Cuộc đấu khốc liệt của các anh trai

MOPIUS, nhóm nhạc đầu tiên từ Anh trai "say hi", vừa bước vào cuộc cạnh tranh với Binz, Quân AP... trên đường đua âm nhạc cuối năm.

MOPIUS với 4 ca sĩ nam bước ra từ Anh trai “say hi” là Dương Domic, Jsol, Quang Hùng MasterD, Hurrykng đã có sản phẩm âm nhạc chào sân mang tên Làn ưu tiên. Như giới thiệu trước đó của ê-kíp sản xuất, MOPIUS không nằm trong kế hoạch của Anh trai “say hi”. MOPIUS đơn thuần là tập hợp các anh trai chung công ty quản lý, có niềm đam mê âm nhạc, màu sắc tương đồng nhau và hứa hẹn mang tới làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt.

Âm nhạc dễ nghe nhưng chưa đột phá

Sở hữu nhiều người biết sáng tác, sản xuất trong đội hình nhóm, Làn ưu tiên là sản phẩm “cây nhà lá vườn” với sự tham gia thực hiện từ 2 thành viên Dương Domic và Hurrykng. Thêm vào đó là sự hỗ trợ từ Đinh Quang Minh. Những gì bộ tứ mang tới thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ. Làn ưu tiên là một sản phẩm âm nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào, đáng yêu và trẻ trung từ hình ảnh tới giai điệu. Phong cách này nhìn chung phù hợp với đối tượng khán giả Anh trai “say hi” và cả MOPIUS hướng tới.

Làn ưu tiên có cấu trúc khá lạ và mới mẻ. Mở đầu bằng verse 1 của Jsol, bài hát tiếp tục bầu không khí nhẹ nhàng, năng động với pre chorus do Quang Hùng MasterD thể hiện. Tiếp đó, Dương Domic đảm nhận phần chorus đầu tiên trước khi chuyển sang ver rap bắt tai, lôi cuốn của Hurrykng. Ca khúc thay vì chuyển sang verse 2 như thường thấy thì được tiếp nối bằng per chorus và tiếp đó là chorus. Sau phần refrain của Dương Domic, cả 4 hòa giọng trong phần điệp khúc rồi kết thúc bài hát bằng phần hook giúp đẩy tinh thần người nghe càng thêm hứng khởi, sôi động hơn.

Sản phẩm đầu tiên của MOPIUS tươi trẻ, vui vẻ. Ảnh: Nomad MGMT.

Điểm cộng của Làn ưu tiên ngoài giai điệu trẻ trung còn là sự ăn ý giữa các thành viên. Tông giọng của từng thành viên hòa hợp với những người còn lại và cũng hòa hợp trong tổng thể ca khúc. Phần ca từ dễ thương, đậm chất “thả thính”, đặc biệt đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại nhiều lần: “Trái tim của anh dành / Cho riêng nàng / Một làn ưu tiên / Trước khi gặp em thì / Anh chưa từng / Một lần phát điên” dễ tạo ấn tượng cho người nghe và viral trên mạng xã hội.

Về mặt hình ảnh, bối cảnh MV không đặc biệt mà khá đơn giản với concept “đóng hộp”. Thay vào đó, ngoại hình của các thành viên là yếu tố thu hút nhất với người xem. Nhìn chung Làn ưu tiên dừng ở mức dễ nghe, trẻ trung nhưng chưa đột phá. Thể loại âm nhạc cũng quen thuộc, dễ thấy ở thị trường âm nhạc và chưa có yếu tố tạo điểm nhấn. Với những khán giả kỳ vọng cao ở sự hợp tác đầu tiên của 4 anh trai đang hot thì có lẽ sản phẩm này sẽ gây hụt hẫng, thất vọng.

Thành tích khả quan trong cuộc đấu với Binz

Chưa phải sản phẩm bùng nổ nhưng với việc quy tụ 4 anh trai đang hot từ chương trình Anh trai “say hi”, Làn ưu tiên vẫn dễ dàng có thành tích nổi bật. Sau chưa đầy một ngày ra mắt, MV của ca khúc đã đạt gần 578.000 lượt xem. Đây là con số cao so với các anh trai trở lại thời gian qua và so với cả thị trường âm nhạc nói chung. MV đã nhanh chóng leo lên hạng 17 top thịnh hành lúc 17h chiều 4/12.

11 ngày trước, Dương Domic có MV Mất kết nối và đến nay, sản phẩm đạt 6,7 triệu lượt xem, đồng thời đứng hạng 1 top thịnh hành. Trong khi đó, Hão huyền của Quang Hùng MasterD đứng hạng 7. Bài hát này chưa có MV mà được tung ra dạng Official Visualizer nhưng đạt tới 1,5 triệu lượt xem trong khoảng 7 ngày.

Những con số trên chứng tỏ sức nóng của Dương Domic và Quang Hùng MasterD. Ở hiện tại, sản phẩm cá nhân hay bất cứ dự án nào có sự góp mặt của 2 ca sĩ kể trên có lẽ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Được tung ra cùng thời điểm với Làn ưu tiên, MV Nhân trần của BigDaddy với Emily khiêm tốn hơn với con số 61.000 lượt xem, tính tới 17h chiều 4/12.

Tạo hình độc đáo của Binz ở sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: SpaceSpeakers.

Các anh trai bước ra từ Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai đang có lợi thế rất lớn về mặt truyền thông khi sức nóng từ 2 chương trình vẫn chưa qua đi. Nếu tận dụng tốt với những sản phẩm chất lượng, các anh trai sẽ có bước đi vững chắc hơn thay vì chỉ dừng ở sức nóng của một game show. Về góc độ này, Binz đang làm tốt.

Nam rapper vừa tung ra EP Keep cầm ca với 5 ca khúc đều được thực hiện MV chỉn chu. Các sản phẩm đều đạt thành tích tốt, nổi trội nhất là MV Duyên kiếp cầm ca với 2,4 triệu lượt xem sau 6 ngày phát hành. Các sản phẩm được lấy cảm hứng từ các nhạc phẩm bolero kinh điển. Trong đó, Duyên kiếp cầm ca được ê-kíp của nam rapper viết lại lời dựa trên ca khúc nổi tiếng Tình đời (nhạc sĩ Minh Kỳ, Vũ Chương sáng tác). Triple D đảm nhận phần sản xuất nhạc đã khoác lên tấm áo hoàn toàn mới cho nhạc phẩm quen thuộc. Duyên kiếp cầm ca chỉn chu, sâu sắc về ca từ dung hòa giữa giai điệu, flow lạ tai. Trong khi đó, phần hình ảnh khắc họa, lột tả sự giằng xé và vết thương nội tâm của người nghệ sĩ khi đối mặt với áp lực dư luận.

Trước bước ngoặt Anh trai vượt ngàn chông gai và Keep cầm ca, Binz có thời gian loay hoay giữa cái bóng quá lớn của BIGCITYBOI. Cuối cùng, nam rapper đã tìm ra đáp án và hướng đi phù hợp cho bản thân.

Quân AP, Cường Seven... cũng trở lại nhanh chóng sau cơn sốt các anh trai. Thành tích chưa quá bùng nổ giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường âm nhạc những ngày cuối năm nhưng họ đều có con số tương đối ổn và phát triển so với chính mình. Trong đó, Bánh cuốn của Quân AP đạt khoảng 209.000 lượt xem sau 4 ngày ra mắt. Thành tích này là tốt hơn so với sản phẩm trước của Quân AP, Đầu anh toàn là em. Lướt trên con xe của Cường Seven đạt 361.000 lượt xem sau 2 tuần phát hành cũng là thành tích nổi bật so với chính nam ca sĩ sau nhiều năm loay hoay, lận đận trong sự nghiệp âm nhạc.