Điều gì chờ đợi TikToker Lê Việt Hùng sau khi bị khởi tố?

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức, thủ đoạn... phạm tội và xác định số tiền mà TikToker Lê Việt Hùng định chiếm đoạt, luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Việt Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Trước đó, Hùng thường xuyên đăng tải các clip lên mạng xã hội Facebook và TikTok với nội dung đối đáp và gây khó dễ cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Phân tích tình huống pháp lý vụ việc này, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nếu người nào nắm được thông tin bí mật hoặc sai phạm của người khác rồi đe dọa uy hiếp tinh thần, yêu cầu họ phải đưa tiền để “đổi lấy sự im lặng” thì đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Đây được xem là cưỡng đoạt tài sản và người thực hiện hành vi này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, bị xử lý theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội và xác định số tiền mà TikToker này định chiếm đoạt. Đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh tội phạm theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư, thời gian qua có không ít đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng các thiết bị điện tử để ghi hình lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, trong đó có CSGT, nhằm gây sức ép, áp lực cho người thi hành công vụ.

Nhiều người do nhận thức pháp luật kém, coi thường pháp luật hoặc do có tư tưởng chống đối nên thường xuyên đưa những hình ảnh ghi được đó lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, tạo suy nghĩ tiêu cực trong xã hội.

"Trong đó nhiều đối tượng ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân trên mạng xã hội, nghĩ rằng mình đang làm việc tốt, chính nghĩa, được tung hô nên đã đi quá giới hạn của quyền tự do dân chủ. Thậm chí có đối tượng còn yêu cầu người khác phải đưa tiền cho mình. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Cường, những hành vi vi phạm như: Cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức… đều bị xử lý hình sự về các tội danh khác nhau. Nhiều đối tượng đã phải trả giá đắt do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật kém.