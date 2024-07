Điều fan chưa biết về series 'Ultraman Arc' trên FPT Play

Không chỉ mang dấu ấn của các series trước, “Ultraman Arc” còn có sức hút mạnh mẽ từ những gương mặt mới.

Ultraman Arc là series mới nhất của thương hiệu phim “Siêu nhân điện quang”. Theo thỏa thuận độc quyền giữa FPT Play và hãng phim Tsuburaya Productions, đây là một trong 5 tác phẩm chính thức phát sóng tại Việt Nam, cũng là phần phim Ultraman được FPT Play phát song song với lịch chiếu toàn cầu. Bộ phim có nhiều điểm thú vị mà ngay cả fan trung thành cũng có thể chưa biết.

Ấn tượng tân binh

Vai chính Yuma Hize trong Ultraman Arc do Yuki Totsuka đảm nhiệm. Đáng chú ý, anh là người Mỹ gốc Nhật thứ 3 đảm nhận vai chính trong suốt lịch sử của Ultraman, sau cố diễn viên nổi tiếng Jiro Dan (1949-2023) và Kane Kosugi.

Diễn viên trẻ Yuki Totsuka vào vai Yuma Hize.

Dù là gương mặt mới với thể loại Tokusatsu nói riêng và phim truyền hình nói chung, tân binh sinh năm 2000 vẫn nhanh chóng chiếm được cảm tình của Ultra-fan chỉ sau vài tập lên sóng. Khuôn mặt sáng, ánh mắt kiên định của anh được đánh giá là thích hợp với tính cách thẳng thắn, quả cảm và tốt bụng của nhân vật.

Yuki Totsuka bắt đầu sự nghiệp từ khi còn trên ghế giảng đường với một số bộ phim truyền hình địa phương, kịch sân khấu và MV ca nhạc. Sau một vai diễn trong phim I Fell in Love With the Sound of Your Footsteps, Yuki lọt vào mắt xanh của đạo diễn Takanori Tsujimoto và chính thức được mời tham gia Ultraman Arc.

Trong phim, nhân vật Yuma Hize gia nhập Trung tâm Phòng ngừa và Điều tra khoa học Kaiju (SKIP) với mong muốn bảo vệ người dân ở quê nhà Hoshimoto. Những tổn thương trong quá khứ do quái thú ngân hà Monogelos gây ra vào ngày trỗi dậy của kaiju toàn cầu (K-Day) đã thôi thúc Yuma theo đuổi con đường nghiên cứu các sinh vật khổng lồ này.

Cự nhân ánh sáng Rution đã xuất hiện từ một thiên hà xa xôi.

Cự nhân ánh sáng Rution đã xuất hiện từ một thiên hà xa xôi và hợp thể với Yuma trong một tình huống nguy cấp. Với sức mạnh từ Arc Cube và tuyệt chiêu tất sát Arc Finalize, Ultraman Arc sát cánh với Lực lượng Phòng vệ Địa cầu (GDF) ngăn chặn K-Day xảy ra một lần nữa.

Dấu ấn tiền nhiệm

Ultraman Arc ra mắt vào thời điểm trùng với kỷ niệm 15 năm kể từ khi Ultraman Zero xuất hiện lần đầu tiên - dấu mốc khai sinh dòng Ultraman thế hệ mới. Đây cũng là phần phim mới nhất của cả thương hiệu sau gần 60 năm mở rộng sức ảnh hưởng từ Nhật Bản ra toàn cầu.

Ultraman Arc có nhiều chi tiết mang tính tri ân các phần phim trước.

Do đó, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra trong Ultraman Arc có nhiều chi tiết mang tính tri ân các phần phim trước đó. Đầu tiên phải kể đến quyết định chọn người Mỹ gốc Nhật vào vai chính. Điều này không chỉ đơn thuần là liên quan đến tác phẩm yêu thích của đạo diễn Takanori Tsujimoto, mà còn là sự tưởng nhớ dành cho 2 series huyền thoại Return of Ultraman và Ultraman: The Ultimate Hero.

Hơn nữa, không khó để nhận thấy một số yếu tố hình ảnh từ logo tiêu đề Return of Ultraman trong các phân cảnh biến hình của Yuma Hize. Các tư thế chiến đấu từ Arc cũng phảng phất nhiều điểm chung với Ultraman Jack. Dấu ấn tiền nhiệm còn hiện diện trên chính các mẫu phục trang và giáp trụ của Ultraman Arc.

Đạo diễn Takanori Tsujimoto là người có tình yêu đặc biệt đối với các Ultraman thời kỳ Chiêu Hòa (Showa). Điều này tác động đáng kể tới quá trình tạo ra hình tượng siêu nhân điện quang mới của ông và họa sĩ Masayuki Gotoh.

Mẫu Thái Dương Giáp của Ultraman Arc.

Nhân vật Ultraman Arc có thiết kế tinh giản, khuôn mặt của anh lấy cảm hứng từ mặt nạ C-Type của Ultraman, đôi mắt của Ultraseven. Bộ giáp Arc Armors cũng được thiết kế dựa trên giáp Cyber Armors của Ultraman X. Yếu tố mặt trăng và mặt trời được tích hợp thêm để tạo ra hai phiên bản Nguyệt Cầu Giáp (Luna Armor) và Thái Dương Giáp (Solis Armor).

Tsuburaya Productions cho biết Ultraman Arc không áp dụng định dạng episodic đặc trưng (mỗi tập một câu chuyện riêng biệt) mà được xây dựng theo hướng cốt truyện phát triển. Hình thức này mang hơi hướm các phim thế hệ 2 kiểu cũ như Ultraman Gaia, Nexus và Mebius…

Bộ phim Ultraman Arc đang chiếu song song và duy nhất trên FPT Play tại đây, với lựa chọn lồng tiếng hoặc phụ đề Việt ngữ. Độc giả đón xem tại Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box và website https://fptplay.vn của FPT Play.