Điều gì khiến Houthi ngày càng gia tăng hoạt động ở Biển Đỏ?

Lực lượng Houthi tại Yemen đang gia tăng các hoạt động tấn công táo bạo nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Tàu Eternity C do Hy Lạp vận hành, treo cờ Liberia, chìm ở Biển Đỏ tuần trước. Ảnh: Houthi Media Center

Việc đánh chìm hai tàu tuần trước, cùng với cáo buộc về thương vong thủy thủ đoàn, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh hàng hải tại khu vực trọng yếu này. Tuy nhiên, phản ứng hỗ trợ từ các quốc gia và lực lượng hải quân quốc tế lại tỏ ra chậm chạp, làm dấy lên câu hỏi vì sao việc bảo vệ các tàu thương mại không được ưu tiên hàng đầu.

Theo tờ The Jerusalem Post, Houthi đã sử dụng xuồng không người lái và thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử để đánh chìm tàu Magic Sea và Eternity C ở vùng biển quốc tế, cách bờ biển Yemen gần 100 km. Cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn khiến nhiều thủy thủ đoàn thiệt mạng hoặc mất tích. Đáng chú ý, các cuộc tấn công này được Houthi chuẩn bị kỹ lưỡng, với kế hoạch tấn công tầm xa và khả năng xâm nhập tàu trong nhiều ngày.

Một phần lý do khiến Houthi mạnh tay trở lại sau nhiều tháng "nằm im" là do thiếu quyết liệt trong phản ứng của các lực lượng hải quân quốc tế. Mặc dù các lực lượng như Hải quân Mỹ, cùng các tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Nimitz, hoạt động trong khu vực Biển Arab và Ấn Độ Dương, cũng như sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại Djibouti, các tàu thương mại khi bị tấn công lại không nhận được hỗ trợ kịp thời. Những nhóm tàu bị truy đuổi đã phải tự chống trả trong tuyệt vọng mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Liên minh quốc tế Prosperity Guardian (Người bảo vệ Thịnh vượng) được thành lập từ tháng 11/2023 nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trên biển và hỗ trợ tàu gặp nạn. Mỹ cũng đã từng tiến hành các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Houthi giữa tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Kể từ khi xung đột Gaza, Houthi tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào các tàu có liên quan đến Israel hoặc những tàu cập cảng Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Phong trào Hamas. Tuy nhiên, trong số hơn 70 tàu bị tấn công từ khi chiến dịch bắt đầu, nhiều tàu không liên quan gì đến Israel. Điều này cho thấy Houthi vẫn đang sử dụng chiến thuật đánh vào tuyến vận tải quốc tế như một cách tạo áp lực chính trị và khẳng định vị thế ở Biển Đỏ.

Rõ ràng sự thiếu hành động mạnh mẽ từ các lực lượng hải quân quốc tế đang tạo cơ hội cho Houthi táo bạo hơn trong các cuộc tấn công tại Biển Đỏ. Việc bảo vệ an ninh hàng hải chưa được đặt lên hàng đầu khiến lực lượng này tự tin mở rộng phạm vi và tần suất các hoạt động tấn công, gây ra thách thức lớn đối với an ninh khu vực và thương mại toàn cầu.