, cà phê sữa có thể tác động đến hệ tiêu hóa nhạy cảm, gây ra tình trạng ợ nóng, đầy hơi và khó tiêu suốt cả ngày. Điều này càng đúng với những người có dạ dày nhạy cảm.

Ngoài tác dụng kích thích của caffeine, cà phê sữa còn chứa lượng đường và chất béo khá cao. Việc uống hàng ngày với nhiều đường hoặc sữa có thể làm tăng đường huyết, gây dao động insulin và thúc đẩy cơ thể tích trữ năng lượng dư thừa. Về lâu dài, thói quen uống cà phê sữa quá ngọt mỗi sáng có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng cảm giác thèm ăn, tích mỡ và góp phần gây kháng insulin.

Tương tự cà phê đen, uống cà phê sữa có thể gây rối loạn giấc ngủ như khó ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ, mệt mỏi ban ngày do nghỉ ngơi không đủ. Để giảm thiểu các tác dụng phụ này, các chuyên gia khuyên bạn nên tránh uống cà phê sữa ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ.