Điều đáng tiếc của concert Anh trai 'say hi' tại Hà Nội

Concert Anh trai "say hi" đậm tính giải trí, có nhiều tiết mục bùng nổ ấn tượng. Tuy nhiên, một số sự việc gây tranh cãi đã ảnh hưởng không nhỏ tới show.

Sau 2 đêm diễn thành công và cũng ồn ào ở TP.HCM, concert Anh trai "say hi" 3 khi được mang ra Hà Nội đã tạo thành một sự kiện âm nhạc - giải trí lớn trong năm. Cơn sốt vé hay buổi họp báo, gặp mặt ở Trung Ương Đoàn của dàn nghệ sĩ trẻ đều thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Đến từ một nhà sản xuất lớn trong nước và quy tụ đầy đủ 30 anh trai, những gì diễn ra tối ngày 7/12 tại Sân vận động Mỹ Đình của Anh trai "say hi" đã thực sự thỏa mãn nhu cầu tận hưởng một show âm nhạc giải trí được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Nhưng cũng tương tự như concert đã diễn ra tại TP.HCM, chương trình tiếp tục bị phản ứng khi công bố con số thiếu kiểm chứng, trở thành chủ đề khiến nhiều người mỉa mai trên mạng.

Đêm nhạc bùng nổ

Trên sân Mỹ Đình, Quân A.P nói thì đây là sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay. Còn Quang Trung suýt bật khóc khi lần đầu được diễn ở sân Mỹ Đình. HIEUTHUHAI từng chỉ dám mơ ước đến sân Mỹ Đình xem thi đấu bóng đá mà không ngờ có ngày anh đặt chân tới nơi này để tham gia một concert.

Đặc biệt hơn, Nicky từng biểu diễn ở sân Mỹ Đình nhưng với vai trò vũ công phụ họa. Lần này, anh mới có sân khấu đúng nghĩa nhất trên sân Mỹ Đình. Gác lại vấn đề số khán giả theo dõi thì đây quả thực là concert khó quên, mang tính dấu ấn với hầu hết anh trai.

Nhiều tiếng trước khi concert bắt đầu, hàng nghìn khán giả đã xếp hàng chờ đợi ở sân Mỹ Đình với mong muốn được vào sớm nhất và có vị trí đứng thuận lợi nhất. Hình ảnh đó là hiếm có với một sự kiện âm nhạc Việt.

Sau một ngày dài chờ đợi trong gió lạnh, đôi khi mưa phùn của thời tiết Hà Nội, 19h15, người hâm mộ cũng chính thức được hòa mình vào bầu không khí sôi động của âm nhạc, của những màn trình diễn hoàn chỉnh về phần nghe và phần nhìn.

Sâu chuỗi các hoạt động của dàn anh trai những ngày qua tại Hà Nội cùng việc mở màn concert bằng ca khúc Khát vọng người Việt, có thể thấy khá rõ định hướng ê-kíp sản xuất Anh trai “say hi” hướng tới. Thông điệp những nghệ sĩ trẻ mang trong mình niềm đam mê với âm nhạc, hừng hực sức trẻ, tràn đầy năng lượng tích cực, nhiệt huyết với sứ mệnh lan tỏa âm nhạc, tình yêu văn hóa Việt tới khán giả trẻ lẫn bạn bè quốc tế được thể hiện khá rõ nét.

Team Don't Care lần đầu trình diễn cùng nhau trong concert. Ảnh: NSX.

Khát vọng người Việt, ca khúc mở màn concert có âm nhạc trẻ trung, đề cao khát vọng của những người con đất Việt, tinh thần vươn lên, truyền cảm hứng lớn cho khán giả. Bài hát được thể hiện bởi cả 30 anh trai kết hợp dàn dựng sân khấu, vũ đạo khá hoành tráng. Khoảnh khắc 30 anh trai dắt tay 30 em nhỏ bước ra sân khấu trong màn pháo hoa bay rợp trời và tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả tạo nên một khoảnh khắc mở màn đẹp và ấn tượng.

Ngoài Khát vọng người Việt và Làn ưu tiên của nhóm nhạc MOPIUS là ca khúc hoàn toàn mới, lần đầu được biểu diễn, tất cả phần trình diễn còn lại trong show đều là những bài hát đã xuất hiện trước đó trong chương trình. Phần nhiều ca khúc được giữ nguyên ý tưởng dàn dựng so với bản gốc. Dự thêm thắt, thay đổi là có nhưng không nhiều chẳng hạn Phạm Đình Thái Ngân chơi đàn mở đầu Catch me if you can hay Đức Phúc, Anh Duy, Erik dẫn dắt khán giả vào những giai điệu sâu lắng của Kim phút kim giờ vốn của team HIEUTHUHAI, Negav, Hurrykng, Pháp Kiều và Isaac.

4 tiếng đồng hồ với hàng chục tiết mục, Anh trai “say hi” duy trì bầu không khí sôi động, bùng nổ gần như xuyên suốt chương trình. Các bản ballad như Hào quang, Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ... được cài cắm đan xen những tiết mục thiên về "perform", âm nhạc bắt tai tạo nên vài khoảng lặng hiếm hoi.

Phải nói rằng cách sắp xếp các tiết mục của ê-kíp chưa cho khán giả thấy dụng ý hay mạch kết nối nào về mặt nội dung mà đơn giản chỉ là đưa các ca khúc trong chương trình lên một sân khấu trực tiếp có quy mô lớn, chẳng hạn từ 2 tiết mục thiên về trình diễn Tình đầu quá chén, Hit Drama rồi lập tức chuyển sang không gian lãng mạn, cảm xúc của bản ballad Thi sĩ. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu khi concert Anh trai “say hi” hướng tới đối tượng khán giả trẻ với những phần trình diễn thiên về trình diễn, yếu tố bắt tai.

Điều đáng tiếc của các anh trai

Tất cả tiết mục đều được đầu tư cầu kỳ, hoành tráng về bố cục, ánh sáng, đạo cụ cũng như ý tưởng sân khấu, chẳng hạn việc các anh trai biểu diễn tiết mục Tình đầu quá chén được đưa lên sân khấu bởi chiếc xe bóng bay. Sân khấu sau đó ngập bóng bay với nhiều kích cỡ khác nhau hay Hit Drama, ca khúc lần đầu được biểu diễn trực tiếp trong concert “cháy” theo đúng nghĩa đen với màn múa lửa từ các anh trai và nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tương tự, I'm Thinking About You mở màn bằng cảnh 4 anh trai được chở lên sân khấu bằng dàn xe phân khối lớn kèm theo đạo cụ phát lửa.

Những đạo cụ, ý tưởng được ê-kíp đưa sân khấu không phải lúc nào cũng liên quan đến nội dung ca khúc nhưng hiệu quả trong việc kích thích thị giác và khuấy động đám đông.

Có một số ca khúc mới chưa trình diễn ở 2 concert trước đó là You happy and halo, Hit Drama, Don't Care hay đặc biệt Làn ưu tiên của nhóm MOPIUS được ê-kíp đưa vào để làm mới list nhạc. Tiết tấu chương trình nhanh, đan xen liên tiếp giữa những tiết mục với phần giao lưu ngắn của các anh trai mà gần như không có khoảng nghỉ nào. Một số chi tiết như đưa khán giả lên cùng biểu diễn ở sân khấu Sao hạng A, các anh trai thi đấu vũ đảo hay outro của Walk được bật đi bật lại tới 8 lần cũng tạo được sự bất ngờ, thích thú.

RHYDER trên sân khấu I'm Thinking About You. Ảnh: NSX.

Những nhân tố nổi bật RHYDER, Dương Domic, Quang Hùng MasterD hay đặc biệt HIEUTHUHAI gần như luôn là tâm điểm, kéo theo những đợt reo hò lớn áp đảo và không ngớt. Ngay cả sự trở lại của Negav sau thời gian tạm dừng hoạt động vì bê bối cũng được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Thế mạnh của 30 anh trai “say hi” ngoài ngoại hình sáng còn là sự đồng đều về giọng hát, vũ đạo, trình diễn nên tổng thể các tiết mục đều thỏa mãn sự kỳ vọng của khán giả.

Isaac là nhân tố sáng với bản lĩnh sân khấu được mài dũa sau nhiều năm trình diễn. Anh cân khá tốt những nốt cao tròn trịa, sáng trong 1 ca khúc lần đầu được biểu diễn như Hit Drama hay bản ballad Kim phút kim giờ và cũng sáng ở cương vị center của Don't Care bởi kỹ năng làm chủ sân khấu, vũ đạo tốt. Trong khi đó, RHYDER tiếp tục chứng tỏ sự nổi tiếng của anh là có lý do. Với sân khấu solo Anh biết rồi, sự chú ý của hàng chục nghìn khán giả đổ dồn vào một mình RHYDER. Không cần bất cứ vũ công hay đạo cụ cầu kỳ nào ngoài cây đàn, RHYDER vẫn tỏa sáng với giọng hát đẹp, nội lực.

Tuy nhiên, trong tổng thể chương trình, việc lạm dụng playback là khó tránh, một số tiết mục thiếu sự đồng đều về vũ đạo, cộng thêm vài anh trai gặp sự cố về mic. Dẫu vậy, đó là những hạn chế nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm xem show âm nhạc, giải trí của khán giả.

Chuỗi tiết mục solo của Best5, tức 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất là RHYDER, Isaac, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc được sắp xếp ở gần cuối cùng. Nhưng những tiết mục này chưa thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ về việc Best5 đáng ra nên có hoạt động chung từ lâu. Nếu cả 5 có sân khấu chung hoặc một ca khúc mới thì có lẽ khán giả bớt phần tiếc nuối, hụt hẫng hơn.

Bên cạnh đó là một số tranh cãi về lượng khán giả, người xem ngất xỉu hay bắn pháo hoa rơi vào đầu người xem khu đứng. Những ồn ào kể trên khiến một concert hấp dẫn, được đầu tư, có chất lượng tốt lại kết thúc theo cách khá đáng tiếc.