Điều gì đã diễn ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Trump?

Cuộc họp nội các đầu tiên của Tổng thống Trump diễn ra với sự có mặt đầy đủ của các đồng minh thân cận như Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Ngoại trưởng Marco Rubio và tỷ phú Elon Musk.

Trong suốt cuộc họp công diễn ra ngày 26/2, tỷ phú Musk đứng cạnh bàn nội các, diện áo phông với dòng chữ "Hỗ trợ kỹ thuật", thể hiện phong cách khác biệt. Dù không cần Thượng viện phê chuẩn như các quan chức cấp cao khác, ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn tại Nhà Trắng.

Cuộc họp diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như triển vọng hòa bình ở Ukraine, kế hoạch áp thuế quan, vai trò của DOGE, Elon Musk và đợt cắt giảm nhân sự liên bang sắp tới.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Trong cuộc họp, Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiếp tục tinh giản bộ máy chính phủ với các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Đáng chú ý, ông giao cho tỷ phú Elon Musk vai trò trung tâm trong kế hoạch cắt giảm ngân sách đầy tham vọng.

The Guardian cho biết Musk – người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) – đã phát biểu cảnh báo rằng nếu không giảm chi tiêu, nước Mỹ có nguy cơ vỡ nợ.

“Chúng ta không thể duy trì mức thâm hụt 2.000 tỷ USD mỗi năm. Chỉ riêng tiền lãi nợ quốc gia đã vượt cả chi tiêu của Bộ Quốc phòng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Mỹ sẽ phá sản”, ông nhấn mạnh.

Musk khẳng định mục tiêu của DOGE là hỗ trợ Tổng thống và các cơ quan chính phủ cắt giảm 15% ngân sách, tương đương 1.000 tỷ USD , bằng cách loại bỏ lãng phí và gian lận. Đồng thời, Musk khẳng định công việc của ông là "hỗ trợ kỹ thuật khiêm tốn" cho chính phủ của ông Trump.

Theo kế hoạch, các cơ quan liên bang phải đệ trình phương án cắt giảm nhân sự “đáng kể” trước ngày 13/3.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Lee Zeldin đang lên kế hoạch cắt giảm tới 65% trong tổng số hơn 15.000 nhân viên của EPA.

“Thẻ vàng Mỹ sẽ cực kỳ hút khách”

Khi được hỏi về “thẻ vàng” trị giá 5 triệu USD thay thế cho chương trình thị thực đầu tư EB-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng chương trình này sẽ được đón nhận.

“Tôi nghĩ thẻ vàng sẽ cực kỳ hút khách, bán chạy như tôm tươi. Đây thực sự là một cơ hội vàng”, ông Trump hào hứng chia sẻ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nhóm đối tượng có thể sở hữu thị thực vàng là những người giàu có, thành công, sẵn sàng chi tiêu, đóng thuế cao và tạo ra nhiều việc làm trong doanh nghiệp của họ.

“Chúng tôi tin rằng chương trình này sẽ là một thành công vang dội”, ông khẳng định.

Ông Trump đã phác thảo viễn cảnh các công ty công nghệ lớn như Apple sẽ chi tiền cho “Thẻ vàng” để thu hút nhân viên nước ngoài, giống như việc ký hợp đồng với vận động viên.

Theo đó, chính quyền của ông đang hướng đến việc tận dụng hệ thống nhập cư để tạo nguồn thu và giảm nợ quốc gia. Ông Trump cũng tiết lộ, thẻ vàng sẽ chính thức được phát hành trong khoảng hai tuần tới, theo CNN.

Cáo buộc EU “bòn rút” Mỹ

Tổng thống Donald Trump nói ông xem EU là “một trường hợp khác biệt” trong tình hình tại bởi ông cho rằng khối này được thành lập để “gây hại cho Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "EU thực sự đã lợi dụng chúng ta. Họ không chấp nhận ôtô của chúng ta. Về cơ bản, họ không chấp nhận các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta. Còn chúng ta thì chấp nhận mọi thứ của họ".

Không dừng lại ở đó, ông Trump còn cáo buộc EU được thành lập nhằm “bòn rút” Mỹ và họ đã thực hiện điều đó rất thành công. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi chuyện sẽ thay đổi khi ông đang là Tổng thống.

Các chính sách thuế quan

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, bắt đầu từ ngày 2/4. Đây cũng là thời hạn chính quyền của ông đặt ra để công bố các biện pháp thuế quan trả đũa đối với các quốc gia khác, theo CNN.

Tuy nhiên, trước đó, ông Trump đã tạm hoãn áp dụng các mức thuế này trong 30 ngày, với điều kiện Mexico và Canada phải kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhập cư trái phép và ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ. Thời gian tạm hoãn sẽ kết thúc vào ngày 4/3.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ám chỉ có thể sẽ có thêm những đợt tạm hoãn áp thuế nếu Canada và Mexico “có thể chứng minh với tổng thống rằng họ đã làm rất tốt”.

Cũng trong buổi họp, Tổng thống Trump đề về kế hoạch đánh thuế đối với hàng hóa từ EU.

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định và chúng tôi sẽ sớm công bố điều đó. Nói chung, mức thuế sẽ là 25%, áp dụng cho ôtô và tất cả những thứ khác", ông Trump tuyên bố.

Xung đột tại Ukraine: “Ukraine hãy quên chuyện gia nhập NATO”

Reuters cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ không đảm bảo an ninh hay ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Ông tin rằng hòa bình có thể đạt được nhờ các cuộc đối thoại giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

"Tôi đã có những cuộc trao đổi rất tích cực với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Chỉ mới 4 tuần trước, không ai chịu đối thoại, thậm chí không ai nghĩ đến hòa bình", ông Trump nhấn mạnh.

Về vấn đề lãnh thổ, ông thừa nhận việc Ukraine giành lại vùng đất đã mất là rất khó, nhưng cam kết sẽ tìm ra thỏa thuận tốt nhất cho cả hai bên.

Tổng thống Mỹ khẳng định Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình. "Hãy quên NATO đi. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột", ông tuyên bố.

Ông Trump cho rằng việc Ukraine theo đuổi NATO là lý do khiến Nga mở chiến dịch quân sự.

Nói về thỏa thuận hòa bình tiềm năng, ông cho rằng Nga cũng phải đưa ra nhượng bộ nhất định để chấm dứt xung đột. Không nêu rõ những nhượng bộ này có thể là gì, song ông khẳng định nếu ông không được bầu làm Tổng thống Mỹ, cuộc chiến ở Ukraine "sẽ còn kéo dài".

Thỏa thuận khoáng sản với Ukraine

Tổng thống Trump nói với nội các của mình rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine dự kiến ​ đến Washington để ký một thỏa thuận khung cho phép Mỹ chia sẻ nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lại, theo The New York Times.

Chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại mục tiêu mà Mỹ đang theo đuổi ở Ukraine là chấm dứt đổ máu và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Kyiv.

"Mục tiêu hàng đầu của tôi là ngăn chặn đổ máu. Mục tiêu thứ hai là tôi không muốn phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào nữa, vì ông Joe Biden đã chi 350 tỷ USD mà không có cơ hội lấy lại được. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền đó, cộng thêm nhiều hơn thế nữa", ông nói.

Vấn đề Đài Loan

Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu Mỹ có bao giờ cho phép Trung Quốc giành quyền kiểm soát đảo Đài Loan bằng vũ lực hay không, CNN cho biết.

"Tôi không bình luận vì tôi không bao giờ muốn đặt mình vào vị trí đó... Chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng họ sẽ không thể lợi dụng chúng tôi", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp nội các đầu tiên của ông.

Tuy nhiên, Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính phủ đã có lập trường từ lâu về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và họ sẽ không từ bỏ, cụ thể là phản đối bất kỳ sự thay đổi cưỡng bức hoặc ép buộc nào đối với nguyên trạng của Đài Loan.

Trước đó, Trung Quốc đã cáo buộc chính quyền Trump "thụt lùi nghiêm trọng" trong lập trường về Đài Loan, sau khi Bộ Ngoại giao xóa một dòng trên trang web của mình nêu rõ Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập vào đầu tháng này.

